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В Севастополе простились с двумя героями спецоперации
В Севастополе простились с двумя героями спецоперации - РИА Новости Крым, 04.03.2025
В Севастополе простились с двумя героями спецоперации
В Севастополе в последний путь провели двоих земляков – героев спецоперации: гвардии рядового Владимира Егорочкина и рядового Дмитрия Томшина. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 04.03.2025
2025-03-04T19:59
2025-03-04T19:59
2025-03-04T19:59
севастополь
михаил развожаев
утраты
участники сво
герои сво
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе в последний путь провели двоих земляков – героев спецоперации: гвардии рядового Владимира Егорочкина и рядового Дмитрия Томшина. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Владимир Егорочкин родился и вырос в Белгороде. Окончил медицинское училище, а затем университет потребительской кооперации по специальности "Товароведение". Последние несколько лет жил и работал в Севастополе. Он хотел вернуться в медицину, готовился к аттестации.В 2024 году он принял решение заключить контракт с Минобороны России, прошел подготовку и был направлен в одно из подразделений морской пехоты Черноморского флота."Владимир Сергеевич Егорочкин геройски погиб в бою при освобождении территории Курской области от захватчиков", - отметил Развожаев.Дмитрий Томшин родился и вырос в Красноярске. Работал на предприятиях IT-сферы программистом. В 2014 году вместе с семьей переехал в Севастополь. Принял решение заключить контракт с Минобороны России, прошел подготовку и был направлен в одно из мотострелковых подразделений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вечная память воину: в Севастополе простились с героем спецоперацииИстинный патриот: на севере Крыма простились с Героем спецоперацииПогиб за Луганщину: в Севастополе простились с Александром Пилипенко
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севастополь, михаил развожаев, утраты, участники сво, герои сво, общество
В Севастополе простились с двумя героями спецоперации
В Севастополе простились с двумя героями СВО Владимиром Егорочкиным и Дмитрием Томшиным
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе в последний путь провели двоих земляков – героев спецоперации: гвардии рядового Владимира Егорочкина и рядового Дмитрия Томшина. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Владимир Егорочкин родился и вырос в Белгороде. Окончил медицинское училище, а затем университет потребительской кооперации по специальности "Товароведение". Последние несколько лет жил и работал в Севастополе. Он хотел вернуться в медицину, готовился к аттестации.
"Работая в городской больнице №4, Владимир Сергеевич был одним из тех, кто спасал жизни и оказывал медпомощь пострадавшим от атаки укронацистов по пляжу "Учкуевка" в июне прошлого года", – уточнил Развожаев.
В 2024 году он принял решение заключить контракт с Минобороны России, прошел подготовку и был направлен в одно из подразделений морской пехоты Черноморского флота.
"Владимир Сергеевич Егорочкин геройски погиб в бою при освобождении территории Курской области от захватчиков", - отметил Развожаев.
Дмитрий Томшин родился и вырос в Красноярске. Работал на предприятиях IT-сферы программистом. В 2014 году вместе с семьей переехал в Севастополь. Принял решение заключить контракт с Минобороны России, прошел подготовку и был направлен в одно из мотострелковых подразделений.
"Пребывая на боевых позициях, Дмитрий Владимирович Томшин тяжело заболел. К сожалению, врачам не удалось его спасти", – рассказал губернатор области.
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