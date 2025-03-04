https://crimea.ria.ru/20250304/v-sevastopole-prostilis-s-dvumya-geroyami-spetsoperatsii-1144655394.html

В Севастополе простились с двумя героями спецоперации

В Севастополе простились с двумя героями спецоперации - РИА Новости Крым, 04.03.2025

В Севастополе простились с двумя героями спецоперации

В Севастополе в последний путь провели двоих земляков – героев спецоперации: гвардии рядового Владимира Егорочкина и рядового Дмитрия Томшина. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 04.03.2025

2025-03-04T19:59

2025-03-04T19:59

2025-03-04T19:59

севастополь

михаил развожаев

утраты

участники сво

герои сво

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе в последний путь провели двоих земляков – героев спецоперации: гвардии рядового Владимира Егорочкина и рядового Дмитрия Томшина. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Владимир Егорочкин родился и вырос в Белгороде. Окончил медицинское училище, а затем университет потребительской кооперации по специальности "Товароведение". Последние несколько лет жил и работал в Севастополе. Он хотел вернуться в медицину, готовился к аттестации.В 2024 году он принял решение заключить контракт с Минобороны России, прошел подготовку и был направлен в одно из подразделений морской пехоты Черноморского флота."Владимир Сергеевич Егорочкин геройски погиб в бою при освобождении территории Курской области от захватчиков", - отметил Развожаев.Дмитрий Томшин родился и вырос в Красноярске. Работал на предприятиях IT-сферы программистом. В 2014 году вместе с семьей переехал в Севастополь. Принял решение заключить контракт с Минобороны России, прошел подготовку и был направлен в одно из мотострелковых подразделений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вечная память воину: в Севастополе простились с героем спецоперацииИстинный патриот: на севере Крыма простились с Героем спецоперацииПогиб за Луганщину: в Севастополе простились с Александром Пилипенко

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, утраты, участники сво, герои сво, общество