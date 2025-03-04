Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе простились с двумя героями спецоперации - РИА Новости Крым, 04.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250304/v-sevastopole-prostilis-s-dvumya-geroyami-spetsoperatsii-1144655394.html
В Севастополе простились с двумя героями спецоперации
В Севастополе простились с двумя героями спецоперации - РИА Новости Крым, 04.03.2025
В Севастополе простились с двумя героями спецоперации
В Севастополе в последний путь провели двоих земляков – героев спецоперации: гвардии рядового Владимира Егорочкина и рядового Дмитрия Томшина. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 04.03.2025
2025-03-04T19:59
2025-03-04T19:59
севастополь
михаил развожаев
утраты
участники сво
герои сво
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/04/1144655238_0:0:429:241_1920x0_80_0_0_e9e16ca8ca945ac074e5302042ba4aa0.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе в последний путь провели двоих земляков – героев спецоперации: гвардии рядового Владимира Егорочкина и рядового Дмитрия Томшина. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Владимир Егорочкин родился и вырос в Белгороде. Окончил медицинское училище, а затем университет потребительской кооперации по специальности "Товароведение". Последние несколько лет жил и работал в Севастополе. Он хотел вернуться в медицину, готовился к аттестации.В 2024 году он принял решение заключить контракт с Минобороны России, прошел подготовку и был направлен в одно из подразделений морской пехоты Черноморского флота."Владимир Сергеевич Егорочкин геройски погиб в бою при освобождении территории Курской области от захватчиков", - отметил Развожаев.Дмитрий Томшин родился и вырос в Красноярске. Работал на предприятиях IT-сферы программистом. В 2014 году вместе с семьей переехал в Севастополь. Принял решение заключить контракт с Минобороны России, прошел подготовку и был направлен в одно из мотострелковых подразделений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вечная память воину: в Севастополе простились с героем спецоперацииИстинный патриот: на севере Крыма простились с Героем спецоперацииПогиб за Луганщину: в Севастополе простились с Александром Пилипенко
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/04/1144655238_53:0:377:243_1920x0_80_0_0_3030463038ca9ae9bfd93e08c6a0f582.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, михаил развожаев, утраты, участники сво, герои сво, общество
В Севастополе простились с двумя героями спецоперации

В Севастополе простились с двумя героями СВО Владимиром Егорочкиным и Дмитрием Томшиным

19:59 04.03.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе простились с двумя бойцами СВО Владимиром Егорочкиным и Дмитрием Томшиным
В Севастополе простились с двумя бойцами СВО Владимиром Егорочкиным и Дмитрием Томшиным
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе в последний путь провели двоих земляков – героев спецоперации: гвардии рядового Владимира Егорочкина и рядового Дмитрия Томшина. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Владимир Егорочкин родился и вырос в Белгороде. Окончил медицинское училище, а затем университет потребительской кооперации по специальности "Товароведение". Последние несколько лет жил и работал в Севастополе. Он хотел вернуться в медицину, готовился к аттестации.

"Работая в городской больнице №4, Владимир Сергеевич был одним из тех, кто спасал жизни и оказывал медпомощь пострадавшим от атаки укронацистов по пляжу "Учкуевка" в июне прошлого года", – уточнил Развожаев.

В 2024 году он принял решение заключить контракт с Минобороны России, прошел подготовку и был направлен в одно из подразделений морской пехоты Черноморского флота.
"Владимир Сергеевич Егорочкин геройски погиб в бою при освобождении территории Курской области от захватчиков", - отметил Развожаев.
Дмитрий Томшин родился и вырос в Красноярске. Работал на предприятиях IT-сферы программистом. В 2014 году вместе с семьей переехал в Севастополь. Принял решение заключить контракт с Минобороны России, прошел подготовку и был направлен в одно из мотострелковых подразделений.

"Пребывая на боевых позициях, Дмитрий Владимирович Томшин тяжело заболел. К сожалению, врачам не удалось его спасти", – рассказал губернатор области.

Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Вечная память воину: в Севастополе простились с героем спецоперации
Истинный патриот: на севере Крыма простились с Героем спецоперации
Погиб за Луганщину: в Севастополе простились с Александром Пилипенко
СевастопольМихаил РазвожаевУтратыУчастники СВОГерои СВООбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:52Из Пскова в Евпаторию летом можно будет доехать без пересадки
20:32Дорога к Косьмо-Дамиановскому монастырю в Крыму восстановлена
20:16Киев должен сесть за стол переговоров –Вэнс
19:59В Севастополе простились с двумя героями спецоперации
19:46В СБУ "признали заслуги" российского актера Ивана Охлобыстина
19:33Обломки ATACMS обнаружили рядом с городом Сельцо Брянской области
19:12Зеленский сделал заявление после перепалки с Трампом
18:59В Крыму собаки стали реже кусать людей: статистика
18:41В Ялте открыли мемориальную доску в честь погибшего героя СВО Слабинского
18:24Штрафы до 500 тысяч рублей введут в России за продажу энергетиков детям
18:11Лукашенко ратифицировал договор с Россией о гарантиях безопасности
17:54Карантин в школах Крыма: будут ли у детей каникулы
17:39Мьянма поддерживает проведение СВО на Украине – премьер республики
17:30Американское оружие больше не поступает Украине через Польшу
17:18В Севастополе появился новый праздник
16:46В Симферополе эвакуировали кардиологию и поликлинику больницы Семашко
16:35Мечта о натовском сапоге: США и 17 стран Европы отказали Киеву в войсках
16:09Тракторы вместо пешеходов: в Симферополе ремонтируют парки
15:47"Скорая" врезалась в трактор на Кубани – пострадали люди
15:34Эффективный закон по защите людей от агрессивных собак: названы условия
Лента новостейМолния