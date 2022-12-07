https://crimea.ria.ru/20221207/v-krymu-uchenye-sozdali-robota-kotoryy-pomogaet-delat-operatsii-na-pochkakh-1125717907.html

В Крыму ученые создали робота, который помогает делать операции на почках

В Крыму ученые создали робота, который помогает делать операции на почках - РИА Новости Крым, 07.12.2022

В Крыму ученые создали робота, который помогает делать операции на почках

В Симферополе сложные формы мочекаменной болезни лечат при помощи роботизированного модуля. Об этом сообщили в пресс-службе Крымского федерального университета. РИА Новости Крым, 07.12.2022

2022-12-07T08:36

2022-12-07T08:36

2022-12-07T08:36

крым

здравоохранение в крыму и севастополе

общество

наука и технологии

кфу (крымский федеральный университет)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе сложные формы мочекаменной болезни лечат при помощи роботизированного модуля. Об этом сообщили в пресс-службе Крымского федерального университета.Уникальные операции по удалению камней в мочеточнике и почках проводят на базе Клинического многопрофильного медицинского центра Святителя Луки КФУ."Данная разработка является новаторской и не применяется нигде в России. Операции при сложных формах мочекаменной болезни с использованием роботического модуля – это инновационные разработки нашей клиники", – сообщил главврач КММЦ Святителя Луки Сергей Еременко. Высокотехнологичная помощь оказывается как крымчанам, так и жителям других регионов страны.Руководитель медучреждения отметил, что для проведения операций с привлечением робота-ассистента специалистами Инжинирингового центра КФУ был разработан специальный фиксирующий элемент для уретерореноскопа (трубки с атравматическим кончиком, которая предназначена для диагностических и терапевтических манипуляций в мочеиспускательном канале, мочевом пузыре, мочеточниках и почечной лоханке – ред.). Изобретение крымских инженеров позволяет ручке робота удерживать уретерореноскоп во время манипуляций.Врач пояснил, что литотрипсия или разрушение камней в различных отделах мочевыводящих путей, производится при помощи гольмиевого лазера."Уретерореноскоп вводится через уретру в мочевой пузырь и фиксируется в роботическом модуле. Оперирующий хирург управляет роботом при помощи специального джойстика, который позволяет выполнять весь спектр необходимых движений и манипуляций", – уточнил Еременко. При этом операции новым методом отличаются повышенной точностью и комфортом врача. В зависимости от сложности, размера камня и его локализации, а также анатомических особенностей пациента, длительность операции варьируется от 15 минут до часа.В свою очередь завотделением урологии, андрологии и урогинекологии Артем Симонович добавил, что в будущем такие операции планируют выполнять дистанционно. Оперирующий хирург будет контролировать весь процесс по камерам и датчикам, используя джойстики и модули, а рядом с пациентом будет только ассистент.

https://crimea.ria.ru/20221202/krymskie-vrachi-proveli-unikalnuyu-operatsiyu-bolnomu-epilepsiey-1125657859.html

https://crimea.ria.ru/20220925/v-krymu-lechit-ruki-nogi-i-golovu-budut-s-pomoschyu-virtualnoy-realnosti-1124605046.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, наука и технологии, кфу (крымский федеральный университет)