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В Крыму ученые создали робота, который помогает делать операции на почках - РИА Новости Крым, 07.12.2022
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В Крыму ученые создали робота, который помогает делать операции на почках
В Крыму ученые создали робота, который помогает делать операции на почках - РИА Новости Крым, 07.12.2022
В Крыму ученые создали робота, который помогает делать операции на почках
В Симферополе сложные формы мочекаменной болезни лечат при помощи роботизированного модуля. Об этом сообщили в пресс-службе Крымского федерального университета. РИА Новости Крым, 07.12.2022
2022-12-07T08:36
2022-12-07T08:36
крым
здравоохранение в крыму и севастополе
общество
наука и технологии
кфу (крымский федеральный университет)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе сложные формы мочекаменной болезни лечат при помощи роботизированного модуля. Об этом сообщили в пресс-службе Крымского федерального университета.Уникальные операции по удалению камней в мочеточнике и почках проводят на базе Клинического многопрофильного медицинского центра Святителя Луки КФУ."Данная разработка является новаторской и не применяется нигде в России. Операции при сложных формах мочекаменной болезни с использованием роботического модуля – это инновационные разработки нашей клиники", – сообщил главврач КММЦ Святителя Луки Сергей Еременко. Высокотехнологичная помощь оказывается как крымчанам, так и жителям других регионов страны.Руководитель медучреждения отметил, что для проведения операций с привлечением робота-ассистента специалистами Инжинирингового центра КФУ был разработан специальный фиксирующий элемент для уретерореноскопа (трубки с атравматическим кончиком, которая предназначена для диагностических и терапевтических манипуляций в мочеиспускательном канале, мочевом пузыре, мочеточниках и почечной лоханке – ред.). Изобретение крымских инженеров позволяет ручке робота удерживать уретерореноскоп во время манипуляций.Врач пояснил, что литотрипсия или разрушение камней в различных отделах мочевыводящих путей, производится при помощи гольмиевого лазера."Уретерореноскоп вводится через уретру в мочевой пузырь и фиксируется в роботическом модуле. Оперирующий хирург управляет роботом при помощи специального джойстика, который позволяет выполнять весь спектр необходимых движений и манипуляций", – уточнил Еременко. При этом операции новым методом отличаются повышенной точностью и комфортом врача. В зависимости от сложности, размера камня и его локализации, а также анатомических особенностей пациента, длительность операции варьируется от 15 минут до часа.В свою очередь завотделением урологии, андрологии и урогинекологии Артем Симонович добавил, что в будущем такие операции планируют выполнять дистанционно. Оперирующий хирург будет контролировать весь процесс по камерам и датчикам, используя джойстики и модули, а рядом с пациентом будет только ассистент.
https://crimea.ria.ru/20221202/krymskie-vrachi-proveli-unikalnuyu-operatsiyu-bolnomu-epilepsiey-1125657859.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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крым, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, наука и технологии, кфу (крымский федеральный университет)
В Крыму ученые создали робота, который помогает делать операции на почках

В Крыму к выполнению сложнейших операций привлекли робота собственной разработки

08:36 07.12.2022
 
© Пресс-служба КФУ им. ВернадскогоРоботизированный модуль, дистанционно управляемый хирургом
Роботизированный модуль, дистанционно управляемый хирургом
© Пресс-служба КФУ им. Вернадского
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе сложные формы мочекаменной болезни лечат при помощи роботизированного модуля. Об этом сообщили в пресс-службе Крымского федерального университета.
Уникальные операции по удалению камней в мочеточнике и почках проводят на базе Клинического многопрофильного медицинского центра Святителя Луки КФУ.
"Данная разработка является новаторской и не применяется нигде в России. Операции при сложных формах мочекаменной болезни с использованием роботического модуля – это инновационные разработки нашей клиники", – сообщил главврач КММЦ Святителя Луки Сергей Еременко.
Высокотехнологичная помощь оказывается как крымчанам, так и жителям других регионов страны.
© Пресс-служба КФУ им. ВернадскогоРоботизированный модуль, дистанционно управляемый хирургом
Роботизированный модуль, дистанционно управляемый хирургом
© Пресс-служба КФУ им. Вернадского
Роботизированный модуль, дистанционно управляемый хирургом
Руководитель медучреждения отметил, что для проведения операций с привлечением робота-ассистента специалистами Инжинирингового центра КФУ был разработан специальный фиксирующий элемент для уретерореноскопа (трубки с атравматическим кончиком, которая предназначена для диагностических и терапевтических манипуляций в мочеиспускательном канале, мочевом пузыре, мочеточниках и почечной лоханке – ред.). Изобретение крымских инженеров позволяет ручке робота удерживать уретерореноскоп во время манипуляций.
Врач пояснил, что литотрипсия или разрушение камней в различных отделах мочевыводящих путей, производится при помощи гольмиевого лазера.
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"Уретерореноскоп вводится через уретру в мочевой пузырь и фиксируется в роботическом модуле. Оперирующий хирург управляет роботом при помощи специального джойстика, который позволяет выполнять весь спектр необходимых движений и манипуляций", – уточнил Еременко.
При этом операции новым методом отличаются повышенной точностью и комфортом врача. В зависимости от сложности, размера камня и его локализации, а также анатомических особенностей пациента, длительность операции варьируется от 15 минут до часа.
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В свою очередь завотделением урологии, андрологии и урогинекологии Артем Симонович добавил, что в будущем такие операции планируют выполнять дистанционно. Оперирующий хирург будет контролировать весь процесс по камерам и датчикам, используя джойстики и модули, а рядом с пациентом будет только ассистент.
 
КрымЗдравоохранение в Крыму и СевастополеОбществоНаука и технологииКФУ (Крымский федеральный университет)
 
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