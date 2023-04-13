Как ученые в Крыму разрабатывают фитопрепарат для лечения рака - видео
Как ученые в Крыму разрабатывают фитопрепарат для уничтожения раковых клеток
20:04 13.04.2023 (обновлено: 20:16 13.04.2023)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ КФу разрабатывают фитопрепарат для лечения рака
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Статья РИА Новости Крым о том, что крымские ученые разработали фитопрепарат, способный угнетать раковые клетки, вызвала большой интерес у читателей. И в соцсетях, и в официальном телеграм-канале агентства нам задавали вопросы, а что это за препарат, а действительно ли он так хорош, а где купить и так далее. Еще бы, ведь эта проблема, к сожалению, сегодня касается всех и каждого. Поэтому мы решили рассказать о нем подробнее.
Лекарство от рака или просто БАД?
В крымских маслинах действительно очень высокое содержание биологически активных веществ, полезных для здоровья человека. Это удалось выяснить благодаря ультрасовременному оборудованию, которое в КФУ приобрели на средства гранта в рамках программы "Наука и университеты". Особенно ценными ученые считают фенольные вещества, одно из которых – олеокантал – способно воздействовать на раковые клетки.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЛаборатория микроклонального размножения
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Лаборатория микроклонального размножения
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЛавр Крюков, заведующий крымской лабораторией микроклонального размножения растений
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Лавр Крюков, заведующий крымской лабораторией микроклонального размножения растений
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСаженцы оливы европейской в адаптационной теплице
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Саженцы оливы европейской в адаптационной теплице
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев"Малыши оливы"
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"Малыши оливы"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЛистья оливы сушатся и измельчаются
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Листья оливы сушатся и измельчаются
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтудент Даниэль Гриб Измельчает листья оливы в мельнице
6 из 9
Студент Даниэль Гриб Измельчает листья оливы в мельнице
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДроблёные листья оливы загружаются в капсулы
7 из 9
Дроблёные листья оливы загружаются в капсулы
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУпаковка препарата
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Упаковка препарата
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевФитопрепарат в капсулах
9 из 9
Фитопрепарат в капсулах
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 9
Лаборатория микроклонального размножения
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 9
Лавр Крюков, заведующий крымской лабораторией микроклонального размножения растений
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 9
Саженцы оливы европейской в адаптационной теплице
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 9
"Малыши оливы"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 9
Листья оливы сушатся и измельчаются
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 9
Студент Даниэль Гриб Измельчает листья оливы в мельнице
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
7 из 9
Дроблёные листья оливы загружаются в капсулы
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
8 из 9
Упаковка препарата
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
9 из 9
Фитопрепарат в капсулах
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
"Далее мы начали изучать концентрацию этого вещества в плодах и листьях маслины и поняли, что в листьях его содержится гораздо больше. Это зависит от селекционной формы растения и от периода вегетации. Мы пришли к выводу, что из листьев можно получить биологически активный препарат как компонент здорового питания", - рассказывает директор селекционно-питомниководческого центра субтропических культур КФУ Дмитрий Ермолин.
В мире БАДы на основе листьев маслины достаточно популярны, их производят в Западной Европе, Америке, Африке, Азии. Но полномасштабные исследования, насколько эффективен этот препарат для лечения онкозаболеваний, начались только в 2015 году.
Их поставка в Россию сейчас почти невозможна по причине санкций. Именно поэтому разработка крымских ученых как никогда своевременна. Исследования только начинаются, пока сотрудники КФУ с помощью студентов получили только первые лабораторные образцы препарата. Определили наиболее эффективный метод инфракрасной сушки листьев, способ измельчения до оптимальной фракции и так далее.
"Был произведен опытный образец в лабораторных условиях, но для того, чтобы говорить о его влиянии на здоровье, должно пройти несколько лет испытаний. У нас есть медицинская академия, которая, мы надеемся, подхватит эти разработки и будет проводить конкретные клинические исследования", - предположил проректор университета по инновациям и региональному развитию Виталий Дятел.
По его словам, пока речь идет о создании биологически активной добавки, а не медицинского препарата. И даже этот БАД, прежде чем попасть в аптеки, должен пройти сложный путь исследований и официальной регистрации.
Чтобы измельчить, надо сначала вырастить
Оливы растут долго. В Италии оливковая роща – это достояние семьи владельцев на протяжении многих поколений. Оливковое дерево может прожить до 3 000 лет, а плодоносить начинает через 5-10 лет после посадки.
Выращивать их в Крыму можно только на южном берегу, но там нет для этого необходимых площадей. Проблема еще и в том, что посадочный материал получить достаточно трудно: саженцы завозят из Европы вместе с болезнями, распространение которых в России нежелательно. Поэтому в Крымском федеральном университете разрабатывают технологии для микроклонального размножения безвирусных растений.
Что это значит? Популярно об этих сложных методах РИА Новости Крым рассказал заведующий лабораторией микроклонального размножения растений КФУ Лавр Крюков.
"Сейчас мы с вами находимся в так называемой микрокультуральной комнате, где у нас сохраняются все объекты наших исследований. Это черенок оливкового дерева, этап введения в культуру, - Лавр Андреевич показывает пробирку с крохотным, чуть заметным "малышонком" оливы. – "То есть когда растение попадает в лабораторию, мы его очищаем от различных патогенов, переводим в питательную среду и дальше получаем от него молодые побеги. В дальнейшем они переходят в биореакторные установки, для того чтобы быстро их размножить и получить результат".
Для размножения используют меристемы – небольшие фрагменты тканей почки, способные к размножению. В комнате-яслях для растений микрочеренки подращивают до нужного размера и пересаживают в маточник – теплицу с особыми климатическими условиями. Потом растения перемещают в теплицу, где постепенно адаптируют к условиям реальной жизни.
До конца года, рассказал Дмитрий Ермолин, ученые планируют получить 12 000 единиц посадочного материала. Часть этих растений будет получена в биореакторах, а часть – классическим путем вегетативного размножения.
Два новых сорта маслин
Селекционно-семеноводческий центр плодовых культур при КФУ открыли три года назад. В его задачи входит изучение существующих и выведение новых сортов экзотических плодовых деревьев. В опытной теплице среди голеньких пока инжира, гранатов и зизифуса зеленеют оливы – они же вечно зеленые. 150 саженцев, в том числе формы, привезенные из Иордании, занимающей четвёртое место в мире по экспорту маслин.
Сейчас иорданские "детки" уже подросли и отлично себя чувствуют. Рядом с ними – сорта селекции Никитского ботанического сада: Никитская крупноплодная и Никитская-1.
"Это вот известный итальянский сорт Кореджоло, а дальше — 12 гибридных форм маслин, которые мы отобрали и сейчас изучаем, - проводит экскурсию Дмитрий Ермолин. - Это формы как технического, так и столового направления".
Из "технических" оливок давят масло, а столовые маринуют и подают к праздничному столу. По словам Дмитрия Ермолина, из отобранных форм "как минимум две" станут основой для дальнейшей работы и регистрации двух новых крымских сортов. Ученые надеются, что в этом году они будут внесены в Реестр селекционных достижений Российской Федерации.
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