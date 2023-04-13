https://crimea.ria.ru/20230413/kak-uchenye-v-krymu-razrabatyvayut-fitopreparat-dlya-lecheniya-raka-1128162715.html

Как ученые в Крыму разрабатывают фитопрепарат для лечения рака - видео

Как ученые в Крыму разрабатывают фитопрепарат для лечения рака - видео - РИА Новости Крым, 13.04.2023

Как ученые в Крыму разрабатывают фитопрепарат для лечения рака - видео

Статья РИА Новости Крым о том, что крымские ученые разработали фитопрепарат, способный угнетать раковые клетки, вызвала большой интерес у читателей. И в... РИА Новости Крым, 13.04.2023

2023-04-13T20:04

2023-04-13T20:04

2023-04-13T20:16

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Статья РИА Новости Крым о том, что крымские ученые разработали фитопрепарат, способный угнетать раковые клетки, вызвала большой интерес у читателей. И в соцсетях, и в официальном телеграм-канале агентства нам задавали вопросы, а что это за препарат, а действительно ли он так хорош, а где купить и так далее. Еще бы, ведь эта проблема, к сожалению, сегодня касается всех и каждого. Поэтому мы решили рассказать о нем подробнее.Лекарство от рака или просто БАД?В крымских маслинах действительно очень высокое содержание биологически активных веществ, полезных для здоровья человека. Это удалось выяснить благодаря ультрасовременному оборудованию, которое в КФУ приобрели на средства гранта в рамках программы "Наука и университеты". Особенно ценными ученые считают фенольные вещества, одно из которых – олеокантал – способно воздействовать на раковые клетки.В мире БАДы на основе листьев маслины достаточно популярны, их производят в Западной Европе, Америке, Африке, Азии. Но полномасштабные исследования, насколько эффективен этот препарат для лечения онкозаболеваний, начались только в 2015 году.Их поставка в Россию сейчас почти невозможна по причине санкций. Именно поэтому разработка крымских ученых как никогда своевременна. Исследования только начинаются, пока сотрудники КФУ с помощью студентов получили только первые лабораторные образцы препарата. Определили наиболее эффективный метод инфракрасной сушки листьев, способ измельчения до оптимальной фракции и так далее.По его словам, пока речь идет о создании биологически активной добавки, а не медицинского препарата. И даже этот БАД, прежде чем попасть в аптеки, должен пройти сложный путь исследований и официальной регистрации.Чтобы измельчить, надо сначала выраститьОливы растут долго. В Италии оливковая роща – это достояние семьи владельцев на протяжении многих поколений. Оливковое дерево может прожить до 3 000 лет, а плодоносить начинает через 5-10 лет после посадки.Выращивать их в Крыму можно только на южном берегу, но там нет для этого необходимых площадей. Проблема еще и в том, что посадочный материал получить достаточно трудно: саженцы завозят из Европы вместе с болезнями, распространение которых в России нежелательно. Поэтому в Крымском федеральном университете разрабатывают технологии для микроклонального размножения безвирусных растений.Что это значит? Популярно об этих сложных методах РИА Новости Крым рассказал заведующий лабораторией микроклонального размножения растений КФУ Лавр Крюков.Для размножения используют меристемы – небольшие фрагменты тканей почки, способные к размножению. В комнате-яслях для растений микрочеренки подращивают до нужного размера и пересаживают в маточник – теплицу с особыми климатическими условиями. Потом растения перемещают в теплицу, где постепенно адаптируют к условиям реальной жизни.До конца года, рассказал Дмитрий Ермолин, ученые планируют получить 12 000 единиц посадочного материала. Часть этих растений будет получена в биореакторах, а часть – классическим путем вегетативного размножения.Два новых сорта маслинСелекционно-семеноводческий центр плодовых культур при КФУ открыли три года назад. В его задачи входит изучение существующих и выведение новых сортов экзотических плодовых деревьев. В опытной теплице среди голеньких пока инжира, гранатов и зизифуса зеленеют оливы – они же вечно зеленые. 150 саженцев, в том числе формы, привезенные из Иордании, занимающей четвёртое место в мире по экспорту маслин.Сейчас иорданские "детки" уже подросли и отлично себя чувствуют. Рядом с ними – сорта селекции Никитского ботанического сада: Никитская крупноплодная и Никитская-1.Из "технических" оливок давят масло, а столовые маринуют и подают к праздничному столу. По словам Дмитрия Ермолина, из отобранных форм "как минимум две" станут основой для дальнейшей работы и регистрации двух новых крымских сортов. Ученые надеются, что в этом году они будут внесены в Реестр селекционных достижений Российской Федерации.Читайте также на РИА Новости Крым:Сирия официально признала КФУ – что это значитОливковые рощи в Крыму – ученые дали прогнозыКрымские ученые предложили безопасную альтернативу антибиотикам

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Ирина Камышева

Ирина Камышева

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Как ученые в Крыму разрабатывают фитопрепарат для уничтожения раковых клеток Как ученые в Крыму разрабатывают фитопрепарат для уничтожения раковых клеток 2023-04-13T20:04 true PT1M25S

Как работают в селекционно-семеноводческом центре плодовых культур при КФУ Как работают в селекционно-семеноводческом центре плодовых культур при КФУ 2023-04-13T20:04 true PT0M50S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ирина Камышева

наука и технологии, наука в крыму: открытия и изобретения, здравоохранение в крыму и севастополе, кфу (крымский федеральный университет), онкология, новости, новости крыма, видео