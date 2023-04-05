https://crimea.ria.ru/20230405/silnyy-i-poslushnyy-v-krymu-pridumali--robota---assistenta-khirurga-1127992425.html
Сильный и послушный: в Крыму придумали робота - ассистента хирурга
Сильный и послушный: в Крыму придумали робота - ассистента хирурга - РИА Новости Крым, 05.04.2023
Сильный и послушный: в Крыму придумали робота - ассистента хирурга
Аппарат, созданный учеными Крымского федерального университета, способен заменить третьего ассистента хирурга. Робот уже проходит испытания в медицинском центре РИА Новости Крым, 05.04.2023
2023-04-05T19:59
2023-04-05T19:59
2023-04-05T19:59
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крым
наука и технологии
наука в крыму: открытия и изобретения
новости крыма
здравоохранение в крыму и севастополе
кфу (крымский федеральный университет)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Аппарат, созданный учеными Крымского федерального университета, способен заменить третьего ассистента хирурга. Робот уже проходит испытания в медицинском центре Святителя Луки при КФУ, где проводят уникальные операции на щитовидной железе. Об этом РИА Новости Крым рассказал кандидат технических наук, доцент кафедры компьютерной инженерии и моделирования физико-технического института Крымского Федерального Университета Юрий Сосновский."Практикующие медики-хирурги поставили нам задачу создать механизм, способный держать фиксатор операционного поля. Обычно в ходе операции это делает специальный человек, фиксаторы нужно тянуть с большим усилием и держать так и час, и два, пока не закончится операция. Это тяжело, это лишний человек, это его рабочее время. Наша система решает эту проблему, - сообщил ученый. – Мы создали интеллектуальный инструмент, который имеет возможность фиксации крючка для операционного поля, он может менять позиции удержания, у него есть голосовой интерфейс".Все об открытиях крымских ученых читайте по ссылке >>Машина умеет говорить: при подключении она тестирует все устройства и сообщает об их готовности, уровне заряда батарей и тому подобное. Но слышать робот пока не может. Изначально создатели хотели сделать голосовое управление, но потом отказались от этой идеи: в операционной слишком много посторонних шумов от работающего оборудования. Научить робота различать команды в такой обстановке – дело времени.Как трудится роботВ операциях на щитовидке есть одна особенность, рассказывает врач-хирург клиники Святителя Луки Дмитрий Зима: необходимо удерживать края разреза, чтобы обнажать верхние полюса щитовидной железы на протяжении всей операции. Теперь эту задачу выполняет робот.Помощник в реанимацию: ученые из Крыма создали ПО для уникального прибора >>Механический ассистент устанавливается на специальные рельсы, которые есть на любом хирургическом столе. Хирург нажимает на специальную педаль и устанавливает "руки" умной машины в нужном положении. Затем педаль отпускается, и фиксаторы держатся в заданной позиции с силой до 5 кгс (килограмм-сила) неограниченное количество времени.Прибор экономит пространство вокруг операционного поля, и работать становится комфортнее.Лекарство нового поколения от рака создают в Севастополе >>На 100 % отечественное производствоКонечно, этот умный робот из Крыма – не единственный, в мире существуют и более сложные, и гораздо более дорогие аналоги. Однако в условиях санкций и существующих сложностей в логистике эти дорогие и сложные устройства российским врачам стали недоступны. Поэтому и возникла задача создать свои, отечественные технические решения.Сейчас, по словам ученого, почти все высокотехнологические заводы России заняты импортозамещением, они работают круглосуточно, в три смены. "Соответственно, даже если мы что-то крайне сложное создадим, то поставить его в производство – будет большой проблемой", - рассуждает Сосновский. Поэтому конструкторы и создали аппарат, который не просто решает важные задачи, но и доступен для массового производства.Как крымские изобретатели делают людей красивее, а природу - чище >> Эпоха наступившего будущегоЭто уже не первый робот, созданный руками научных сотрудников КФУ. В прошлом году они презентовали роботизированный модуль для операций по лечению мочекаменной болезни. Инженеры придумали специальный фиксирующий элемент для уретерореноскопа (трубки с атравматическим кончиком, которая предназначена для диагностических и терапевтических манипуляций в мочеиспускательном канале, мочевом пузыре, мочеточниках и почечной лоханке – ред.). Это позволило ручке робота удерживать уретерореноскоп во время манипуляций.В Крымском университете появился новый Центр компетенций робот-ассистированных вмешательств для обучения медиков, говорил в интервью РИА Новости Крым ректор КФУ Андрей Фалалеев. Оказалось, что для взаимодействия с роботами не так-то просто найти врачей, они должны этому учиться. Решением этой задачи и занялся центр с таким сложным названием.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму изобрели фитопрепарат, убивающий раковые клеткиОливковые рощи в Крыму – ученые дали прогнозыКрымские ученые предложили безопасную альтернативу антибиотикам
https://crimea.ria.ru/20220130/kak-i-zachem-razrabatyvali-miramistin--istoriya-preparata-1122169143.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/05/1127992893_107:0:732:469_1920x0_80_0_0_5dafd56abde75239f0abfa84f16b066e.jpg.webp
В Крыму создали робота – помощника хирурга при операциях на щитовидке
В Крыму создали робота – помощника хирурга при операциях на щитовидке
2023-04-05T19:59
true
PT1M28S
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, наука и технологии, наука в крыму: открытия и изобретения, новости крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, кфу (крымский федеральный университет)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Аппарат, созданный учеными Крымского федерального университета, способен заменить третьего ассистента хирурга. Робот уже проходит испытания в медицинском центре Святителя Луки при КФУ, где проводят уникальные операции на щитовидной железе. Об этом РИА Новости Крым рассказал кандидат технических наук, доцент кафедры компьютерной инженерии и моделирования физико-технического института Крымского Федерального Университета Юрий Сосновский.
"Практикующие медики-хирурги поставили нам задачу создать механизм, способный держать фиксатор операционного поля. Обычно в ходе операции это делает специальный человек, фиксаторы нужно тянуть с большим усилием и держать так и час, и два, пока не закончится операция. Это тяжело, это лишний человек, это его рабочее время. Наша система решает эту проблему, - сообщил ученый. – Мы создали интеллектуальный инструмент, который имеет возможность фиксации крючка для операционного поля, он может менять позиции удержания, у него есть голосовой интерфейс".
Машина умеет говорить: при подключении она тестирует все устройства и сообщает об их готовности, уровне заряда батарей и тому подобное. Но слышать робот пока не может. Изначально создатели хотели сделать голосовое управление, но потом отказались от этой идеи: в операционной слишком много посторонних шумов от работающего оборудования. Научить робота различать команды в такой обстановке – дело времени.
"Поэтому на данный момент мы решили, что управление будет педалью, для исключения ложных срабатываний. А вот обратная связь голосовая. Но мы работаем над следующей версией, в которой будет целый ряд усовершенствований. И там уже мы постараемся реализовать и голосовое управление тоже", - объяснил Юрий Сосновский.
Как трудится робот
В операциях на щитовидке есть одна особенность, рассказывает врач-хирург клиники Святителя Луки Дмитрий Зима: необходимо удерживать края разреза, чтобы обнажать верхние полюса щитовидной железы на протяжении всей операции. Теперь эту задачу выполняет робот.
Механический ассистент устанавливается на специальные рельсы, которые есть на любом хирургическом столе. Хирург нажимает на специальную педаль и устанавливает "руки" умной машины в нужном положении. Затем педаль отпускается, и фиксаторы держатся в заданной позиции с силой до 5 кгс (килограмм-сила) неограниченное количество времени.
"После разреза устанавливается этот крючок, оттягивается ткань, и роборука фиксируется в том положении, в котором нам необходимо. Если нужно поменять на другую сторону, поскольку щитовидная железа имеет две доли, мы переносим крючок и фиксируем в том положении, в котором нам нужно. Это освобождает еще одни руки и позволяет нам более свободно работать на верхних полюсах, где находятся верхние щитовидные артерии, перевязка которых очень важна для качественного проведения операции", - рассказывает доктор Зима.
Прибор экономит пространство вокруг операционного поля, и работать становится комфортнее.
На 100 % отечественное производство
Конечно, этот умный робот из Крыма – не единственный, в мире существуют и более сложные, и гораздо более дорогие аналоги. Однако в условиях санкций и существующих сложностей в логистике эти дорогие и сложные устройства российским врачам стали недоступны. Поэтому и возникла задача создать свои, отечественные технические решения.
"Отдельные компоненты этого робота взяты готовые, конечно. Но они объединены в одну систему, используется оригинальная материнская плата, изготовленная на нашем оборудовании для прототипирования внутри университета. И программный код, который управляет, взаимодействует с врачом, контролирует, разговаривает, это все тоже полностью наша разработка", - утверждает кандидат технических наук Юрий Сосновский.
Сейчас, по словам ученого, почти все высокотехнологические заводы России заняты импортозамещением, они работают круглосуточно, в три смены. "Соответственно, даже если мы что-то крайне сложное создадим, то поставить его в производство – будет большой проблемой", - рассуждает Сосновский. Поэтому конструкторы и создали аппарат, который не просто решает важные задачи, но и доступен для массового производства.
Эпоха наступившего будущего
Это уже не первый робот, созданный руками научных сотрудников КФУ. В прошлом году они презентовали роботизированный модуль
для операций по лечению мочекаменной болезни. Инженеры придумали специальный фиксирующий элемент для уретерореноскопа (трубки с атравматическим кончиком, которая предназначена для диагностических и терапевтических манипуляций в мочеиспускательном канале, мочевом пузыре, мочеточниках и почечной лоханке – ред.). Это позволило ручке робота удерживать уретерореноскоп во время манипуляций.
В Крымском университете появился новый Центр компетенций робот-ассистированных вмешательств для обучения медиков, говорил в интервью РИА Новости Крым
ректор КФУ Андрей Фалалеев. Оказалось, что для взаимодействия с роботами не так-то просто найти врачей, они должны этому учиться. Решением этой задачи и занялся центр с таким сложным названием.
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