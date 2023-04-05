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Сильный и послушный: в Крыму придумали робота - ассистента хирурга - РИА Новости Крым, 05.04.2023
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Сильный и послушный: в Крыму придумали робота - ассистента хирурга
Сильный и послушный: в Крыму придумали робота - ассистента хирурга - РИА Новости Крым, 05.04.2023
Сильный и послушный: в Крыму придумали робота - ассистента хирурга
Аппарат, созданный учеными Крымского федерального университета, способен заменить третьего ассистента хирурга. Робот уже проходит испытания в медицинском центре РИА Новости Крым, 05.04.2023
2023-04-05T19:59
2023-04-05T19:59
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наука и технологии
наука в крыму: открытия и изобретения
новости крыма
здравоохранение в крыму и севастополе
кфу (крымский федеральный университет)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Аппарат, созданный учеными Крымского федерального университета, способен заменить третьего ассистента хирурга. Робот уже проходит испытания в медицинском центре Святителя Луки при КФУ, где проводят уникальные операции на щитовидной железе. Об этом РИА Новости Крым рассказал кандидат технических наук, доцент кафедры компьютерной инженерии и моделирования физико-технического института Крымского Федерального Университета Юрий Сосновский."Практикующие медики-хирурги поставили нам задачу создать механизм, способный держать фиксатор операционного поля. Обычно в ходе операции это делает специальный человек, фиксаторы нужно тянуть с большим усилием и держать так и час, и два, пока не закончится операция. Это тяжело, это лишний человек, это его рабочее время. Наша система решает эту проблему, - сообщил ученый. – Мы создали интеллектуальный инструмент, который имеет возможность фиксации крючка для операционного поля, он может менять позиции удержания, у него есть голосовой интерфейс".Все об открытиях крымских ученых читайте по ссылке &gt;&gt;Машина умеет говорить: при подключении она тестирует все устройства и сообщает об их готовности, уровне заряда батарей и тому подобное. Но слышать робот пока не может. Изначально создатели хотели сделать голосовое управление, но потом отказались от этой идеи: в операционной слишком много посторонних шумов от работающего оборудования. Научить робота различать команды в такой обстановке – дело времени.Как трудится роботВ операциях на щитовидке есть одна особенность, рассказывает врач-хирург клиники Святителя Луки Дмитрий Зима: необходимо удерживать края разреза, чтобы обнажать верхние полюса щитовидной железы на протяжении всей операции. Теперь эту задачу выполняет робот.Помощник в реанимацию: ученые из Крыма создали ПО для уникального прибора &gt;&gt;Механический ассистент устанавливается на специальные рельсы, которые есть на любом хирургическом столе. Хирург нажимает на специальную педаль и устанавливает "руки" умной машины в нужном положении. Затем педаль отпускается, и фиксаторы держатся в заданной позиции с силой до 5 кгс (килограмм-сила) неограниченное количество времени.Прибор экономит пространство вокруг операционного поля, и работать становится комфортнее.Лекарство нового поколения от рака создают в Севастополе &gt;&gt;На 100 % отечественное производствоКонечно, этот умный робот из Крыма – не единственный, в мире существуют и более сложные, и гораздо более дорогие аналоги. Однако в условиях санкций и существующих сложностей в логистике эти дорогие и сложные устройства российским врачам стали недоступны. Поэтому и возникла задача создать свои, отечественные технические решения.Сейчас, по словам ученого, почти все высокотехнологические заводы России заняты импортозамещением, они работают круглосуточно, в три смены. "Соответственно, даже если мы что-то крайне сложное создадим, то поставить его в производство – будет большой проблемой", - рассуждает Сосновский. Поэтому конструкторы и создали аппарат, который не просто решает важные задачи, но и доступен для массового производства.Как крымские изобретатели делают людей красивее, а природу - чище &gt;&gt; Эпоха наступившего будущегоЭто уже не первый робот, созданный руками научных сотрудников КФУ. В прошлом году они презентовали роботизированный модуль для операций по лечению мочекаменной болезни. Инженеры придумали специальный фиксирующий элемент для уретерореноскопа (трубки с атравматическим кончиком, которая предназначена для диагностических и терапевтических манипуляций в мочеиспускательном канале, мочевом пузыре, мочеточниках и почечной лоханке – ред.). Это позволило ручке робота удерживать уретерореноскоп во время манипуляций.В Крымском университете появился новый Центр компетенций робот-ассистированных вмешательств для обучения медиков, говорил в интервью РИА Новости Крым ректор КФУ Андрей Фалалеев. Оказалось, что для взаимодействия с роботами не так-то просто найти врачей, они должны этому учиться. Решением этой задачи и занялся центр с таким сложным названием.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму изобрели фитопрепарат, убивающий раковые клеткиОливковые рощи в Крыму – ученые дали прогнозыКрымские ученые предложили безопасную альтернативу антибиотикам
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Ирина Камышева
Ирина Камышева
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
В Крыму создали робота – помощника хирурга при операциях на щитовидке
В Крыму создали робота – помощника хирурга при операциях на щитовидке
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РИА Новости Крым
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60
крым, наука и технологии, наука в крыму: открытия и изобретения, новости крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, кфу (крымский федеральный университет)
Сильный и послушный: в Крыму придумали робота - ассистента хирурга

В Крыму создали робота – помощника хирурга при операциях на щитовидке

19:59 05.04.2023
 
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Ирина Камышева
корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Аппарат, созданный учеными Крымского федерального университета, способен заменить третьего ассистента хирурга. Робот уже проходит испытания в медицинском центре Святителя Луки при КФУ, где проводят уникальные операции на щитовидной железе. Об этом РИА Новости Крым рассказал кандидат технических наук, доцент кафедры компьютерной инженерии и моделирования физико-технического института Крымского Федерального Университета Юрий Сосновский.
"Практикующие медики-хирурги поставили нам задачу создать механизм, способный держать фиксатор операционного поля. Обычно в ходе операции это делает специальный человек, фиксаторы нужно тянуть с большим усилием и держать так и час, и два, пока не закончится операция. Это тяжело, это лишний человек, это его рабочее время. Наша система решает эту проблему, - сообщил ученый. – Мы создали интеллектуальный инструмент, который имеет возможность фиксации крючка для операционного поля, он может менять позиции удержания, у него есть голосовой интерфейс".
Все об открытиях крымских ученых читайте по ссылке >>
Машина умеет говорить: при подключении она тестирует все устройства и сообщает об их готовности, уровне заряда батарей и тому подобное. Но слышать робот пока не может. Изначально создатели хотели сделать голосовое управление, но потом отказались от этой идеи: в операционной слишком много посторонних шумов от работающего оборудования. Научить робота различать команды в такой обстановке – дело времени.
"Поэтому на данный момент мы решили, что управление будет педалью, для исключения ложных срабатываний. А вот обратная связь голосовая. Но мы работаем над следующей версией, в которой будет целый ряд усовершенствований. И там уже мы постараемся реализовать и голосовое управление тоже", - объяснил Юрий Сосновский.

Как трудится робот

В операциях на щитовидке есть одна особенность, рассказывает врач-хирург клиники Святителя Луки Дмитрий Зима: необходимо удерживать края разреза, чтобы обнажать верхние полюса щитовидной железы на протяжении всей операции. Теперь эту задачу выполняет робот.
Помощник в реанимацию: ученые из Крыма создали ПО для уникального прибора >>
Механический ассистент устанавливается на специальные рельсы, которые есть на любом хирургическом столе. Хирург нажимает на специальную педаль и устанавливает "руки" умной машины в нужном положении. Затем педаль отпускается, и фиксаторы держатся в заданной позиции с силой до 5 кгс (килограмм-сила) неограниченное количество времени.
"После разреза устанавливается этот крючок, оттягивается ткань, и роборука фиксируется в том положении, в котором нам необходимо. Если нужно поменять на другую сторону, поскольку щитовидная железа имеет две доли, мы переносим крючок и фиксируем в том положении, в котором нам нужно. Это освобождает еще одни руки и позволяет нам более свободно работать на верхних полюсах, где находятся верхние щитовидные артерии, перевязка которых очень важна для качественного проведения операции", - рассказывает доктор Зима.
Прибор экономит пространство вокруг операционного поля, и работать становится комфортнее.
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На 100 % отечественное производство

Конечно, этот умный робот из Крыма – не единственный, в мире существуют и более сложные, и гораздо более дорогие аналоги. Однако в условиях санкций и существующих сложностей в логистике эти дорогие и сложные устройства российским врачам стали недоступны. Поэтому и возникла задача создать свои, отечественные технические решения.
"Отдельные компоненты этого робота взяты готовые, конечно. Но они объединены в одну систему, используется оригинальная материнская плата, изготовленная на нашем оборудовании для прототипирования внутри университета. И программный код, который управляет, взаимодействует с врачом, контролирует, разговаривает, это все тоже полностью наша разработка", - утверждает кандидат технических наук Юрий Сосновский.
Сейчас, по словам ученого, почти все высокотехнологические заводы России заняты импортозамещением, они работают круглосуточно, в три смены. "Соответственно, даже если мы что-то крайне сложное создадим, то поставить его в производство – будет большой проблемой", - рассуждает Сосновский. Поэтому конструкторы и создали аппарат, который не просто решает важные задачи, но и доступен для массового производства.
Как крымские изобретатели делают людей красивее, а природу - чище >>

Эпоха наступившего будущего

Это уже не первый робот, созданный руками научных сотрудников КФУ. В прошлом году они презентовали роботизированный модуль для операций по лечению мочекаменной болезни. Инженеры придумали специальный фиксирующий элемент для уретерореноскопа (трубки с атравматическим кончиком, которая предназначена для диагностических и терапевтических манипуляций в мочеиспускательном канале, мочевом пузыре, мочеточниках и почечной лоханке – ред.). Это позволило ручке робота удерживать уретерореноскоп во время манипуляций.
В Крымском университете появился новый Центр компетенций робот-ассистированных вмешательств для обучения медиков, говорил в интервью РИА Новости Крым ректор КФУ Андрей Фалалеев. Оказалось, что для взаимодействия с роботами не так-то просто найти врачей, они должны этому учиться. Решением этой задачи и занялся центр с таким сложным названием.
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