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Сильный и послушный: в Крыму придумали робота - ассистента хирурга

Сильный и послушный: в Крыму придумали робота - ассистента хирурга - РИА Новости Крым, 05.04.2023

Сильный и послушный: в Крыму придумали робота - ассистента хирурга

Аппарат, созданный учеными Крымского федерального университета, способен заменить третьего ассистента хирурга. Робот уже проходит испытания в медицинском центре РИА Новости Крым, 05.04.2023

2023-04-05T19:59

2023-04-05T19:59

2023-04-05T19:59

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кфу (крымский федеральный университет)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Аппарат, созданный учеными Крымского федерального университета, способен заменить третьего ассистента хирурга. Робот уже проходит испытания в медицинском центре Святителя Луки при КФУ, где проводят уникальные операции на щитовидной железе. Об этом РИА Новости Крым рассказал кандидат технических наук, доцент кафедры компьютерной инженерии и моделирования физико-технического института Крымского Федерального Университета Юрий Сосновский."Практикующие медики-хирурги поставили нам задачу создать механизм, способный держать фиксатор операционного поля. Обычно в ходе операции это делает специальный человек, фиксаторы нужно тянуть с большим усилием и держать так и час, и два, пока не закончится операция. Это тяжело, это лишний человек, это его рабочее время. Наша система решает эту проблему, - сообщил ученый. – Мы создали интеллектуальный инструмент, который имеет возможность фиксации крючка для операционного поля, он может менять позиции удержания, у него есть голосовой интерфейс".Все об открытиях крымских ученых читайте по ссылке >>Машина умеет говорить: при подключении она тестирует все устройства и сообщает об их готовности, уровне заряда батарей и тому подобное. Но слышать робот пока не может. Изначально создатели хотели сделать голосовое управление, но потом отказались от этой идеи: в операционной слишком много посторонних шумов от работающего оборудования. Научить робота различать команды в такой обстановке – дело времени.Как трудится роботВ операциях на щитовидке есть одна особенность, рассказывает врач-хирург клиники Святителя Луки Дмитрий Зима: необходимо удерживать края разреза, чтобы обнажать верхние полюса щитовидной железы на протяжении всей операции. Теперь эту задачу выполняет робот.Помощник в реанимацию: ученые из Крыма создали ПО для уникального прибора >>Механический ассистент устанавливается на специальные рельсы, которые есть на любом хирургическом столе. Хирург нажимает на специальную педаль и устанавливает "руки" умной машины в нужном положении. Затем педаль отпускается, и фиксаторы держатся в заданной позиции с силой до 5 кгс (килограмм-сила) неограниченное количество времени.Прибор экономит пространство вокруг операционного поля, и работать становится комфортнее.Лекарство нового поколения от рака создают в Севастополе >>На 100 % отечественное производствоКонечно, этот умный робот из Крыма – не единственный, в мире существуют и более сложные, и гораздо более дорогие аналоги. Однако в условиях санкций и существующих сложностей в логистике эти дорогие и сложные устройства российским врачам стали недоступны. Поэтому и возникла задача создать свои, отечественные технические решения.Сейчас, по словам ученого, почти все высокотехнологические заводы России заняты импортозамещением, они работают круглосуточно, в три смены. "Соответственно, даже если мы что-то крайне сложное создадим, то поставить его в производство – будет большой проблемой", - рассуждает Сосновский. Поэтому конструкторы и создали аппарат, который не просто решает важные задачи, но и доступен для массового производства.Как крымские изобретатели делают людей красивее, а природу - чище >> Эпоха наступившего будущегоЭто уже не первый робот, созданный руками научных сотрудников КФУ. В прошлом году они презентовали роботизированный модуль для операций по лечению мочекаменной болезни. Инженеры придумали специальный фиксирующий элемент для уретерореноскопа (трубки с атравматическим кончиком, которая предназначена для диагностических и терапевтических манипуляций в мочеиспускательном канале, мочевом пузыре, мочеточниках и почечной лоханке – ред.). Это позволило ручке робота удерживать уретерореноскоп во время манипуляций.В Крымском университете появился новый Центр компетенций робот-ассистированных вмешательств для обучения медиков, говорил в интервью РИА Новости Крым ректор КФУ Андрей Фалалеев. Оказалось, что для взаимодействия с роботами не так-то просто найти врачей, они должны этому учиться. Решением этой задачи и занялся центр с таким сложным названием.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму изобрели фитопрепарат, убивающий раковые клеткиОливковые рощи в Крыму – ученые дали прогнозыКрымские ученые предложили безопасную альтернативу антибиотикам

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Ирина Камышева

Ирина Камышева

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

В Крыму создали робота – помощника хирурга при операциях на щитовидке В Крыму создали робота – помощника хирурга при операциях на щитовидке 2023-04-05T19:59 true PT1M28S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ирина Камышева

крым, наука и технологии, наука в крыму: открытия и изобретения, новости крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, кфу (крымский федеральный университет)