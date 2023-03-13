Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе разработали уникальное ПО для датчиков реанимаций - РИА Новости Крым, 13.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230313/v-sevastopole-razrabotali-unikalnoe-po-dlya-datchikov-reanimatsiy-1127495573.html
В Севастополе разработали уникальное ПО для датчиков реанимаций
В Севастополе разработали уникальное ПО для датчиков реанимаций - РИА Новости Крым, 13.03.2023
В Севастополе разработали уникальное ПО для датчиков реанимаций
Ученые в Севастополе разработали программное обеспечение для уникального прибора, которым можно измерять пульс и частоту дыхания на расстоянии от человека –... РИА Новости Крым, 13.03.2023
2023-03-13T07:32
2023-03-13T07:32
наука в крыму: открытия и изобретения
севастополь
крым
новости
новости крыма
наука и технологии
общество
здравоохранение в крыму и севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/12/1121458987_0:149:3022:1848_1920x0_80_0_0_2a2de4ac4a6e3684ed5551a66cfc21e3.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Ученые в Севастополе разработали программное обеспечение для уникального прибора, которым можно измерять пульс и частоту дыхания на расстоянии от человека – готовый датчик предложат больницам для контроля состояния пациентов бесконтактным способом. Об этом РИА Новости Крым сообщили в Инжиниринговом центре изделий микро- и наноэлектроники СевГУ.По словам научного сотрудника центра Ивана Кравченко, такой датчик сможет располагаться на расстоянии до 2,5 метров от пациента, на потолке или специальном штативе."Принцип его работы основан на радиолокации. То есть это радиоэлектронное устройство, которое излучает радиоволны в направлении грудной клетки пациента с расстояния от полуметра до двух с половиной метров. Радиоволны отражаются от тела и принимаются радиолокатором. Сигнал обрабатывается, и мы получаем данные", – объяснил Кравченко.Импульсы излучаются постоянно, что позволяет наблюдать изменения состояния человека во времени, при этом одежда и прочие материалы на точность данных влиять не будут, добавил он.Особенностью изобретения является и то, что датчик можно использовать в том числе для измерения жизненных показатели детей, включая младенцев. Причем один такой прибор сможет контролировать одновременно до четырех человек.Датчик оснащен модулем беспроводной связи с поддержкой Wi-Fi и Bluetooth. С помощью этого выполняется его настройка и подключение к единой системе мониторинга. Если жизненные показатели пациента не будут соответствовать норме, на пост медсестры или в личный кабинет врача поступит соответствующий сигнал.Уже сейчас разработаны программное обеспечение и печатная плата, ориентированная на отечественного производителя, а также конструкция датчика с корпусом. Теперь ведется работа над серверным ПО, которое позволит накапливать и мониторить показания датчиков в больничной системе.Следующий этап – изготовление опытных образцов и их испытание в больницах, после чего можно будет говорить о возможсноти серийного производства приборов."Нам на этого около полугода нужно. А точный срок завершения проекта зависит обстоятельств, финансирования", – отметил Кравченко.Читайте также на сайте РИА Новости Крым:Лекарство нового поколения от рака создают в Севастополе Как крымские изобретатели делают людей красивее, а природу – чище В пещере "Таврида" появится палеонтологический музей
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/12/1121458987_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ffafea3a27c984101549b590f5f33e34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
наука в крыму: открытия и изобретения, севастополь, крым, новости, новости крыма, наука и технологии, общество, здравоохранение в крыму и севастополе
В Севастополе разработали уникальное ПО для датчиков реанимаций

Ученые в Севастополе разработали ПО для датчиков реанимаций с измерением пульса и дыхания

07:32 13.03.2023
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЛечение больных с COVID-19 в Краснодарской краевой больнице
Лечение больных с COVID-19 в Краснодарской краевой больнице - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Ученые в Севастополе разработали программное обеспечение для уникального прибора, которым можно измерять пульс и частоту дыхания на расстоянии от человека – готовый датчик предложат больницам для контроля состояния пациентов бесконтактным способом. Об этом РИА Новости Крым сообщили в Инжиниринговом центре изделий микро- и наноэлектроники СевГУ.
"Мы это предлагаем для медицинского назначения, для контроля пациентов в палатах: бесконтактным способом измерять частоту дыхания и сердцебиения. Например, в реанимационной, после операции", – рассказал директор центра Валерий Вертегел.
По словам научного сотрудника центра Ивана Кравченко, такой датчик сможет располагаться на расстоянии до 2,5 метров от пациента, на потолке или специальном штативе.
"Принцип его работы основан на радиолокации. То есть это радиоэлектронное устройство, которое излучает радиоволны в направлении грудной клетки пациента с расстояния от полуметра до двух с половиной метров. Радиоволны отражаются от тела и принимаются радиолокатором. Сигнал обрабатывается, и мы получаем данные", – объяснил Кравченко.
Импульсы излучаются постоянно, что позволяет наблюдать изменения состояния человека во времени, при этом одежда и прочие материалы на точность данных влиять не будут, добавил он.
Особенностью изобретения является и то, что датчик можно использовать в том числе для измерения жизненных показатели детей, включая младенцев. Причем один такой прибор сможет контролировать одновременно до четырех человек.
Датчик оснащен модулем беспроводной связи с поддержкой Wi-Fi и Bluetooth. С помощью этого выполняется его настройка и подключение к единой системе мониторинга. Если жизненные показатели пациента не будут соответствовать норме, на пост медсестры или в личный кабинет врача поступит соответствующий сигнал.
"Система является масштабируемой, датчиков можно подключить достаточно много", – уточнил Кравченко.
Уже сейчас разработаны программное обеспечение и печатная плата, ориентированная на отечественного производителя, а также конструкция датчика с корпусом. Теперь ведется работа над серверным ПО, которое позволит накапливать и мониторить показания датчиков в больничной системе.
Следующий этап – изготовление опытных образцов и их испытание в больницах, после чего можно будет говорить о возможсноти серийного производства приборов.
"Нам на этого около полугода нужно. А точный срок завершения проекта зависит обстоятельств, финансирования", – отметил Кравченко.
Читайте также на сайте РИА Новости Крым:
Лекарство нового поколения от рака создают в Севастополе
Как крымские изобретатели делают людей красивее, а природу – чище
В пещере "Таврида" появится палеонтологический музей
 
Наука в Крыму: открытия и изобретенияСевастопольКрымНовостиНовости КрымаНаука и технологииОбществоЗдравоохранение в Крыму и Севастополе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:12В Запорожской области выросли пенсии и соцвыплаты - власти
07:45В Крыму анонсировали занятия для родителей паллиативных детей в РФ
07:32В Севастополе разработали уникальное ПО для датчиков реанимаций
07:09Четыре ракеты сбиты над Белгородом, пострадала женщина
07:01Хроника Крымской весны: 13 марта
00:01Без существенных осадков: погода в Крыму на понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 13 марта
20:49Трехкилометровая пробка на подъезде к Крымскому мосту - в чем причина
19:59Главные новости и заявления дня: 12 марта
19:17Почему ходьба полезнее бега - кардиолог
18:46На чем пахать и сеять: что с сельхозтехникой в Запорожской области
18:33Атака на Перевальск: ВСУ ударили по автостанции - сколько погибших
18:18В Крым идет 19-градусное тепло - ФОБОС
17:38В Симферополе состоится дебют театра кукол из Донбасса
16:36Пятьсот боевиков в сутки: ВСУ теряют живую силу и технику
16:11Российские военные за сутки уничтожили два вертолета ВСУ - Минобороны
15:58Путин может посетить Крым на годовщину воссоединения
15:22Экспорт РФ в рамках зерновой сделки по-прежнему блокируется - МИД
14:48Украинские полярники "декоммунизировали" Антарктиду
14:01COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за сутки
Лента новостейМолния