https://crimea.ria.ru/20230313/v-sevastopole-razrabotali-unikalnoe-po-dlya-datchikov-reanimatsiy-1127495573.html
В Севастополе разработали уникальное ПО для датчиков реанимаций
В Севастополе разработали уникальное ПО для датчиков реанимаций - РИА Новости Крым, 13.03.2023
В Севастополе разработали уникальное ПО для датчиков реанимаций
Ученые в Севастополе разработали программное обеспечение для уникального прибора, которым можно измерять пульс и частоту дыхания на расстоянии от человека –... РИА Новости Крым, 13.03.2023
2023-03-13T07:32
2023-03-13T07:32
2023-03-13T07:32
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СЕВАСТОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Ученые в Севастополе разработали программное обеспечение для уникального прибора, которым можно измерять пульс и частоту дыхания на расстоянии от человека – готовый датчик предложат больницам для контроля состояния пациентов бесконтактным способом. Об этом РИА Новости Крым сообщили в Инжиниринговом центре изделий микро- и наноэлектроники СевГУ.По словам научного сотрудника центра Ивана Кравченко, такой датчик сможет располагаться на расстоянии до 2,5 метров от пациента, на потолке или специальном штативе."Принцип его работы основан на радиолокации. То есть это радиоэлектронное устройство, которое излучает радиоволны в направлении грудной клетки пациента с расстояния от полуметра до двух с половиной метров. Радиоволны отражаются от тела и принимаются радиолокатором. Сигнал обрабатывается, и мы получаем данные", – объяснил Кравченко.Импульсы излучаются постоянно, что позволяет наблюдать изменения состояния человека во времени, при этом одежда и прочие материалы на точность данных влиять не будут, добавил он.Особенностью изобретения является и то, что датчик можно использовать в том числе для измерения жизненных показатели детей, включая младенцев. Причем один такой прибор сможет контролировать одновременно до четырех человек.Датчик оснащен модулем беспроводной связи с поддержкой Wi-Fi и Bluetooth. С помощью этого выполняется его настройка и подключение к единой системе мониторинга. Если жизненные показатели пациента не будут соответствовать норме, на пост медсестры или в личный кабинет врача поступит соответствующий сигнал.Уже сейчас разработаны программное обеспечение и печатная плата, ориентированная на отечественного производителя, а также конструкция датчика с корпусом. Теперь ведется работа над серверным ПО, которое позволит накапливать и мониторить показания датчиков в больничной системе.Следующий этап – изготовление опытных образцов и их испытание в больницах, после чего можно будет говорить о возможсноти серийного производства приборов."Нам на этого около полугода нужно. А точный срок завершения проекта зависит обстоятельств, финансирования", – отметил Кравченко.Читайте также на сайте РИА Новости Крым:Лекарство нового поколения от рака создают в Севастополе Как крымские изобретатели делают людей красивее, а природу – чище В пещере "Таврида" появится палеонтологический музей
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РИА Новости Крым
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наука в крыму: открытия и изобретения, севастополь, крым, новости, новости крыма, наука и технологии, общество, здравоохранение в крыму и севастополе
В Севастополе разработали уникальное ПО для датчиков реанимаций
Ученые в Севастополе разработали ПО для датчиков реанимаций с измерением пульса и дыхания
СЕВАСТОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Ученые в Севастополе разработали программное обеспечение для уникального прибора, которым можно измерять пульс и частоту дыхания на расстоянии от человека – готовый датчик предложат больницам для контроля состояния пациентов бесконтактным способом. Об этом РИА Новости Крым сообщили в Инжиниринговом центре изделий микро- и наноэлектроники СевГУ.
"Мы это предлагаем для медицинского назначения, для контроля пациентов в палатах: бесконтактным способом измерять частоту дыхания и сердцебиения. Например, в реанимационной, после операции", – рассказал директор центра Валерий Вертегел.
По словам научного сотрудника центра Ивана Кравченко, такой датчик сможет располагаться на расстоянии до 2,5 метров от пациента, на потолке или специальном штативе.
"Принцип его работы основан на радиолокации. То есть это радиоэлектронное устройство, которое излучает радиоволны в направлении грудной клетки пациента с расстояния от полуметра до двух с половиной метров. Радиоволны отражаются от тела и принимаются радиолокатором. Сигнал обрабатывается, и мы получаем данные", – объяснил Кравченко.
Импульсы излучаются постоянно, что позволяет наблюдать изменения состояния человека во времени, при этом одежда и прочие материалы на точность данных влиять не будут, добавил он.
Особенностью изобретения является и то, что датчик можно использовать в том числе для измерения жизненных показатели детей, включая младенцев. Причем один такой прибор сможет контролировать одновременно до четырех человек.
Датчик оснащен модулем беспроводной связи с поддержкой Wi-Fi и Bluetooth. С помощью этого выполняется его настройка и подключение к единой системе мониторинга. Если жизненные показатели пациента не будут соответствовать норме, на пост медсестры или в личный кабинет врача поступит соответствующий сигнал.
"Система является масштабируемой, датчиков можно подключить достаточно много", – уточнил Кравченко.
Уже сейчас разработаны программное обеспечение и печатная плата, ориентированная на отечественного производителя, а также конструкция датчика с корпусом. Теперь ведется работа над серверным ПО, которое позволит накапливать и мониторить показания датчиков в больничной системе.
Следующий этап – изготовление опытных образцов и их испытание в больницах, после чего можно будет говорить о возможсноти серийного производства приборов.
"Нам на этого около полугода нужно. А точный срок завершения проекта зависит обстоятельств, финансирования", – отметил Кравченко.
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