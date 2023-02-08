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Как крымские изобретатели делают людей красивее, а природу - чище - РИА Новости Крым, 08.02.2023
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Как крымские изобретатели делают людей красивее, а природу - чище
Как крымские изобретатели делают людей красивее, а природу - чище - РИА Новости Крым, 08.02.2023
Как крымские изобретатели делают людей красивее, а природу - чище
Благодаря крымским ученым проблеме переработки вторсырья найдено новое оригинальное решение: из отходов пластика изготавливается новая тара, которая наполняется РИА Новости Крым, 08.02.2023
2023-02-08T07:23
2023-02-08T07:23
эксклюзивы риа новости крым
кфу (крымский федеральный университет)
новости крыма
крым
наука и технологии
экономика
валерий дядичев
сергей менюк
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СИМФЕРОПОЛЬ – 8 фев, РИА Новости Крым, Дина Тальникова. Благодаря крымским ученым проблеме переработки вторсырья найдено новое оригинальное решение: из отходов пластика изготавливается новая тара, которая наполняется косметикой на основе натуральных масел, добытых методом холодного прессования из семян, косточек, орехов и плодов. Об этом РИА Новости Крым рассказал доктор технических наук, профессор кафедры компьютерной инженерии и моделирования Физико-Технического института Валерий Дядичев.На протяжении многих лет он занимался исследованием в области переработки отходов полимерных материалов и созданием композитных структур. Созданное и запатентованное им оригинальное оборудование позволило изготавливать многослойные емкости по принципу тетрапака, где один из слоев состоит из переработанного материала. Себестоимость такого изделия из вторсырья гораздо ниже, емкости также можно использовать для хранения пищевых продуктов."Совместно с моим коллегой Сергеем Менюком мы изготавливаем банки и бутылки объемом от 50 мл до 1 л. Наш опытный образец соэкструзионного (предназначенного для создания многослойности - ред.) оборудования выдает четыре штуки в минуту, компактен и достаточно прост в использовании", - рассказал Дядичев.Крем как цепочка инновацийНа изготовлении тары из вторсырья ученые не остановились и со временем занялись переработкой биологических отходов. В 2019 году они выиграли грант Фонда содействия инновациям. На его основе уже через год создали опытный образец прибора, успешно получающего ценные жирные масла из жмыха кориандра, виноградной косточки, тмина, орехов, семечки шиповника и других растений, широко распространенных в Крыму."В жмыхе остаются ценные жирные масла, которые можно использовать в производстве косметической продукции. Мы провели десятки исследований различных материалов – шиповника, винограда, тмина, грецкого ореха, миндаля" - отмечает Дядичев.Получив масла, ученые задумались над их применением и направили усилия в косметическое направление. Разработав первый крем, получили положительное заключение аккредитованного государственного центра при Министерстве здравоохранения РФ. Оформив декларацию о соответствии EАC, ученые принялись за расширение косметической линейки.Т̊о есть в работе используется метод холодного отжима масла, позволяющий сохранить в нем максимум ценных веществ.Летом прошлого года ученые вышли на рынок и, получив обратную связь и положительные отзывы, продолжили дорабатывать и совершенствовать продукцию.Красота без санкцийРазработкой крымских ученых заинтересовался крупный производитель крымской косметики и вышел с предложением подать совместную заявку на грант для изготовления большой экструзионной установки. Ученые уверены, что это сразу решит огромную наболевшую проблему производства, ведь сейчас масла для производства крымской косметики приходится покупать за рубежом.Разработка Дядичева и Менюка позволяет не только перейти на отечественное оборудование и сырье, но и значительно сэкономить средства. Получается практически полный цикл – от изготовления пластиковой тары из вторсырья до производства натуральной косметической продукции высокого качества.Оптимистичная статистикаВалерий Дядичев и Сергей Менюк за последние пять лет создали и получили 116 патентов. Шесть из них проданы заказчикам - производственным предприятиям из различных сфер экономики.По данным департамента научной деятельности Крымского федерального университета, в 2022 году вузом было подготовлено 97 заявок на объекты интеллектуальной собственности. В Федеральный институт промышленной собственности направлены 35 заявок на изобретения и полезные модели, 57 заявок на регистрацию компьютерных программ, баз данных, оформлены четыре ноу-хау. Было получено 29 патентов России, 35 свидетельства о регистрации программ для ЭВМ, баз данных, 12 объектов интеллектуальной собственности поставлены на бухгалтерский учет. Всего по состоянию на конец 2022 года университет поддерживает 101 патент. Ранее президент России Владимир Путин объявил 2022-2031 годы Десятилетием науки и технологий. Глава государства выразил уверенность, что такой шаг поможет достигнуть основных целей: привлечь в научную сферу талантливую молодежь и направить знания ученых и разработчиков на благо страны и общества.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымское разнотравье уходит на экспорт в Китай и ЭмиратыКогда в России появится косметика из отечественного сырья – экспертКрымские вузы готовы поделиться авторским ПО
https://crimea.ria.ru/20220513/krymskie-produkty-i-kosmetika-vykhodyat-na-rynok-kitaya--vlasti-rk-1123226793.html
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Дина Тальникова
Дина Тальникова
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
кфу (крымский федеральный университет), новости крыма, крым, наука и технологии, экономика, валерий дядичев, сергей менюк
Как крымские изобретатели делают людей красивее, а природу - чище

Какую натуральную косметику создали ученые из Крыма

07:23 08.02.2023
 
© РИА Новости КрымТара для косметики, изготовленная из отходов пластика
Тара для косметики, изготовленная из отходов пластика - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости Крым
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Дина Тальникова
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СИМФЕРОПОЛЬ – 8 фев, РИА Новости Крым, Дина Тальникова. Благодаря крымским ученым проблеме переработки вторсырья найдено новое оригинальное решение: из отходов пластика изготавливается новая тара, которая наполняется косметикой на основе натуральных масел, добытых методом холодного прессования из семян, косточек, орехов и плодов. Об этом РИА Новости Крым рассказал доктор технических наук, профессор кафедры компьютерной инженерии и моделирования Физико-Технического института Валерий Дядичев.
На протяжении многих лет он занимался исследованием в области переработки отходов полимерных материалов и созданием композитных структур. Созданное и запатентованное им оригинальное оборудование позволило изготавливать многослойные емкости по принципу тетрапака, где один из слоев состоит из переработанного материала. Себестоимость такого изделия из вторсырья гораздо ниже, емкости также можно использовать для хранения пищевых продуктов.
"Совместно с моим коллегой Сергеем Менюком мы изготавливаем банки и бутылки объемом от 50 мл до 1 л. Наш опытный образец соэкструзионного (предназначенного для создания многослойности - ред.) оборудования выдает четыре штуки в минуту, компактен и достаточно прост в использовании", - рассказал Дядичев.

Крем как цепочка инноваций

На изготовлении тары из вторсырья ученые не остановились и со временем занялись переработкой биологических отходов. В 2019 году они выиграли грант Фонда содействия инновациям. На его основе уже через год создали опытный образец прибора, успешно получающего ценные жирные масла из жмыха кориандра, виноградной косточки, тмина, орехов, семечки шиповника и других растений, широко распространенных в Крыму.
© Пресс-служба КФУ им. ВернадскогоОпытный образец прибора, получающего ценные жирные масла из жмыха растений
Опытный образец прибора, получающего ценные жирные масла из жмыха растений
© Пресс-служба КФУ им. Вернадского
Опытный образец прибора, получающего ценные жирные масла из жмыха растений
"В жмыхе остаются ценные жирные масла, которые можно использовать в производстве косметической продукции. Мы провели десятки исследований различных материалов – шиповника, винограда, тмина, грецкого ореха, миндаля" - отмечает Дядичев.
Получив масла, ученые задумались над их применением и направили усилия в косметическое направление. Разработав первый крем, получили положительное заключение аккредитованного государственного центра при Министерстве здравоохранения РФ. Оформив декларацию о соответствии EАC, ученые принялись за расширение косметической линейки.
"Сегодня нашу продукцию представляют шесть наименований кремов, восемь - масел, в разработке также гидролаты и уходовые средства для лица. В прошлом году мы выиграли грант, позволяющий докупить оборудование, чтобы расширить возможности производства. В производстве косметики используются масла и их комбинации, полученные из первичного и вторичного сырья при температуре не выше 40", - рассказывает доцент кафедры компьютерной инженерии и моделирования Физико-технического института Сергей Менюк.
Т̊о есть в работе используется метод холодного отжима масла, позволяющий сохранить в нем максимум ценных веществ.
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Красота без санкций

Разработкой крымских ученых заинтересовался крупный производитель крымской косметики и вышел с предложением подать совместную заявку на грант для изготовления большой экструзионной установки. Ученые уверены, что это сразу решит огромную наболевшую проблему производства, ведь сейчас масла для производства крымской косметики приходится покупать за рубежом.
Разработка Дядичева и Менюка позволяет не только перейти на отечественное оборудование и сырье, но и значительно сэкономить средства. Получается практически полный цикл – от изготовления пластиковой тары из вторсырья до производства натуральной косметической продукции высокого качества.

Оптимистичная статистика

Валерий Дядичев и Сергей Менюк за последние пять лет создали и получили 116 патентов. Шесть из них проданы заказчикам - производственным предприятиям из различных сфер экономики.
© РИА Новости КрымСергей Менюк и Валерий Дядичев за последние пять лет создали и получили 116 патентов
Валерий Дядичев и Сергей Менюк за последние пять лет создали и получили 116 патентов - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости Крым
Сергей Менюк и Валерий Дядичев за последние пять лет создали и получили 116 патентов
По данным департамента научной деятельности Крымского федерального университета, в 2022 году вузом было подготовлено 97 заявок на объекты интеллектуальной собственности. В Федеральный институт промышленной собственности направлены 35 заявок на изобретения и полезные модели, 57 заявок на регистрацию компьютерных программ, баз данных, оформлены четыре ноу-хау. Было получено 29 патентов России, 35 свидетельства о регистрации программ для ЭВМ, баз данных, 12 объектов интеллектуальной собственности поставлены на бухгалтерский учет. Всего по состоянию на конец 2022 года университет поддерживает 101 патент.
Ранее президент России Владимир Путин объявил 2022-2031 годы Десятилетием науки и технологий. Глава государства выразил уверенность, что такой шаг поможет достигнуть основных целей: привлечь в научную сферу талантливую молодежь и направить знания ученых и разработчиков на благо страны и общества.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымКФУ (Крымский федеральный университет)Новости КрымаКрымНаука и технологииЭкономикаВалерий ДядичевСергей Менюк
 
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