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Созданный в Крыму уникальный робот-хирург произвел более ста операций
Созданный в Крыму уникальный робот-хирург произвел более ста операций - РИА Новости Крым, 07.12.2023
Созданный в Крыму уникальный робот-хирург произвел более ста операций
Созданный учеными Крымского федерального университета медицинский робот участвовал уже более чем в ста операциях, сообщил в пресс-центре РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 07.12.2023
2023-12-07T20:13
2023-12-07T20:13
2023-12-07T20:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Созданный учеными Крымского федерального университета медицинский робот участвовал уже более чем в ста операциях, сообщил в пресс-центре РИА Новости Крым заведующий отделением урологии, андрологии и урогинекологии клиники Святителя Луки Артем Симонович."Приблизительно около 80 операций при камнях мочеточника и около 25-30 операций на почке. Эти данные были предоставлены на конференциях нашим коллегам в Москве и в Казани, ведущие профессора заинтересовались данными разработками", - сказал он.Робот, созданный коллективом инженеров, программистов и врачей, может использоваться в качестве ассистента при различных операциях. Однако основная сфера его применения – это урология.Создатели хотят назвать своего робота в честь Святителя Луки, в клинике которого он был создан.Что умеет делать робот ЛукаЛука может участвовать в операциях самого широкого профиля. Он незаменим при удалении камней, а также операциях по резекции опухолей в мочевом пузыре. На данный момент он выполняет функцию помощника хирурга, который находится рядом. Однако в недалеком будущем врач сможет управлять таким роботом удаленно, находясь даже в другом конце света, уверен Артем Симонович."Он имеет фиксационные элементы для держания определенных инструментов. В отличие от человека, он не делает резких движений, не устает, у него нет тремора в руках, который появляется во время длительных операций у хирурга. Он позволяет делать точные движения, например, при дроблении камней мочеточника, где решают доли миллиметров, выполняет дробление крайне точно и максимально эффективно", - объясняет Артем Симонович.С таким ассистентом легче работать в труднодоступных областях организма, в условиях небольшого операционного пространства, где человек занимал бы намного больше места.Подобные медицинские роботы уже широко применяются в хирургии. Но в сфере именно урологических операций Лука не имеет аналогов. Кроме того, он в сотни раз дешевле, чем, например, его американский "коллега" - роботизированная система Да Винчи, отметил заведующий отделением хирургии клиники Святителя Луки Вячеслав Михайличенко.Серийным производством робота уже заинтересовались две крупные российские медицинские компании. Сейчас ведется совместная работа для того, чтобы от создания прототипа перейти именно к разработке технологии производства.Читайте также на РИА Новости Крым:Студент из Крыма научил нейросеть понимать жестыПервый в РФ робот-микроскоп для оперирования пациентов появился на КубаниИлон Маск готовится к массовому производству человекоподобного робота
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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крым, кфу (крымский федеральный университет), здравоохранение в крыму и севастополе, наука в крыму: открытия и изобретения, наука и технологии, общество, новости крыма
Созданный в Крыму уникальный робот-хирург произвел более ста операций
Разработанный в Крыму робот-хирург Лука выполнил уже больше ста уникальных операций
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Созданный учеными Крымского федерального университета медицинский робот участвовал уже более чем в ста операциях, сообщил в пресс-центре РИА Новости Крым заведующий отделением урологии, андрологии и урогинекологии клиники Святителя Луки Артем Симонович.
"Приблизительно около 80 операций при камнях мочеточника и около 25-30 операций на почке. Эти данные были предоставлены на конференциях нашим коллегам в Москве и в Казани, ведущие профессора заинтересовались данными разработками", - сказал он.
Робот, созданный коллективом инженеров, программистов и врачей, может использоваться в качестве ассистента при различных операциях. Однако основная сфера его применения – это урология.
"Поскольку основная сфера нашей деятельности – урология, мы поставили цель и задачи адаптировать его для проведения урологических операций, - рассказал заведующий центром высоких медицинских технологий Клиники Святителя Луки Алексей Еременко. - Теперь на базе нашей клиники выполняются уникальные операции, уникальные не только для России, но и для всего мира".
Создатели хотят назвать своего робота в честь Святителя Луки, в клинике которого он был создан.
Что умеет делать робот Лука
Лука может участвовать в операциях самого широкого профиля. Он незаменим при удалении камней
, а также операциях по резекции опухолей в мочевом пузыре. На данный момент он выполняет функцию помощника хирурга, который находится рядом. Однако в недалеком будущем врач сможет управлять таким роботом удаленно, находясь даже в другом конце света, уверен Артем Симонович.
"Он имеет фиксационные элементы для держания определенных инструментов. В отличие от человека, он не делает резких движений, не устает, у него нет тремора в руках, который появляется во время длительных операций у хирурга. Он позволяет делать точные движения, например, при дроблении камней мочеточника, где решают доли миллиметров, выполняет дробление крайне точно и максимально эффективно", - объясняет Артем Симонович.
С таким ассистентом
легче работать в труднодоступных областях организма, в условиях небольшого операционного пространства, где человек занимал бы намного больше места.
Подобные медицинские роботы уже широко применяются в хирургии. Но в сфере именно урологических операций Лука не имеет аналогов. Кроме того, он в сотни раз дешевле, чем, например, его американский "коллега" - роботизированная система Да Винчи, отметил заведующий отделением хирургии клиники Святителя Луки Вячеслав Михайличенко.
Серийным производством робота уже заинтересовались две крупные российские медицинские компании. Сейчас ведется совместная работа для того, чтобы от создания прототипа перейти именно к разработке технологии производства.
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