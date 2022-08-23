https://crimea.ria.ru/20220823/pervyy-v-rf-robot-mikroskop-dlya-operirovaniya-patsientov-poyavilsya-na-kubani-1124251142.html

Первый в РФ робот-микроскоп для оперирования пациентов появился на Кубани

Первый в РФ робот-микроскоп для оперирования пациентов появился на Кубани - РИА Новости Крым, 23.08.2022

Первый в РФ робот-микроскоп для оперирования пациентов появился на Кубани

Первый в России робот-микроскоп, который поможет оперировать больных с ДЦП, эпилепсией и другими тяжелыми патологиями, появился в Краевой клинической больнице № РИА Новости Крым, 23.08.2022

2022-08-23T08:02

2022-08-23T08:02

2022-08-23T08:02

кубань

краснодар

здравоохранение в россии

наука и технологии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Первый в России робот-микроскоп, который поможет оперировать больных с ДЦП, эпилепсией и другими тяжелыми патологиями, появился в Краевой клинической больнице № 1 в Краснодаре. Об этом сообщила заместитель губернатора Краснодарского края по социальным вопросам Анна Минькова.Вице-губернатор подчеркнула, что теперь даже самые сложные операции на головном и спинном мозге проводятся с точностью, которая была невозможна ранее. Роботический микроскоп используют для различных нейрохирургических операций. Система визуализации позволит проводить онлайн-трансляции прямо из операционной для обучения хирургов. Все сосуды с помощью робота можно рассмотреть при 42-кратном увеличении.Аппарат приобретен в рамках нацпроекта "Здравоохранение" и региональной программы "Развитие здравоохранения", добавляет Минькова.

кубань

краснодар

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, краснодар, здравоохранение в россии, наука и технологии