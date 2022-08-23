https://crimea.ria.ru/20220823/pervyy-v-rf-robot-mikroskop-dlya-operirovaniya-patsientov-poyavilsya-na-kubani-1124251142.html
Первый в РФ робот-микроскоп для оперирования пациентов появился на Кубани
Первый в РФ робот-микроскоп для оперирования пациентов появился на Кубани - РИА Новости Крым, 23.08.2022
Первый в РФ робот-микроскоп для оперирования пациентов появился на Кубани
Первый в России робот-микроскоп, который поможет оперировать больных с ДЦП, эпилепсией и другими тяжелыми патологиями, появился в Краевой клинической больнице № РИА Новости Крым, 23.08.2022
2022-08-23T08:02
2022-08-23T08:02
2022-08-23T08:02
кубань
краснодар
здравоохранение в россии
наука и технологии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Первый в России робот-микроскоп, который поможет оперировать больных с ДЦП, эпилепсией и другими тяжелыми патологиями, появился в Краевой клинической больнице № 1 в Краснодаре. Об этом сообщила заместитель губернатора Краснодарского края по социальным вопросам Анна Минькова.Вице-губернатор подчеркнула, что теперь даже самые сложные операции на головном и спинном мозге проводятся с точностью, которая была невозможна ранее. Роботический микроскоп используют для различных нейрохирургических операций. Система визуализации позволит проводить онлайн-трансляции прямо из операционной для обучения хирургов. Все сосуды с помощью робота можно рассмотреть при 42-кратном увеличении.Аппарат приобретен в рамках нацпроекта "Здравоохранение" и региональной программы "Развитие здравоохранения", добавляет Минькова.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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кубань, краснодар, здравоохранение в россии, наука и технологии
Первый в РФ робот-микроскоп для оперирования пациентов появился на Кубани
В Краснодаре появился первый в России робот-микроскоп для пациентов с тяжелыми патологиями
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Первый в России робот-микроскоп, который поможет оперировать больных с ДЦП, эпилепсией и другими тяжелыми патологиями, появился в Краевой клинической больнице № 1 в Краснодаре. Об этом сообщила заместитель губернатора Краснодарского края по социальным вопросам Анна Минькова.
"В ККБ№1 появился первый в России робот-микроскоп с системой визуализации, который поможет оперировать больных с ДЦП, эпилепсией и другими тяжелыми патологиями. Благодаря системе ZEISS KINEVO 900 число манипуляций, выполняемых врачом вручную, сокращено в разы и обеспечена высокая точность позиционирования", — написала она в своем Telegram-канале.
Вице-губернатор подчеркнула, что теперь даже самые сложные операции на головном и спинном мозге проводятся с точностью, которая была невозможна ранее. Роботический микроскоп используют для различных нейрохирургических операций. Система визуализации позволит проводить онлайн-трансляции прямо из операционной для обучения хирургов. Все сосуды с помощью робота можно рассмотреть при 42-кратном увеличении.
Аппарат приобретен в рамках нацпроекта "Здравоохранение" и региональной программы "Развитие здравоохранения", добавляет Минькова.