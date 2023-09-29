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Рак будут лечить светом: в Москве начали выпускать препарат - РИА Новости Крым, 29.09.2023
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Рак будут лечить светом: в Москве начали выпускать препарат
Рак будут лечить светом: в Москве начали выпускать препарат - РИА Новости Крым, 29.09.2023
Рак будут лечить светом: в Москве начали выпускать препарат
Препарат для лечения онкозаболеваний при помощи света начали производить в Москве, в год предприятие намерено выпускать до 40 тысяч флаконов. Об этом сообщил в... РИА Новости Крым, 29.09.2023
2023-09-29T08:22
2023-09-29T08:22
сергей собянин
здравоохранение в крыму и севастополе
здравоохранение в россии
онкология
наука и технологии
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Препарат для лечения онкозаболеваний при помощи света начали производить в Москве, в год предприятие намерено выпускать до 40 тысяч флаконов. Об этом сообщил в мэр Москвы Сергей Собянин.При этом он уточнил, что препарат вводят в опухолевых клетках, где он накапливается, а затем активируется лазерным или светодиодным излучением, разрушая новообразование.По словам Собянина, в мире нет аналогов этой разработке.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, на полуострове ученые разрабатывают фитопрепарат для уничтожения раковых клеток.Кроме того, инновационный препарат от рака шейки матки, нацеленный на уничтожение исключительно больных клеток без вреда для здоровых, разрабатывают ученые Севастопольского государственного университета (СевГУ) совместно с коллегами из Москвы и Санкт-Петербурга.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские ученые предложили безопасную альтернативу антибиотикамВ КФУ рассказали об успехах в разработке вакцины от ракаКак и зачем разрабатывали Мирамистин – история препарата
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РИА Новости Крым
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сергей собянин, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, онкология, наука и технологии, россия, москва, новости
Рак будут лечить светом: в Москве начали выпускать препарат

Собянин: в Москве производят препарат для лечения рака с помощью света

08:22 29.09.2023
 
© Пресс-служба Мэра и Правительства МосквыВ Москве начали выпускать препарат для лечения рака с помощью света
В Москве начали выпускать препарат для лечения рака с помощью света
© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Препарат для лечения онкозаболеваний при помощи света начали производить в Москве, в год предприятие намерено выпускать до 40 тысяч флаконов. Об этом сообщил в мэр Москвы Сергей Собянин.
"В Москве начали выпускать препарат для лечения онкозаболеваний с помощью света. На ранних стадиях заболевания такой метод лечения может заменить хирургическое вмешательство", - написал он своем Telegram-канале.
При этом он уточнил, что препарат вводят в опухолевых клетках, где он накапливается, а затем активируется лазерным или светодиодным излучением, разрушая новообразование.
По словам Собянина, в мире нет аналогов этой разработке.
"Предприятие планирует выпускать до 40 тысяч флаконов в год — мы закроем потребности фотодинамической терапии в России", - заявил он.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, на полуострове ученые разрабатывают фитопрепарат для уничтожения раковых клеток.
Кроме того, инновационный препарат от рака шейки матки, нацеленный на уничтожение исключительно больных клеток без вреда для здоровых, разрабатывают ученые Севастопольского государственного университета (СевГУ) совместно с коллегами из Москвы и Санкт-Петербурга.
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Сергей СобянинЗдравоохранение в Крыму и СевастополеЗдравоохранение в РоссииОнкологияНаука и технологииРоссияМоскваНовости
 
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