https://crimea.ria.ru/20230929/rak-budut-lechit-svetom-v-moskve-nachali-vypuskat-preparat-1131722038.html

Рак будут лечить светом: в Москве начали выпускать препарат

Рак будут лечить светом: в Москве начали выпускать препарат - РИА Новости Крым, 29.09.2023

Рак будут лечить светом: в Москве начали выпускать препарат

Препарат для лечения онкозаболеваний при помощи света начали производить в Москве, в год предприятие намерено выпускать до 40 тысяч флаконов. Об этом сообщил в... РИА Новости Крым, 29.09.2023

2023-09-29T08:22

2023-09-29T08:22

2023-09-29T08:22

сергей собянин

здравоохранение в крыму и севастополе

здравоохранение в россии

онкология

наука и технологии

россия

москва

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Препарат для лечения онкозаболеваний при помощи света начали производить в Москве, в год предприятие намерено выпускать до 40 тысяч флаконов. Об этом сообщил в мэр Москвы Сергей Собянин.При этом он уточнил, что препарат вводят в опухолевых клетках, где он накапливается, а затем активируется лазерным или светодиодным излучением, разрушая новообразование.По словам Собянина, в мире нет аналогов этой разработке.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, на полуострове ученые разрабатывают фитопрепарат для уничтожения раковых клеток.Кроме того, инновационный препарат от рака шейки матки, нацеленный на уничтожение исключительно больных клеток без вреда для здоровых, разрабатывают ученые Севастопольского государственного университета (СевГУ) совместно с коллегами из Москвы и Санкт-Петербурга.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские ученые предложили безопасную альтернативу антибиотикамВ КФУ рассказали об успехах в разработке вакцины от ракаКак и зачем разрабатывали Мирамистин – история препарата

россия

москва

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей собянин, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, онкология, наука и технологии, россия, москва, новости