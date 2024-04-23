В Крыму сорваны поставки лекарств – глава минздрава может покинуть пост
Глава крымского минздрава может покинуть пост из-за срыва поставок лекарств для льготников
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМинистр здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Министр здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский пообещал покинуть свой пост в случае, если до 15 мая в республику не поступят все препараты, необходимые для льготных категорий граждан. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Приношу свои искренние извинения крымчанам за срыв сроков поставки препаратов, которые необходимы были в начале года. Если в вышеуказанный срок обязательства по приобретению препаратов не будут выполнены, то готов сложить свои полномочия в качестве министра здравоохранения Крыма", -говорится в сообщении.
По словам министра, 30 наименований препаратов уже поступили на склады "Крым-Фармации", однако на их прием необходимо время. Еще 50 позиций должны быть доставлены до 15 мая.
При этом всего на 2014 год была запланирована закупка 1100 наименований препаратов для льготного лекарственного обеспечения крымчан, из них закуплено по состоянию на 23 апреля 955. Девять препаратов из списка находятся в строгой дефектуре, еще 33 – во временной дефектуре. Это значит, что на данный момент их на рынке нет, и пациентам следует обратиться к врачу для назначения аналогов.
В начале февраля глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал недопустимой ситуацию с недостатком лекарств для льготников. Он отметил, что в его адрес поступают жалобы в связи с нарушением поставок жизненно необходимых лекарств для людей с онкологическими заболеваниями и сахарным диабетом.
Для решения проблем с обеспечением лекарствами граждане могут обращаться в Telegram-приемную министра здравоохранения Константина Викторовича Скорупского по номеру +7 (978) 402-90-90 или на электронную почту lgota@mzdrav.rk.gov.ru", добавил Аксенов.
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