https://crimea.ria.ru/20240423/v-krymu-sorvany-postavki-lekarstv--glava-minzdrava-mozhet-pokinut-post-1136790896.html

В Крыму сорваны поставки лекарств – глава минздрава может покинуть пост

В Крыму сорваны поставки лекарств – глава минздрава может покинуть пост - РИА Новости Крым, 23.04.2024

В Крыму сорваны поставки лекарств – глава минздрава может покинуть пост

Министр здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский пообещал покинуть свой пост в случае, если до 15 мая в республику не поступят все препараты,... РИА Новости Крым, 23.04.2024

2024-04-23T20:54

2024-04-23T20:54

2024-04-23T20:54

крым

минздрав крыма

константин скорупский

ситуация с дефицитом лекарств в крыму

лекарства

общество

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Министр здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский пообещал покинуть свой пост в случае, если до 15 мая в республику не поступят все препараты, необходимые для льготных категорий граждан. Об этом он написал в своем Telegram-канале.По словам министра, 30 наименований препаратов уже поступили на склады "Крым-Фармации", однако на их прием необходимо время. Еще 50 позиций должны быть доставлены до 15 мая.При этом всего на 2014 год была запланирована закупка 1100 наименований препаратов для льготного лекарственного обеспечения крымчан, из них закуплено по состоянию на 23 апреля 955. Девять препаратов из списка находятся в строгой дефектуре, еще 33 – во временной дефектуре. Это значит, что на данный момент их на рынке нет, и пациентам следует обратиться к врачу для назначения аналогов.В начале февраля глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал недопустимой ситуацию с недостатком лекарств для льготников. Он отметил, что в его адрес поступают жалобы в связи с нарушением поставок жизненно необходимых лекарств для людей с онкологическими заболеваниями и сахарным диабетом.Для решения проблем с обеспечением лекарствами граждане могут обращаться в Telegram-приемную министра здравоохранения Константина Викторовича Скорупского по номеру +7 (978) 402-90-90 или на электронную почту lgota@mzdrav.rk.gov.ru", добавил Аксенов.Читайте также на РИА Новости Крым:На лекарства для больных гепатитом С выделят 18 миллиардов рублейЛекарства для онкобольных и диабетиков уже в Крыму – АксеновПутин поручил выделить не менее 1 трлн рублей на объекты здравоохранения

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, минздрав крыма, константин скорупский, ситуация с дефицитом лекарств в крыму, лекарства, общество, новости крыма