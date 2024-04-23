https://crimea.ria.ru/20240423/kogda-v-krym-postupyat-zhiznenno-vazhnye-lekarstva-dlya-lgotnikov-1136790436.html

Когда в Крым поступят жизненно важные лекарства для льготников

Когда в Крым поступят жизненно важные лекарства для льготников - РИА Новости Крым, 23.04.2024

Когда в Крым поступят жизненно важные лекарства для льготников

Минздравом Республики Крым закуплено 955 наименований медицинских препаратов из 1100 запланированных для льготных категорий граждан. Таким образом, в регионе... РИА Новости Крым, 23.04.2024

2024-04-23T20:27

2024-04-23T20:27

2024-04-23T20:27

крым

минздрав крыма

константин скорупский

ситуация с дефицитом лекарств в крыму

лекарства

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Минздравом Республики Крым закуплено 955 наименований медицинских препаратов из 1100 запланированных для льготных категорий граждан. Таким образом, в регионе пока нет в наличии 145-ти препаратов из заявленного списка. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Константин Скорупский."В 2024 году минздравом Республики Крым для обеспечения льготных категорий граждан в рамках федеральной и региональной льготных программ была запланирована закупка порядка 1100 наименований препаратов. На сегодняшний день министерством и предприятием "Крым-Фармация" произведена закупка 955 наименований препаратов", - сказал он.По словам Скорупского, сейчас поставки лекарств наращиваются, однако их прием на складах займет какое-то время."В настоящий момент на центральном аптечном складе "Крым-Фармации" идет прием 30 наименований препаратов в большом количестве. В связи с объемом поставки прием займет некоторое время", - уточнил он.Список препаратов, которые уже поступили на склад, опубликован на сайте минздрава РК 23 апреля 2024 года, и в нем 29 наименований препаратов. На сайте ведомства также опубликован список лекарств, закупка которых будет произведена до 15 мая 2024 года.Константин Скорупский также обратил внимание, что девять наименований препаратов находятся в "стойкой дефектуре", а 33 – во "временной дефектуре". Это значит, что на рынке сейчас этих лекарств нет, и пациентам следует обратиться к лечащему врачу для замены их аналогами. Перечень таких препаратов также опубликован.Министр принес извинения за срыв поставок и напомнил, что по этим вопросам можно обращаться к нему лично через страницы в соцсетях.9 февраля глава Крыма Сергей Аксенов назвал недопустимой ситуацию с недостатком лекарств для льготников. Он отметил, что в его адрес вновь поступают жалобы в связи с нарушением поставок жизненно необходимых лекарств для людей с онкологическими заболеваниями и сахарным диабетом.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия сама производит три четверти жизненно важных лекарств – ПутинЕсли в селе нет аптеки: лекарства будут продавать в сельских больницахЛекарство от рака и робот-хирург: что изобретают крымские ученые

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, минздрав крыма, константин скорупский, ситуация с дефицитом лекарств в крыму, лекарства, общество, новости крыма