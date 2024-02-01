https://crimea.ria.ru/20240201/esli-v-sele-net-apteki-lekarstva-budut-prodavat-v-selskikh-bolnitsakh-1134628561.html

Если в селе нет аптеки: лекарства будут продавать в сельских больницах

Если в селе нет аптеки: лекарства будут продавать в сельских больницах - РИА Новости Крым, 01.02.2024

Если в селе нет аптеки: лекарства будут продавать в сельских больницах

В далеких селах, где нет аптеки, разрешат продавать лекарства в участковых больницах и фельдшерских пунктах. Соответствующие поправки в федеральные законы "Об... РИА Новости Крым, 01.02.2024

2024-02-01T18:25

2024-02-01T18:25

2024-02-01T18:25

закон и право

вячеслав володин

государственная дума рф

здравоохранение в россии

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В далеких селах, где нет аптеки, разрешат продавать лекарства в участковых больницах и фельдшерских пунктах. Соответствующие поправки в федеральные законы "Об обращении лекарственных средств" и "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" приняты в первом чтении.После внесения поправок участковые больницы получат право осуществлять розничную торговлю лекарствами. Сельским амбулаториям, фельдшерским пунктам и центрам общей врачебной практики облегчили механизм получения лицензии на фармацевтическую деятельность."Они смогут получать лицензии на фармацевтическую деятельность не только при наличии провизора, фармацевта, но и в том случае, если там есть медработник с соответствующим образованием", - уточнил Володин.Ранее в Госдуме был принят закон, запрещающий торговлю спиртными напитками в жилых домах и на прилегающих территориях.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия сама производит три четверти жизненно важных лекарств – ПутинРемонт и оснащение медучреждений в новых регионах: что стало доступноВ Крыму раскрыт картельный сговор по закупке медикаментов

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

закон и право, вячеслав володин, государственная дума рф, здравоохранение в россии, общество, новости