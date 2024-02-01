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Если в селе нет аптеки: лекарства будут продавать в сельских больницах - РИА Новости Крым, 01.02.2024
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Если в селе нет аптеки: лекарства будут продавать в сельских больницах
Если в селе нет аптеки: лекарства будут продавать в сельских больницах - РИА Новости Крым, 01.02.2024
Если в селе нет аптеки: лекарства будут продавать в сельских больницах
В далеких селах, где нет аптеки, разрешат продавать лекарства в участковых больницах и фельдшерских пунктах. Соответствующие поправки в федеральные законы "Об... РИА Новости Крым, 01.02.2024
2024-02-01T18:25
2024-02-01T18:25
закон и право
вячеслав володин
государственная дума рф
здравоохранение в россии
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В далеких селах, где нет аптеки, разрешат продавать лекарства в участковых больницах и фельдшерских пунктах. Соответствующие поправки в федеральные законы "Об обращении лекарственных средств" и "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" приняты в первом чтении.После внесения поправок участковые больницы получат право осуществлять розничную торговлю лекарствами. Сельским амбулаториям, фельдшерским пунктам и центрам общей врачебной практики облегчили механизм получения лицензии на фармацевтическую деятельность."Они смогут получать лицензии на фармацевтическую деятельность не только при наличии провизора, фармацевта, но и в том случае, если там есть медработник с соответствующим образованием", - уточнил Володин.Ранее в Госдуме был принят закон, запрещающий торговлю спиртными напитками в жилых домах и на прилегающих территориях.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия сама производит три четверти жизненно важных лекарств – ПутинРемонт и оснащение медучреждений в новых регионах: что стало доступноВ Крыму раскрыт картельный сговор по закупке медикаментов
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закон и право, вячеслав володин, государственная дума рф, здравоохранение в россии, общество, новости
Если в селе нет аптеки: лекарства будут продавать в сельских больницах

Закон о продаже лекарств в участковых больницах и ФАПах принят Госдумой в первом чтении

18:25 01.02.2024
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкФармацевт выбирает лекарства в аптеке. Архивное фото
Фармацевт выбирает лекарства в аптеке. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В далеких селах, где нет аптеки, разрешат продавать лекарства в участковых больницах и фельдшерских пунктах. Соответствующие поправки в федеральные законы "Об обращении лекарственных средств" и "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" приняты в первом чтении.

"Очень важное решение. Нам поступает большое количество обращений сельских жителей с жалобами на проблемы с лекарственным обеспечением. В настоящее время, если в населенном пункте нет аптеки, людям приходится ездить за лекарствами в ближайший город. Для пожилого человека это зачастую становится непосильной задачей", - прокомментировал ситуацию председатель Госдумы Вячеслав Володин.

После внесения поправок участковые больницы получат право осуществлять розничную торговлю лекарствами. Сельским амбулаториям, фельдшерским пунктам и центрам общей врачебной практики облегчили механизм получения лицензии на фармацевтическую деятельность.
"Они смогут получать лицензии на фармацевтическую деятельность не только при наличии провизора, фармацевта, но и в том случае, если там есть медработник с соответствующим образованием", - уточнил Володин.
Ранее в Госдуме был принят закон, запрещающий торговлю спиртными напитками в жилых домах и на прилегающих территориях.
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Закон и правоВячеслав ВолодинГосударственная Дума РФЗдравоохранение в РоссииОбществоНовости
 
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