Если в селе нет аптеки: лекарства будут продавать в сельских больницах
Закон о продаже лекарств в участковых больницах и ФАПах принят Госдумой в первом чтении
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкФармацевт выбирает лекарства в аптеке. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В далеких селах, где нет аптеки, разрешат продавать лекарства в участковых больницах и фельдшерских пунктах. Соответствующие поправки в федеральные законы "Об обращении лекарственных средств" и "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" приняты в первом чтении.
"Очень важное решение. Нам поступает большое количество обращений сельских жителей с жалобами на проблемы с лекарственным обеспечением. В настоящее время, если в населенном пункте нет аптеки, людям приходится ездить за лекарствами в ближайший город. Для пожилого человека это зачастую становится непосильной задачей", - прокомментировал ситуацию председатель Госдумы Вячеслав Володин.
После внесения поправок участковые больницы получат право осуществлять розничную торговлю лекарствами. Сельским амбулаториям, фельдшерским пунктам и центрам общей врачебной практики облегчили механизм получения лицензии на фармацевтическую деятельность.
"Они смогут получать лицензии на фармацевтическую деятельность не только при наличии провизора, фармацевта, но и в том случае, если там есть медработник с соответствующим образованием", - уточнил Володин.
Ранее в Госдуме был принят закон, запрещающий торговлю спиртными напитками в жилых домах и на прилегающих территориях.
Читайте также на РИА Новости Крым: