https://crimea.ria.ru/20240131/rossiya-sama-proizvodit-tri-chetverti-zhiznenno-vazhnykh-lekarstv--putin-1134595130.html

Россия сама производит три четверти жизненно важных лекарств – Путин

Россия сама производит три четверти жизненно важных лекарств – Путин - РИА Новости Крым, 31.01.2024

Россия сама производит три четверти жизненно важных лекарств – Путин

Россия на 75% обеспечивает себя жизненно необходимыми лекарственными препаратами, но этого недостаточно, заявил кандидат в президенты РФ Владимир Путин на... РИА Новости Крым, 31.01.2024

2024-01-31T19:11

2024-01-31T19:11

2024-01-31T19:11

владимир путин (политик)

россия

здравоохранение в крыму и севастополе

здравоохранение в россии

производство

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Россия на 75% обеспечивает себя жизненно необходимыми лекарственными препаратами, но этого недостаточно, заявил кандидат в президенты РФ Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами.Он отметил, что "если что-то нужно добавить, то можно и нужно это сделать", в том числе поддержать науку, развитие технологий, внутренний рынок и производство.По словам Путина, обеспечение технологического суверенитета в области здравоохранения является одной из важнейших задач. Некоторые зарубежные страны отказываются обслуживать ранее поставленное в Россию медицинское оборудование, хотя это чисто гуманитарная сфера, заметил он. Так поступают не все страны, многие продолжают работать, несмотря на все противоречия в области политики и безопасности, подчеркнул кандидат в президенты.Однако, по словам Путина, у России есть соответствующие программы технологического развития и повышения уровня суверенитета.Кандидат в президенты добавил, что локализация производства в области авиационного двигателестроения в РФ сегодня составляет 90%, в области транспорта и машиностроения – 80%, автотранспорта – 70%.

https://crimea.ria.ru/20230831/kak-uznat-o-nalichii-neobkhodimogo-lekarstva-v-aptekakh-kryma-1131042679.html

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2024

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владимир путин (политик), россия, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, производство, новости