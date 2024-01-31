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Россия сама производит три четверти жизненно важных лекарств – Путин - РИА Новости Крым, 31.01.2024
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Россия сама производит три четверти жизненно важных лекарств – Путин
Россия сама производит три четверти жизненно важных лекарств – Путин - РИА Новости Крым, 31.01.2024
Россия сама производит три четверти жизненно важных лекарств – Путин
Россия на 75% обеспечивает себя жизненно необходимыми лекарственными препаратами, но этого недостаточно, заявил кандидат в президенты РФ Владимир Путин на... РИА Новости Крым, 31.01.2024
2024-01-31T19:11
2024-01-31T19:11
владимир путин (политик)
россия
здравоохранение в крыму и севастополе
здравоохранение в россии
производство
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Россия на 75% обеспечивает себя жизненно необходимыми лекарственными препаратами, но этого недостаточно, заявил кандидат в президенты РФ Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами.Он отметил, что "если что-то нужно добавить, то можно и нужно это сделать", в том числе поддержать науку, развитие технологий, внутренний рынок и производство.По словам Путина, обеспечение технологического суверенитета в области здравоохранения является одной из важнейших задач. Некоторые зарубежные страны отказываются обслуживать ранее поставленное в Россию медицинское оборудование, хотя это чисто гуманитарная сфера, заметил он. Так поступают не все страны, многие продолжают работать, несмотря на все противоречия в области политики и безопасности, подчеркнул кандидат в президенты.Однако, по словам Путина, у России есть соответствующие программы технологического развития и повышения уровня суверенитета.Кандидат в президенты добавил, что локализация производства в области авиационного двигателестроения в РФ сегодня составляет 90%, в области транспорта и машиностроения – 80%, автотранспорта – 70%.
https://crimea.ria.ru/20230831/kak-uznat-o-nalichii-neobkhodimogo-lekarstva-v-aptekakh-kryma-1131042679.html
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владимир путин (политик), россия, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, производство, новости
Россия сама производит три четверти жизненно важных лекарств – Путин

Путин: Россия обеспечивает себя жизненно необходимыми лекарствами на 75%

19:11 31.01.2024
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкРабота фармацевтического предприятия "Рафарма" в Липецкой области
Работа фармацевтического предприятия Рафарма в Липецкой области - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Россия на 75% обеспечивает себя жизненно необходимыми лекарственными препаратами, но этого недостаточно, заявил кандидат в президенты РФ Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами.
"Из так называемых жизненно важных необходимых лекарственных препаратов мы уже 75% обеспечиваем за счет собственного производства. Это все-таки прилично, но, наверное, недостаточно. Не наверное, а точно недостаточно", - цитирует Путина РИА Новости.
Он отметил, что "если что-то нужно добавить, то можно и нужно это сделать", в том числе поддержать науку, развитие технологий, внутренний рынок и производство.
По словам Путина, обеспечение технологического суверенитета в области здравоохранения является одной из важнейших задач. Некоторые зарубежные страны отказываются обслуживать ранее поставленное в Россию медицинское оборудование, хотя это чисто гуманитарная сфера, заметил он. Так поступают не все страны, многие продолжают работать, несмотря на все противоречия в области политики и безопасности, подчеркнул кандидат в президенты.
Однако, по словам Путина, у России есть соответствующие программы технологического развития и повышения уровня суверенитета.
Кандидат в президенты добавил, что локализация производства в области авиационного двигателестроения в РФ сегодня составляет 90%, в области транспорта и машиностроения – 80%, автотранспорта – 70%.
О наличии нужного лекарства в аптеках Крыма подскажет Честный знак - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
31 августа 2023, 07:41
Как узнать о наличии необходимого лекарства в аптеках Крыма
 
Владимир Путин (политик)РоссияЗдравоохранение в Крыму и СевастополеЗдравоохранение в РоссииПроизводствоНовости
 
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