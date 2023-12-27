https://crimea.ria.ru/20231227/v-krymu-raskryt-kartelnyy-sgovor-po-zakupke-medikamentov-1133839522.html
В Крыму раскрыт картельный сговор по закупке медикаментов
В Крыму раскрыт картельный сговор по закупке медикаментов - РИА Новости Крым, 27.12.2023
В Крыму раскрыт картельный сговор по закупке медикаментов
В крымском межрегиональном управлении ФАС России оштрафовали участников электронных торгов, проводимых Ленинской центральной районной больницей. Действия их... РИА Новости Крым, 27.12.2023
2023-12-27T13:47
2023-12-27T13:47
2023-12-27T13:47
фас (федеральная антимонопольная служба)
новости крыма
лекарства
крым
ленинский район
штрафы
ленинская центральная районная больница
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В крымском межрегиональном управлении ФАС России оштрафовали участников электронных торгов, проводимых Ленинской центральной районной больницей. Действия их руководителей были признаны картельным сговором, в результате чего организации были суммарно оштрафованы на полмиллиона рублей.В декабре 2022 года служба признала, что ООО "Экспресс", ООО "Медикафарм", ООО "Поставка плюс" и еще 7 организаций нарушили антимонопольное законодательство. Предприятия "реализовали антиконкурентные модели поведения" в ходе 18-ти процедур электронных торгов. Это привело к формированию высоких цен на медикаменты, мебель и другие товары, которые с 2020 по 2021 год приобретала Ленинская ЦРБ.В результате цены на товары были снижены по сравнению с начальными всего на 5% – то есть участники тендеров фактически не торговались."Компании проводили совместную подготовку к участию в торгах, подавали заявки, ценовые предложения и заключали контракты с одинаковых IР адресов, обменивались информацией. Хозяйствующие субъекты фактически находились по одному адресу, где обнаружены документы, используемые при работе другими участниками картеля", – говорится в сообщении.По данным ФАС, сотрудники Ленинской ЦРБ также участвовали в сговоре. Антимонопольной службой установлено, что техническое задание к закупкам прописывалось с учетом возможностей ответчиков, в результате чего они получали преимущество перед другими поставщиками.По итогам 18 тендеров с десятью указанными предприятиями были заключены государственные контракты на сумму свыше 40 миллионов рублей.В середине декабря ФАС возбудила дела в отношении двух крымских производителей яиц, которые одновременно допустили рост цен на 94%. Как указали в ведомстве, единовременное синхронное повышение цены, не связанное с изменениями иных общих условий обращения товара, имеет признаки нарушения федерального закона "О защите конкуренции".Читайте также на РИА Новости Крым:ФАС предложила ввести механизм контроля цен на некоторые товарыФАС проверит обоснованность тарифов в регионах – постановлениеНовак поручил ФАС контролировать цены на бензин в новых регионах
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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фас (федеральная антимонопольная служба), новости крыма, лекарства, крым, ленинский район, штрафы, ленинская центральная районная больница
В Крыму раскрыт картельный сговор по закупке медикаментов
В Крыму оштрафовали за картельный сговор участников тендера на поставку медикаментов
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В крымском межрегиональном управлении ФАС России оштрафовали участников электронных торгов, проводимых Ленинской центральной районной больницей. Действия их руководителей были признаны картельным сговором, в результате чего организации были суммарно оштрафованы на полмиллиона рублей.
"За заключение и реализацию картельного сговора наложены оборотные штрафы на ООО "Экспресс", ООО "Медикафарм", ООО "Поставка плюс" в суммарном размере около 500 тыс. рублей", – сообщает на сайте управления пресс-служба ведомства.
В декабре 2022 года служба признала
, что ООО "Экспресс", ООО "Медикафарм", ООО "Поставка плюс" и еще 7 организаций нарушили антимонопольное законодательство. Предприятия "реализовали антиконкурентные модели поведения" в ходе 18-ти процедур электронных торгов. Это привело к формированию высоких цен на медикаменты, мебель и другие товары, которые с 2020 по 2021 год приобретала Ленинская ЦРБ.
В результате цены на товары были снижены по сравнению с начальными всего на 5% – то есть участники тендеров фактически не торговались.
"Компании проводили совместную подготовку к участию в торгах, подавали заявки, ценовые предложения и заключали контракты с одинаковых IР адресов, обменивались информацией. Хозяйствующие субъекты фактически находились по одному адресу, где обнаружены документы, используемые при работе другими участниками картеля", – говорится в сообщении.
По данным ФАС, сотрудники Ленинской ЦРБ также участвовали в сговоре. Антимонопольной службой установлено, что техническое задание к закупкам прописывалось с учетом возможностей ответчиков, в результате чего они получали преимущество перед другими поставщиками.
По итогам 18 тендеров с десятью указанными предприятиями были заключены государственные контракты на сумму свыше 40 миллионов рублей.
В середине декабря ФАС возбудила дела
в отношении двух крымских производителей яиц, которые одновременно допустили рост цен на 94%. Как указали в ведомстве, единовременное синхронное повышение цены, не связанное с изменениями иных общих условий обращения товара, имеет признаки нарушения федерального закона "О защите конкуренции".
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