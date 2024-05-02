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Передаст ли Турция Украине системы С-400 – ответ Анкары - РИА Новости Крым, 02.05.2024
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Передаст ли Турция Украине системы С-400 – ответ Анкары
Передаст ли Турция Украине системы С-400 – ответ Анкары - РИА Новости Крым, 02.05.2024
Передаст ли Турция Украине системы С-400 – ответ Анкары
Турция не будет передавать свои зенитно-ракетные комплексы С-400 Украине или какой-либо другой стране. Об этом заявил министр обороны страны Яшар Гюлер в... РИА Новости Крым, 02.05.2024
2024-05-02T20:38
2024-05-02T20:16
турция
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Турция не будет передавать свои зенитно-ракетные комплексы С-400 Украине или какой-либо другой стране. Об этом заявил министр обороны страны Яшар Гюлер в интервью телеканалу CNN Türk, отвечая на вопрос, обращался ли Киев к Анкаре с просьбой передать эти системы ПВО.В 2019 году Турция купила у России четыре дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф". В октябре 2019 года "Рособоронэкспорт" сообщил, что Россия выполнила этот контракт, поставив Анкаре все элементы систем С-400, включая ракеты. Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в 2020 году сообщал, что Москва поставила Турции системы С-400 на 2,5 миллиарда долларов.При этом США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса.Киевский режим регулярно требует от западных союзников нарастить поставки систем противовоздушной обороны, в том числе американских ЗРК Patriot. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о намерении стран альянса изучить возможности предоставления Украине больше систем ПВО, включая Patriot, а также о запчастях для них. В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский резко обратился к западным странам с требованием усилить средства противовоздушной обороны республики.Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в конце апреля заявил, что у Штатов нет свободных комплексов Patriot, которые можно было бы передать Киеву.Президент Польши Анджей Дуда также заявил, что у Варшавы нет возможности передать Киеву системы ПВО Patriot.Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" – зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК) нового поколения. Система предназначена для высокоэффективной защиты важнейших политико-административных, экономических и военных объектов от ударов авиации, стратегических крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса действия в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия. Обладает дальностью обнаружения целей до 600 км. Количество одновременно сопровождаемых трасс целей до 300, максимальная скорость поражаемых целей — 4800 м/с, количество одновременно обстреливаемых целей – до 36, количество одновременно наводимых ракет – до 72.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский потребовал от НАТО срочно выполнить пять требований УкраиныПо сценарию США: зачем Киев требует уровня защиты "как у Израиля"Переобувание Европы: какие страны отворачиваются от Украины и почему
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турция, украина, в мире, зрк с-400, оружие, новости, пво
Передаст ли Турция Украине системы С-400 – ответ Анкары

Анкара не будет передавать Киеву системы ПВО С-400 – министр обороны Турции

20:38 02.05.2024
 
© РИА Новости . Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкЗенитные ракетные системы С-400 "Триумф". Архивное фото
Зенитные ракетные системы С-400 Триумф. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Турция не будет передавать свои зенитно-ракетные комплексы С-400 Украине или какой-либо другой стране. Об этом заявил министр обороны страны Яшар Гюлер в интервью телеканалу CNN Türk, отвечая на вопрос, обращался ли Киев к Анкаре с просьбой передать эти системы ПВО.
"Мы не собираемся передавать кому-либо свои системы С-400", – приводит слова министра РИА Новости.
В 2019 году Турция купила у России четыре дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф". В октябре 2019 года "Рособоронэкспорт" сообщил, что Россия выполнила этот контракт, поставив Анкаре все элементы систем С-400, включая ракеты. Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в 2020 году сообщал, что Москва поставила Турции системы С-400 на 2,5 миллиарда долларов.
При этом США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса.
Киевский режим регулярно требует от западных союзников нарастить поставки систем противовоздушной обороны, в том числе американских ЗРК Patriot. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о намерении стран альянса изучить возможности предоставления Украине больше систем ПВО, включая Patriot, а также о запчастях для них. В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский резко обратился к западным странам с требованием усилить средства противовоздушной обороны республики.
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в конце апреля заявил, что у Штатов нет свободных комплексов Patriot, которые можно было бы передать Киеву.
Президент Польши Анджей Дуда также заявил, что у Варшавы нет возможности передать Киеву системы ПВО Patriot.
Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" – зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК) нового поколения. Система предназначена для высокоэффективной защиты важнейших политико-административных, экономических и военных объектов от ударов авиации, стратегических крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса действия в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия. Обладает дальностью обнаружения целей до 600 км. Количество одновременно сопровождаемых трасс целей до 300, максимальная скорость поражаемых целей — 4800 м/с, количество одновременно обстреливаемых целей – до 36, количество одновременно наводимых ракет – до 72.
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