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По сценарию США: зачем Киев требует уровня защиты "как у Израиля"

По сценарию США: зачем Киев требует уровня защиты "как у Израиля" - РИА Новости Крым, 17.04.2024

По сценарию США: зачем Киев требует уровня защиты "как у Израиля"

Любые запросы Киева на западную помощь не имеют значения без решений Вашингтона о ее поставках, при этом новые требования украинской стороны об уровне защиты... РИА Новости Крым, 17.04.2024

2024-04-17T13:16

2024-04-17T13:16

2024-04-17T13:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Любые запросы Киева на западную помощь не имеют значения без решений Вашингтона о ее поставках, при этом новые требования украинской стороны об уровне защиты "как у Израиля" могут быть прописаны самим Белым домом, чтобы направить сомневающихся конгрессменов в нужное русло перед соответствующим голосованием. Такое мнение РИА Новости Крым выразил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.Глава офиса президента Украины Андрей Ермак ранее в ходе встречи с делегацией США запросил от американской стороны такого же уровня защиты, как у Израиля. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сделал похожее заявление, указав, что ситуация для ВСУ значительно усложнилась, и армия нуждается в современном оружии и средствах защиты. При этом, по мнению Брутера, последние заявления представителей киевского режима могут быть сделаны именно по сценарию самого Белого дома, который, хоть и вынужден замедлить конфликт на Украине, не готов отказаться от попыток продолжать прокси-войну с Россией."На этой неделе палата представителей проголосует за помощь Украине. Заявления из Киева направлены именно на то, чтобы сомневающиеся в Конгрессе понимали, что они должны проголосовать за выделение этой помощи. Помощь будет, хоть, вероятно, и с какими-то изменениями", - считает политолог.Он также подчеркивает, что фактически американская помощь Украине, хоть и в усеченном формате, но продолжает поступать из необъявленных источников - в противном случае конец киевского режима уже бы наступил. Сейчас Белому дому важно легализовать эти расходы, чтобы избежать неудобных вопросов, которые рано или поздно неизбежно возникнут со стороны политических оппонентов внутри самих США.В Сенате США на протяжении нескольких месяцев блокируется законопроект, который предусматривает выделение 118,3 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю. Компромиссный вариант документа, предложенный администрацией Байдена, включает также средства на урегулирование ситуации с нелегальными мигрантами на южной границе. Он вызвал резкую критику республиканцев, считающих предложенные меры недостаточными. Читайте также на РИА Новости Крым:При каких условиях Вашингтон передаст Киеву дальнобойные ATACMSКиевский режим хватается за воздушный шар: эксперт о новой "тактике" ВСУСи Цзиньпин призвал к созыву равноправной мирной конференции по Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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