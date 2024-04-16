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Киевский режим хватается за воздушный шар: эксперт о новой "тактике" ВСУ - РИА Новости Крым, 16.04.2024
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Киевский режим хватается за воздушный шар: эксперт о новой "тактике" ВСУ
Киевский режим хватается за воздушный шар: эксперт о новой "тактике" ВСУ - РИА Новости Крым, 16.04.2024
Киевский режим хватается за воздушный шар: эксперт о новой "тактике" ВСУ
Эффективные удары ВС РФ по местам производства дронов на Украине, невозможность реанимировать собственный ВПК, а также отсутствие западной помощи ставят... РИА Новости Крым, 16.04.2024
2024-04-16T14:43
2024-04-16T14:51
эксклюзивы риа новости крым
александр хроленко
мнения
воздушный шар
украина
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Эффективные удары ВС РФ по местам производства дронов на Украине, невозможность реанимировать собственный ВПК, а также отсутствие западной помощи ставят украинскую армию в критическое положение и заставляют "пересаживаться" на воздушные шары. Так новую "тактику" ВСУ в комментарии РИА Новости Крым оценил военный эксперт Александр Хроленко.Во вторник российские силы ПВО сбили малоразмерный воздушный шар, которым ВСУ пытались атаковать Курскую область, сообщали ранее в Минобороны РФ. Кроме упадка собственного военно-промышленного комплекса, Киев столкнулся с остановкой западной помощи, напоминает собеседник агентства. Все это приводит не только к дефициту снарядов и вооружений, но и к нехватке дронов. При этом Хроленко в очередной раз подчеркивает террористическую сущность киевского режима, который наносит неизбирательные удары.На Украине пытаются что-то делать, но главную роль все же играли западные поставки, уверен Хроленко. "И вот, воздушный шар – это единственное, что сегодня по силам украинскому ВПК. Утопающий хватается за соломинку, киевский режим – за воздушный шар", – подытожил специалист.Специальная военная операция на Украине скоро завершится, поскольку Соединенные Штаты уже проиграли с политической точки зрения. Им остается только заявить об этом, заявлял ранее кандидат политических наук, директор Центра стратегических исследований и социально-политологического прогнозирования Аммар Канах. Читайте также на РИА Новости Крым:Формула шантажа: эксперт оценил слова Зеленского о трудностях для ВСУЗеленский снова "идет в контрнаступ" – сколько могут продержаться ВСУ"Уж на сковородке": зачем Зеленский врет о ситуации на фронте
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александр хроленко, мнения, воздушный шар, украина, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)
Киевский режим хватается за воздушный шар: эксперт о новой "тактике" ВСУ

ВСУ без западной помощи пришли к кризису из-за бессилия украинского ВПК – эксперт

14:43 16.04.2024 (обновлено: 14:51 16.04.2024)
 
© РИА Новости КрымБеспилотник
Беспилотник - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Эффективные удары ВС РФ по местам производства дронов на Украине, невозможность реанимировать собственный ВПК, а также отсутствие западной помощи ставят украинскую армию в критическое положение и заставляют "пересаживаться" на воздушные шары. Так новую "тактику" ВСУ в комментарии РИА Новости Крым оценил военный эксперт Александр Хроленко.
Во вторник российские силы ПВО сбили малоразмерный воздушный шар, которым ВСУ пытались атаковать Курскую область, сообщали ранее в Минобороны РФ.

"Это даже нельзя назвать "тактикой", просто – голь на выдумки хитра. Поскольку в последние недели Вооруженными Силами России наносятся эффективные и интенсивные удары по украинским объектам логистики, энергетики, по местам производства дронов, очевидно, киевский режим оказался в кризисной ситуации. На этом фоне приходится "изобретать" воздушные шары", – констатирует Хроленко.

Кроме упадка собственного военно-промышленного комплекса, Киев столкнулся с остановкой западной помощи, напоминает собеседник агентства. Все это приводит не только к дефициту снарядов и вооружений, но и к нехватке дронов. При этом Хроленко в очередной раз подчеркивает террористическую сущность киевского режима, который наносит неизбирательные удары.

"Что такое воздушный шар мы все понимаем. Это объект, летящий по воле ветра. Это не беспилотник, который работает по координатам. Но все это, конечно, уже клоунада. И все это просто подчеркивает кризис финансирования киевского режима, кризис поставок оружия. Что касается собственного производства, там давно кризис", – считает эксперт.

На Украине пытаются что-то делать, но главную роль все же играли западные поставки, уверен Хроленко. "И вот, воздушный шар – это единственное, что сегодня по силам украинскому ВПК. Утопающий хватается за соломинку, киевский режим – за воздушный шар", – подытожил специалист.
Специальная военная операция на Украине скоро завершится, поскольку Соединенные Штаты уже проиграли с политической точки зрения. Им остается только заявить об этом, заявлял ранее кандидат политических наук, директор Центра стратегических исследований и социально-политологического прогнозирования Аммар Канах.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымАлександр ХроленкоМненияВоздушный шарУкраинаБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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