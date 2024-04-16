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Киевский режим хватается за воздушный шар: эксперт о новой "тактике" ВСУ

Киевский режим хватается за воздушный шар: эксперт о новой "тактике" ВСУ - РИА Новости Крым, 16.04.2024

Киевский режим хватается за воздушный шар: эксперт о новой "тактике" ВСУ

Эффективные удары ВС РФ по местам производства дронов на Украине, невозможность реанимировать собственный ВПК, а также отсутствие западной помощи ставят... РИА Новости Крым, 16.04.2024

2024-04-16T14:43

2024-04-16T14:43

2024-04-16T14:51

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александр хроленко

мнения

воздушный шар

украина

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Эффективные удары ВС РФ по местам производства дронов на Украине, невозможность реанимировать собственный ВПК, а также отсутствие западной помощи ставят украинскую армию в критическое положение и заставляют "пересаживаться" на воздушные шары. Так новую "тактику" ВСУ в комментарии РИА Новости Крым оценил военный эксперт Александр Хроленко.Во вторник российские силы ПВО сбили малоразмерный воздушный шар, которым ВСУ пытались атаковать Курскую область, сообщали ранее в Минобороны РФ. Кроме упадка собственного военно-промышленного комплекса, Киев столкнулся с остановкой западной помощи, напоминает собеседник агентства. Все это приводит не только к дефициту снарядов и вооружений, но и к нехватке дронов. При этом Хроленко в очередной раз подчеркивает террористическую сущность киевского режима, который наносит неизбирательные удары.На Украине пытаются что-то делать, но главную роль все же играли западные поставки, уверен Хроленко. "И вот, воздушный шар – это единственное, что сегодня по силам украинскому ВПК. Утопающий хватается за соломинку, киевский режим – за воздушный шар", – подытожил специалист.Специальная военная операция на Украине скоро завершится, поскольку Соединенные Штаты уже проиграли с политической точки зрения. Им остается только заявить об этом, заявлял ранее кандидат политических наук, директор Центра стратегических исследований и социально-политологического прогнозирования Аммар Канах. Читайте также на РИА Новости Крым:Формула шантажа: эксперт оценил слова Зеленского о трудностях для ВСУЗеленский снова "идет в контрнаступ" – сколько могут продержаться ВСУ"Уж на сковородке": зачем Зеленский врет о ситуации на фронте

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр хроленко, мнения, воздушный шар, украина, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)