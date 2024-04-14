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Уже проиграли: когда США объявят о поражении в прокси-войне против России

Уже проиграли: когда США объявят о поражении в прокси-войне против России - РИА Новости Крым, 14.04.2024

Уже проиграли: когда США объявят о поражении в прокси-войне против России

Специальная военная операция на Украине скоро завершится, поскольку Соединенные Штаты уже проиграли с политической точки зрения. Им остается только заявить об... РИА Новости Крым, 14.04.2024

2024-04-14T16:12

2024-04-14T16:12

2024-04-14T16:48

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Симферополь, 14 апр - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Специальная военная операция на Украине скоро завершится, поскольку Соединенные Штаты уже проиграли с политической точки зрения. Им остается только заявить об этом, сказал в интервью РИА Новости Крым кандидат политических наук, директор Центра стратегических исследований и социально-политологического прогнозирования, специалист по Ближнему Востоку Аммар Канах.По его мнению, президентские выборы в Штатах способствуют обострению политической ситуации во всем мире. Внутриполитическая борьба приводит к тому, что в Конгрессе США уже несколько месяцев не могут принять законопроект о выделении военной помощи Украине. Кроме того, администрация Байдена из-за выборов не может полномасштабно вступить в конфликт на Ближнем Востоке."Предвыборная ситуация в США способствует осложнению и эскалации всех политических кризисов", – уверен Аммар Канах.Также, по его мнению, обострение конфликта на Ближнем Востоке может повлиять на ход специальной операции на Украине. В ночь с 13 на 14 апреля Ирак нанес комплексный удар беспилотниками, крылатыми и баллистическими ракетами по объектам на территории Израиля. В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили, что это "удар возмездия" после атаки Израиля на консульство Ирака в сирийском Дамаске.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин сравнил конфликт в Газе и на УкраинеСигнал Путина: что российский лидер дал понять НетаньяхуВ Кремле раскрыли подробности телефонного разговор Путина и Нетаньяху

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, сша, в мире, политика, россия, аммар канах