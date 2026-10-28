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Удары по Украине: разбиты логистические центры и электростанции
Удары по Украине: разбиты логистические центры и электростанции - РИА Новости Крым, 28.10.2026
Удары по Украине: разбиты логистические центры и электростанции
Логистические центры, электроподстанции и судно с грузом для ВСУ уничтожены на Украине ударами ВС РФ. Об этом вечером в среду сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 28.10.2026
2026-10-28T18:21
2026-10-28T18:21
2026-10-28T18:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Логистические центры, электроподстанции и судно с грузом для ВСУ уничтожены на Украине ударами ВС РФ. Об этом вечером в среду сообщает Минобороны РФ.В результате удара поражены логистический центр в Харькове, на территории которого организовано хранение грузов военного и двойного назначения, электроподстанции ПС-330 в Луцке и Ковеле Волынской области, питающие заводы ВПК по производству беспилотников, а также логистические центры для хранения военного имущества.Кроме того, на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Черноморск грузы для украинской армии.Накануне, 27 октября, ВС РФ продолжили удары по предприятиям, связанным с ВСУ, в частности под удар российской армии попало предприятие "Укрспецсвязь".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Киеве разбиты заводы по выпуску дронов и автожелезнодорожный мостНа Украине поражены предприятия ВПК и транспортная инфраструктураВзрывы в Киеве – поврежден Южный мост
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министерство обороны рф, украина, удары по украине, сухогруз, новости сво
Удары по Украине: разбиты логистические центры и электростанции
Минобороны: ВС РФ поразили логистический центр и электростанции на Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Логистические центры, электроподстанции и судно с грузом для ВСУ уничтожены на Украине ударами ВС РФ. Об этом вечером в среду сообщает Минобороны РФ.
"Сегодня днем Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по логистическим центрам, объектам энергетической инфраструктуры, а также морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину", – сказано в сообщении.
В результате удара поражены логистический центр в Харькове, на территории которого организовано хранение грузов военного и двойного назначения, электроподстанции ПС-330 в Луцке и Ковеле Волынской области, питающие заводы ВПК по производству беспилотников, а также логистические центры для хранения военного имущества.
Кроме того, на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Черноморск грузы для украинской армии.
Накануне, 27 октября, ВС РФ продолжили удары по предприятиям, связанным с ВСУ, в частности под удар российской армии попало предприятие "Укрспецсвязь".
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