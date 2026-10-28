https://crimea.ria.ru/20261028/udary-po-ukraine-razbity-logisticheskie-tsentry-i-elektrostantsii-1160598226.html

Удары по Украине: разбиты логистические центры и электростанции

Удары по Украине: разбиты логистические центры и электростанции - РИА Новости Крым, 28.10.2026

Удары по Украине: разбиты логистические центры и электростанции

Логистические центры, электроподстанции и судно с грузом для ВСУ уничтожены на Украине ударами ВС РФ. Об этом вечером в среду сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 28.10.2026

2026-10-28T18:21

2026-10-28T18:21

2026-10-28T18:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Логистические центры, электроподстанции и судно с грузом для ВСУ уничтожены на Украине ударами ВС РФ. Об этом вечером в среду сообщает Минобороны РФ.В результате удара поражены логистический центр в Харькове, на территории которого организовано хранение грузов военного и двойного назначения, электроподстанции ПС-330 в Луцке и Ковеле Волынской области, питающие заводы ВПК по производству беспилотников, а также логистические центры для хранения военного имущества.Кроме того, на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Черноморск грузы для украинской армии.Накануне, 27 октября, ВС РФ продолжили удары по предприятиям, связанным с ВСУ, в частности под удар российской армии попало предприятие "Укрспецсвязь".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Киеве разбиты заводы по выпуску дронов и автожелезнодорожный мостНа Украине поражены предприятия ВПК и транспортная инфраструктураВзрывы в Киеве – поврежден Южный мост

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министерство обороны рф, украина, удары по украине, сухогруз, новости сво