https://crimea.ria.ru/20261028/krymchanin-protiv-yapontsev-za-chto-dve-imperii-uvazhali-karaima-tapsashara-1159072848.html

Крымчанин против японцев: за что две империи уважали караима Тапсашара

Крымчанин против японцев: за что две империи уважали караима Тапсашара - РИА Новости Крым, 28.10.2026

Крымчанин против японцев: за что две империи уважали караима Тапсашара

159 дней длилась героическая оборона Порт-Артура. 159 дней русские солдаты отстаивали порт, который имел важное стратегическое значение для России в... РИА Новости Крым, 28.10.2026

2026-10-28T18:16

2026-10-28T18:16

2026-10-28T18:16

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159 дней длилась героическая оборона Порт-Артура. 159 дней русские солдаты отстаивали порт, который имел важное стратегическое значение для России в тихоокеанском регионе. Осаду порта, который русские получили в аренду от Китая на 25 лет, современники по героизму и сложности сравнивали с Первой обороной Севастополя, а его защитников – с севастопольцами. Интересы Российской империи на другом конце земного шара отстаивали и крымчане. Пример их мужества поразил не только соплеменников, но и противников-японцев. Одним из таких был караим Марк Тапсашар.База русского флота в Желтом мореАренда кусочка китайской земли русскими и в самой России воспринималась неоднозначно: военные были довольны тем, что получили незамерзающую базу флота на побережье Желтого моря, удобную при напряженных отношениях с Японией, а дипломаты предрекали, что это может иметь для страны негативные последствия.Тем не менее, по желанию императора Николая II Андреевский флаг установили над Порт-Артуром 16 марта 1898 года. Если мысленно переместиться в то время и в то место, и глянуть ниже флага с голубыми перекрещенными полосами, то можно увидеть утлые домишки. Русские солдаты первым делом развернули стройку крепости. И к 1904 году население поселка увеличилось более чем в 10 раз, удобный для флота залив превратился в одну из баз Тихоокеанского флота России.Первые боевые столкновения Русско-японской войны начались недалеко от русской недостроенной крепости ночью 27 января (по старому стилю) 1904 года. Японцы атаковали стоявшие в гавани русские корабли торпедами и несколько из них повредили. Помощниками японцев в нападении были британцы. Официальный Токио хотел захватить удобную гавань, выжить оттуда русский флот и использовать бухту в своих интереса, а британцы – ослабить Россию, стравив ее с Японией.Перед летом 1904 года Порт-Артур оказался отрезанным по суше от Маньчжурской армии, а спустя некоторое время было перекрыто и морское сообщение. Осада началась 30 июля 1904 года. При этом русским приходилось стоять насмерть, выполняя приказ. И это несмотря на то, что генерал-майор Михаил Костенко утверждал, что Порт-Артур "не имел ни права, ни оснований считаться твердыней":Осада была жесткой: постоянные обстрелы, нехватка боеприпасов, голод, свирепствовавшая от недоедания цинга. Солдаты и офицеры ели конину, когда конина кончилась – голый хлеб.С 1 октября японская армия генерала Марэсуки Ного стала применять против осажденных наисовременнейшие гаубицы. Их снаряды пробивали бетонные своды недостроенных фортов и казематов.Японцы медленно, но верно отрезали от форта редут за редутом, несмотря на то, что потери среди них было очень велики: по разным оценкам, убитыми и ранеными они потеряли в Порт-Артуре в общей сложности от 65 до 110 тысяч человек. При этом убыль живой силы защитников крепости убитыми и ранеными была не более 15 тысяч человек.Два караима в Порт-АртуреОдним из убитых был уроженец Крыма, караим Марк (Мордехай) Тапсашар. О его подвиге мы знаем в первую очередь благодаря его соплеменнику, герою Порт-Артура, генералу Якову Кефели. О Тапсашаре он написал в своих записках. Но еще до того подвиг русского офицера караимского происхождения вкратце в своих книгах описал русский журналист, военный корреспондент Русско-японской войны, работавший из Порт-Артура, Евгений Ножин.В 1902 году Кефели, отучившись на медика, был назначен младшим врачом медицинской части управления Порт-Арура, а во время блокады и тесной осады крепости исполнял также обязанности заведующего 1-м морским санитарным отрядом и заведующего плавучим санитарным караваном для перевозки раненых. Яков Кефели прошел путь от рядового военного медика до генерала, после Гражданской войны жил в эмиграции и издал за рубежом ряд работ по истории российского флота.Кефели вспоминает, что однажды ему в руки попала раздаточная ведомость на жалование офицерам. Взгляд военного медика зацепился за необычную фамилию:Осведомившись о том, кто этот офицер, получил ответ, что Тапсашар назначен инструктором для новобранцев в Порт-Артур из 5-го Восточно-Сибирского полка."Тапсашар скоро со мною познакомился. Нам обоим казалось тогда, что мы единственные караимы в Порт-Артуре, и, как ни странно, оба оказались во флоте и в одной части".Безусловно, вера, национальность и оторванность от дома сблизила военных. Поручик Тапсашар командовал 7-й ротой Квантунского экипажа.Сокрушительная атака русскихВ начале октября роту поручика Тапсашара перевели в резерв штаба генерала Горбатовского. Генерал уже несколько раз посылал роты Квантунского экипажа, чтобы очистить подступы их нового расположения от японцев, но успеха русские не добились. Теперь дело стало за 7-ой ротой под командованием крымчанина. Тапсашар понимал, что дело, на которое он идет, очень опасное: стрельба не прекращалась ни на минуту, спасали только окопы. Он отдал доктору имеющиеся у него 300 рублей."Если вы благополучно вернетесь домой, передайте их моей матери... Они мне больше не нужны", - цитирует Кефели слова своего приятеля.В результате решительной атаки японцы отступили с обоих флангов, окопы форта были отбиты и спасены, противник отброшен с большими потерями.Вытащить тела погибших под огнем противника в следующие несколько дней не представлялось никакой возможности. А однажды тело ротного исчезло. И только в ноябре во время перемирия тело Тапсашара русские выменяли у японцев на тело какого-то важного самурая."Когда стихла стрельба на участке и парламентеры встретились, японцы вручили русским в подарок несколько корзин с яствами и напитками. После этого вдали из японского окопа вышли несколько японских солдат. Они подняли на плечи какой-то ящик и поднесли его к месту встречи парламентеров. Японцы объяснили русским, что это тело русского офицера, выбившего два батальона японцев из окопов под самым гласисом форта в средине октября. Об этом подвиге русского было донесено микадо (император – ред.). В воздаяние за саблю самурая, им возвращенную, они теперь возвращают тело этого храбреца", - так события описывает военный врач.Кенотаф герою под Чуфут-КалеСудьба любит иногда пошутить: поручик Марк Федорович Тапсашар родился и умер в один и тот же день - 16 октября по старому стилю, 28 по-новому. Ему было 32 года. Похоронили отважного офицера на Ляотешанском кладбище в братской могиле. "Не прекращающаяся ни на минуту стрельба из орудий и ружей с обеих сторон была последним ночным салютом в честь покойника-храбреца, нашего друга", - с грустью вспоминает его друг КефелиНо на этом история офицера Русской императорской армии не закончена. У нее есть достойнейшее продолжение, которое в очередной раз заставляет гордиться русскими воинами.Другие русские офицеры сообщали, что подвигом Тапсашара восхищался видавший виды генерал Ноги, а шашка героя была помещена в военный музей Токио. За подвиг поручик Марк Тапсашар был награжден орденом Св. Анны 4-й степени посмертно.3 марта 1905 года газета "Одесские новости" опубликовала некролог: "Отец, мать, сестры и зятья с глубокой скорбью извещают родных, друзей и знакомых о преждевременной кончине горячо любимого сына и брата поручика 25-го Восточно-Сибирского стрелкового полка Марка Федоровича Тапсашара, убитого в бою в Порт-Артуре 16-го октября 1904 года. В субботу, 19-го сего февраля, в 9 час. утра, в одесской караимской кенассе будет отслужена панихида по убитом".К тому времени семья поручика жила в Одессе, большая ее половина работала в одесских банях. На кладбище священного для караимов крымского вымершего древнего города Чуфут-Кале – в Иософатовой долине - поставили кенотаф памяти геройски погибшего поручика."Сооружен в назидание потомству в честь доблестного сына караимского народа Командира 7-й роты Квантунского Флотского экипажа поручика Тапсашара, геройски погибшего за Царя и Отечество в бою 16 октября 1904 г. под Порт-Артуром впереди укрепления 3-го", - гласит надпись на камне.После революции слово "царя" топорно вырубили со стелы.О мужестве офицера-караима народ сложил песни. Этнографы зафиксировали среди старинных караимских песен одну под названием "Порт-Артур". В ней есть строки о героизме соплеменника. Аналог существует и в народном творчестве крымских татар, которые наравне с крымчанами других национальностей защищали Россию в Русско-японской войне.Имена из глубины временВ бою, ставшем роковым для Марка Тапсашара, полегла почти вся его рота. Уцелели только не бывшие в сражении два матроса и один солдат. За отсутствием состава 7 рота Квантунского флотского экипажа была расформирована.Судьбу шашки Тапсашара хотели отследить члены Караимской национальной общины и даже вели переписку с японским посольством. Но дело пока не увенчалось успехом. Зато были установлены фамилии еще десятка караимов – участников Русско-японской войны: Баккал, Дубинский, Прик, Робачевский, Фуки и другие.Несмотря на значительные потери, получив подкрепление, армия генерала Ноги в конце ноября 1904 года предприняла самую масштабную атаку на крепость. За десять дней японцы так и не смогли прорвать фронт русских, но заняли гору Высокая, с которой просматривалась вся гавань. Они открыли огонь из 11-дюймовых гаубиц по форту и кораблям эскадры.А менее чем через месяц комендант Анатолий Стессель, вопреки решению Военного совета крепости и желанию рядовых солдат и офицеров, сдал Порт-Артур. На 329-й день после начала Русско-японской войны, 5 января 1905 года измученный осадой гарнизон передал Порт-Артур японцам. Была заключена капитуляция, согласно которой 23 000 человек русского гарнизона сдавались со всеми запасами боевого снаряжения. При этом офицеры могли вернуться на Родину, дав слово, что не будут участвовать в дальнейших военных действиях.Порт-Артур в истории стал именем нарицательным, горьким эпизодом для военной истории России. Обороне крепости посвящено множество книг, документальных и художественных фильмов, а вот имен множества героев мы не знаем до сих пор. И только историки и архивисты своими трудами возвращают их фамилии и подвиги из недр времен.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бессмертный подвиг крейсера "Варяг"Русско-японская война: белые гимнастерки и легендарные "трехлинейки"Любовь превыше смерти: зачем караимка Софья Пастак пошла на расстрел

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