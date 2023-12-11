https://crimea.ria.ru/20231211/signal-putina-chto-rossiyskiy-lider-dal-ponyat-netanyakhu-1133470800.html

Сигнал Путина: что российский лидер дал понять Нетаньяху

Сигнал Путина: что российский лидер дал понять Нетаньяху - РИА Новости Крым, 11.12.2023

Сигнал Путина: что российский лидер дал понять Нетаньяху

Президент РФ Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху дал понять, что Россия осуждает израильский терроризм в Газе. А... РИА Новости Крым, 11.12.2023

2023-12-11T18:19

2023-12-11T18:19

2023-12-11T18:19

радио "спутник в крыму"

мнения

вадим петров

владимир путин (политик)

биньямин нетаньяху

обострение ситуации в израиле

израиль

сектор газа

политика

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/16/1132979567_0:0:2954:1663_1920x0_80_0_0_a3b8d1c6aca631c5992f6e0c43485633.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху дал понять, что Россия осуждает израильский терроризм в Газе. А поскольку российский политический лидер "единственный, кто может воздействовать на болевые точки в ситуации вокруг Израиля и внутри него", Нетатьяху прислушается. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.10 декабря президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в котором "подтвердил принципиальную позицию неприятия и осуждения терроризма во всех его проявлениях". Российский лидер потребовал прекратить односторонние действия Израиля, направленные на "уничтожение не столько хамасовцев, а и мирного населения, в первую очередь женщин и детей", а также "активизировать деятельность по поиску заложников с российским гражданством", сказал политолог.При этом Владимир Путин вряд ли использовал "просто увещевания", считает Петров.По словам политолога, в мире нарастают протестные настроения в связи с бомбардировками Израилем Газы. Все более острый характер они приобретают и внутри США, где "арабов гораздо больше, чем евреев". В этой связи "Штаты должны искать выход из ситуации", замечает эксперт, и они его ищут, но не очень уверенно."Выходом может стать, в первую очередь, прекращение израильских бомбардировок Газы. Но Штаты не хотели бы обострять так ситуацию с Израилем. Поэтому тут возможны колебания", – говорит эксперт.К пониманию того, что блицкриг не удался и конфликт необходимо тушить, США приходят вынужденно, но попытки прекратить эскалацию действительно предпринимаются, информация об этом просачивается в западную прессу, отмечает Петров. В частности, журнал Economist со ссылкой на источники сообщил, что госсекретарь США Энтони Блинкен во время недавнего визита в Израиль заявил "им придется завершить все дела к Новому году".По словам политолога, "в этом контексте посыл Путина сыграет не меньшую роль, чем все заклинания западных партнеров Израиля", которые то обозначают сроки, то отменяют их. Кроме того, у них нет реального влияния на ситуацию, и Израиль это понимает.На днях США Совбезе ООН наложили вето на резолюцию Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) о немедленном прекращении огня в секторе Газа. За два дня до этого президент РФ Владимир Путин нанес визит в ОАЭ, где встречался с президентом Эмиратов Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном. По итогам встречи российский лидер заявил, что отношения Российской Федерации и Объединенных Арабских Эмиратов "вышли на беспрецедентно высокий уровень".Израиль начал третью фазу наземной операции в Газе 5 декабря. Читайте также на РИА Новости Крым:Как идет эвакуация россиян и их родственников из сектора Газа – МЧС Число жертв в Газе превысило 15,5 тысяч человекПеремирие в секторе Газа: о чем договорились Израиль и ХАМАС

израиль

сектор газа

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, вадим петров, владимир путин (политик), биньямин нетаньяху, обострение ситуации в израиле, израиль, сектор газа, политика, сша