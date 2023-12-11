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Сигнал Путина: что российский лидер дал понять Нетаньяху - РИА Новости Крым, 11.12.2023
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Сигнал Путина: что российский лидер дал понять Нетаньяху
Сигнал Путина: что российский лидер дал понять Нетаньяху - РИА Новости Крым, 11.12.2023
Сигнал Путина: что российский лидер дал понять Нетаньяху
Президент РФ Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху дал понять, что Россия осуждает израильский терроризм в Газе. А... РИА Новости Крым, 11.12.2023
2023-12-11T18:19
2023-12-11T18:19
радио "спутник в крыму"
мнения
вадим петров
владимир путин (политик)
биньямин нетаньяху
обострение ситуации в израиле
израиль
сектор газа
политика
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху дал понять, что Россия осуждает израильский терроризм в Газе. А поскольку российский политический лидер "единственный, кто может воздействовать на болевые точки в ситуации вокруг Израиля и внутри него", Нетатьяху прислушается. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.10 декабря президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в котором "подтвердил принципиальную позицию неприятия и осуждения терроризма во всех его проявлениях". Российский лидер потребовал прекратить односторонние действия Израиля, направленные на "уничтожение не столько хамасовцев, а и мирного населения, в первую очередь женщин и детей", а также "активизировать деятельность по поиску заложников с российским гражданством", сказал политолог.При этом Владимир Путин вряд ли использовал "просто увещевания", считает Петров.По словам политолога, в мире нарастают протестные настроения в связи с бомбардировками Израилем Газы. Все более острый характер они приобретают и внутри США, где "арабов гораздо больше, чем евреев". В этой связи "Штаты должны искать выход из ситуации", замечает эксперт, и они его ищут, но не очень уверенно."Выходом может стать, в первую очередь, прекращение израильских бомбардировок Газы. Но Штаты не хотели бы обострять так ситуацию с Израилем. Поэтому тут возможны колебания", – говорит эксперт.К пониманию того, что блицкриг не удался и конфликт необходимо тушить, США приходят вынужденно, но попытки прекратить эскалацию действительно предпринимаются, информация об этом просачивается в западную прессу, отмечает Петров. В частности, журнал Economist со ссылкой на источники сообщил, что госсекретарь США Энтони Блинкен во время недавнего визита в Израиль заявил "им придется завершить все дела к Новому году".По словам политолога, "в этом контексте посыл Путина сыграет не меньшую роль, чем все заклинания западных партнеров Израиля", которые то обозначают сроки, то отменяют их. Кроме того, у них нет реального влияния на ситуацию, и Израиль это понимает.На днях США Совбезе ООН наложили вето на резолюцию Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) о немедленном прекращении огня в секторе Газа. За два дня до этого президент РФ Владимир Путин нанес визит в ОАЭ, где встречался с президентом Эмиратов Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном. По итогам встречи российский лидер заявил, что отношения Российской Федерации и Объединенных Арабских Эмиратов "вышли на беспрецедентно высокий уровень".Израиль начал третью фазу наземной операции в Газе 5 декабря. Читайте также на РИА Новости Крым:Как идет эвакуация россиян и их родственников из сектора Газа – МЧС Число жертв в Газе превысило 15,5 тысяч человекПеремирие в секторе Газа: о чем договорились Израиль и ХАМАС
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мнения, вадим петров, владимир путин (политик), биньямин нетаньяху, обострение ситуации в израиле, израиль, сектор газа, политика, сша
Сигнал Путина: что российский лидер дал понять Нетаньяху

Эксперт раскрыл скрытый смысл разговора Путина и Нетаньяху

18:19 11.12.2023
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ
Президент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху дал понять, что Россия осуждает израильский терроризм в Газе. А поскольку российский политический лидер "единственный, кто может воздействовать на болевые точки в ситуации вокруг Израиля и внутри него", Нетатьяху прислушается. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.
10 декабря президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в котором "подтвердил принципиальную позицию неприятия и осуждения терроризма во всех его проявлениях".
"Наш президент в переговорах с Нетаньяху в общем-то заявил, что любой терроризм встретит одинаковую реакцию со стороны России. Нетаньяху дали понять, что пора завязывать", – прокомментировал политолог.
Российский лидер потребовал прекратить односторонние действия Израиля, направленные на "уничтожение не столько хамасовцев, а и мирного населения, в первую очередь женщин и детей", а также "активизировать деятельность по поиску заложников с российским гражданством", сказал политолог.
При этом Владимир Путин вряд ли использовал "просто увещевания", считает Петров.
По словам политолога, в мире нарастают протестные настроения в связи с бомбардировками Израилем Газы. Все более острый характер они приобретают и внутри США, где "арабов гораздо больше, чем евреев". В этой связи "Штаты должны искать выход из ситуации", замечает эксперт, и они его ищут, но не очень уверенно.
"Выходом может стать, в первую очередь, прекращение израильских бомбардировок Газы. Но Штаты не хотели бы обострять так ситуацию с Израилем. Поэтому тут возможны колебания", – говорит эксперт.
К пониманию того, что блицкриг не удался и конфликт необходимо тушить, США приходят вынужденно, но попытки прекратить эскалацию действительно предпринимаются, информация об этом просачивается в западную прессу, отмечает Петров. В частности, журнал Economist со ссылкой на источники сообщил, что госсекретарь США Энтони Блинкен во время недавнего визита в Израиль заявил "им придется завершить все дела к Новому году".
По словам политолога, "в этом контексте посыл Путина сыграет не меньшую роль, чем все заклинания западных партнеров Израиля", которые то обозначают сроки, то отменяют их. Кроме того, у них нет реального влияния на ситуацию, и Израиль это понимает.
"Нетатьяху понимает, что из всех политических лидеров, кто с ним общается, Путин – единственный, кто может воздействовать на болевые точки в ситуации вокруг Израиля и внутри него", – заключил эксперт.
На днях США Совбезе ООН наложили вето на резолюцию Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) о немедленном прекращении огня в секторе Газа. За два дня до этого президент РФ Владимир Путин нанес визит в ОАЭ, где встречался с президентом Эмиратов Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном. По итогам встречи российский лидер заявил, что отношения Российской Федерации и Объединенных Арабских Эмиратов "вышли на беспрецедентно высокий уровень".
Израиль начал третью фазу наземной операции в Газе 5 декабря.
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Радио "Спутник в Крыму"МненияВадим ПетровВладимир Путин (политик)Биньямин НетаньяхуОбострение ситуации в ИзраилеИзраильСектор ГазаПолитикаСША
 
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