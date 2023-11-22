https://crimea.ria.ru/20231122/kak-idet-evakuatsiya-rossiyan-i-ikh-rodstvennikov-iz-sektora-gaza--mchs-1132975119.html

Как идет эвакуация россиян и их родственников из сектора Газа – МЧС

Как идет эвакуация россиян и их родственников из сектора Газа – МЧС - РИА Новости Крым, 22.11.2023

Как идет эвакуация россиян и их родственников из сектора Газа – МЧС

К России за помощью в эвакуации из сектора Газа обратились 909 человек, из них более 570 на данный момент уже покинули территорию палестинского анклава. Об этом РИА Новости Крым, 22.11.2023

2023-11-22T14:32

2023-11-22T14:32

2023-11-22T14:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. К России за помощью в эвакуации из сектора Газа обратились 909 человек, из них более 570 на данный момент уже покинули территорию палестинского анклава. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков на совещании президента России с правительством.Одновременно с эвакуацией населения МЧС России осуществляет доставку гуманитарной помощи в Газу.По словам Куренкова, на сегодняшний день российская сторона доставила более 245 тонн грузов. На 23 ноября запланирован очередной рейс гуманитарной помощи с общим весом 28 тонн.Президент РФ Владимир Путин назвал эвакуацию россиян из сектора Газа "очень важной гуманитарной и благородной миссией".Обострение палестино-израильского конфликтаИзраиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 14 тысяч человек, пострадали свыше 33 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://crimea.ria.ru/20231122/peremirie-v-sektore-gaza-o-chem-dogovorilis-izrail-i-khamas-1132955398.html

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сектор газа, новости, в мире, александр куренков, владимир путин (политик), политика, обострение ситуации в израиле