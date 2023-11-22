https://crimea.ria.ru/20231122/peremirie-v-sektore-gaza-o-chem-dogovorilis-izrail-i-khamas-1132955398.html
Перемирие в секторе Газа: о чем договорились Израиль и ХАМАС
Перемирие в секторе Газа: о чем договорились Израиль и ХАМАС - РИА Новости Крым, 22.11.2023
Перемирие в секторе Газа: о чем договорились Израиль и ХАМАС
Израиль и палестинское движение ХАМАС договорились о четырехдневном гуманитарном перемирии для освобождения 50 израильских заложников в обмен на 150... РИА Новости Крым, 22.11.2023
2023-11-22T07:47
2023-11-22T07:47
2023-11-22T08:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. Израиль и палестинское движение ХАМАС договорились о четырехдневном гуманитарном перемирии для освобождения 50 израильских заложников в обмен на 150 палестинских заключенных, а также должна быть обеспечена доставка гуманитарной помощи во все районы сектора Газа и свободное передвижение палестинцев с севера на юг сектора Газа, говорится в заявлении группировки, опубликованном в Telegram-канале по итогам переговоров.На свободу отпустят 50 израильских заложников, женщин и детей до 19 лет взамен на 150 палестинских заключенных.Во все районы сектора Газа пропустят гуманитарную помощь.На время перемирия Израиль полностью прекратит полеты над южной частью сектора Газа, над севером они запрещены на 6 часов, с 10.00 до 16.00.Израиль обязался не подвергать арестам палестинцев в секторе Газа на время перемирия, обеспечить им свободу передвижения по дороге между севером и югом анклава.ХАМАС, несмотря на перемирие, заявил, что остается в состоянии боеготовности.Ранее издание Haaretz сообщило, что Тель-Авив одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников и паузе в боях в секторе Газа.МИД Катара в одной из соцсетей также объявило о достижении соглашения о четырехдневной гуманитарной паузе в секторе Газа, о времени ее начала заявят в течение следующих 24 часов, сообщает РИА Новости. Помимо уже известных деталей сообщается, что число освобожденных будет увеличено на более поздних этапах реализации соглашения, а сама пауза может быть продлена.Мария Захарова прокомментировала "Известиям" сделку между Израилем и ХАМАС по освобождению заложников.Ранее РФ Мария Захарова назвала палестино-израильский конфликт масштабнейшей гуманитарной катастрофой. Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров призвал принять срочные меры для прекращения огня в зоне конфликта и вернуться к прямым переговорам между Израилем и Палестиной. Он также заявил об опасности большой войны в Евразии.В числе экспертов-политологов, давших прогнозы развития событий на Ближнем Востоке, доктор политических наук, завкафедрой "Политические науки и философия" СевГУ Александр Ирхин высказал мнение о том, приведет ли эскалация к большой войне.Читайте также на РИА Новости Крым:Байден сделал заявление по ПалестинеБоррель признал ситуацию на Ближнем Востоке моральным провалом ЗападаКонфликт на Ближнем Востоке пробудил европейские "традиции"
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обострение ситуации в израиле, новости, палестина, израиль, политика, в мире, мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф)
Перемирие в секторе Газа: о чем договорились Израиль и ХАМАС
Израиль и ХАМАС договорились о четырехдневном гуманитарном перемирии
07:47 22.11.2023 (обновлено: 08:13 22.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. Израиль и палестинское движение ХАМАС договорились о четырехдневном гуманитарном перемирии для освобождения 50 израильских заложников в обмен на 150 палестинских заключенных, а также должна быть обеспечена доставка гуманитарной помощи во все районы сектора Газа и свободное передвижение палестинцев с севера на юг сектора Газа, говорится в заявлении группировки, опубликованном в Telegram-канале по итогам переговоров.
"Во время перемирия оккупационные силы обязуются не совершать нападений и не производить задержаний во всех районах сектора Газа, а также обеспечить свободное передвижение граждан с севера на юг по всему шоссе Салах-эд-Дин", – цитирует РИА Новости заявление группировки.
На свободу отпустят 50 израильских заложников, женщин и детей до 19 лет взамен на 150 палестинских заключенных.
Во все районы сектора Газа пропустят гуманитарную помощь.
На время перемирия Израиль полностью прекратит полеты над южной частью сектора Газа, над севером они запрещены на 6 часов, с 10.00 до 16.00.
Израиль обязался не подвергать арестам палестинцев в секторе Газа на время перемирия, обеспечить им свободу передвижения по дороге между севером и югом анклава.
ХАМАС, несмотря на перемирие, заявил, что остается в состоянии боеготовности.
Ранее издание Haaretz сообщило, что Тель-Авив одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников и паузе в боях в секторе Газа.
"После трудных и сложных переговоров в течение многих дней мы объявляем, что с помощью Всемогущего Бога мы достигли соглашения о гуманитарном перемирии (временном прекращении огня) сроком на четыре дня, благодаря настойчивым усилиям Катара и Египта", – цитирует публикацию РИА Новости.
МИД Катара в одной из соцсетей также объявило о достижении соглашения о четырехдневной гуманитарной паузе в секторе Газа, о времени ее начала заявят в течение следующих 24 часов, сообщает РИА Новости. Помимо уже известных деталей сообщается, что число освобожденных будет увеличено на более поздних этапах реализации соглашения, а сама пауза может быть продлена.
Мария Захарова прокомментировала "Известиям" сделку между Израилем и ХАМАС по освобождению заложников.
"В Москве приветствуют достижение соглашения между Израилем и ХАМАС о четырехдневной гуманитарной паузе. Именно к этому Россия призывала с начала эскалации конфликта. Важно отметить особые усилия Катара, направленные на практическую реализацию призыва мирового сообщества к деэскалации", – заявила официальный представитель МИД РФ.
Ранее РФ Мария Захарова назвала палестино-израильский конфликт масштабнейшей гуманитарной катастрофой. Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров призвал
принять срочные меры для прекращения огня в зоне конфликта и вернуться к прямым переговорам между Израилем и Палестиной. Он также заявил
об опасности большой войны в Евразии.
В числе экспертов-политологов, давших прогнозы развития событий на Ближнем Востоке, доктор политических наук, завкафедрой "Политические науки и философия" СевГУ Александр Ирхин высказал мнение о том, приведет ли эскалация к большой войне
.
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