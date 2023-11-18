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Байден сделал заявление по Палестине - РИА Новости Крым, 18.11.2023
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Байден сделал заявление по Палестине
Байден сделал заявление по Палестине - РИА Новости Крым, 18.11.2023
Байден сделал заявление по Палестине
Президент США Джо Байден заявил, что палестинский народ заслуживает создания собственного государства, которое должно управляться местной обновленной... РИА Новости Крым, 18.11.2023
2023-11-18T23:40
2023-11-18T23:40
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
сша
палестина
обострение ситуации в израиле
новости
политика
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден заявил, что палестинский народ заслуживает создания собственного государства, которое должно управляться местной обновленной администрацией. Но ХАМАС должен быть уничтожен.Он добавил, что управлять Газой и Западным берегом Иордана должны обновленные власти Палестины.В то же время Байден отметил, что прекращение огня в Газе не приведет к миру, пока существует идеология ХАМАС, пропагандирующая разрушение."Прекращение огня – это не мир. Для членов ХАМАС каждое прекращение огня – это время, которое они используют для восстановления своих запасов ракет, перемещения бойцов и возобновления убийств", – говорится в статье Байдена. Подчеркивается также, что будущее без ХАМАС важно для самого палестинского народа.О поддержке идеи создания на границах до 1967 года палестинского государства – "независимого, суверенного и жизнеспособного" – Джозеф Байден заявлял в июле 2022 года, выступая на совместной пресс-конференции с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом. Тогда он подчеркнул, что лучший способ достижения равных мер безопасности и для палестинцев, и для израильтян - это два государства в границах 1967 года с "взаимно согласованными обменами территориями".При этом Байден не говорил о необходимости признать Палестину в одностороннем порядке, а лишь о возможности создания отдельного государства "в будущем", отметив, что "почва для возобновления переговоров с Израилем по этому вопросу еще не созрела".Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что на Западе "застряли в ситуации с ХАМАСом". По его словам, там "рассматривают действия Израиля как его самооборону, но почему-то не рассматривают как самооборону сопротивление Палестины". Он также сравнил политику США и Европа в отношении Израиля с Украиной и призвал проверить Израиль на наличие ядерного оружия, "пока не стало слишком поздно".Читайте также на РИА Новости Крым:Турция подала иск против Нетаньяху о геноциде в секторе Газа События на Ближнем Востоке и на Украине связаны напрямую – Мирошник На что пойдут США из-за потери влияния на Ближнем Востоке – эксперт
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РИА Новости Крым
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4.7
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джозеф байден, президент сша (joseph biden), сша, палестина, обострение ситуации в израиле, новости, политика, в мире
Байден сделал заявление по Палестине

Байден: палестинский народ заслуживает собственное государство и будущее без ХАМАС

23:40 18.11.2023
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден заявил, что палестинский народ заслуживает создания собственного государства, которое должно управляться местной обновленной администрацией. Но ХАМАС должен быть уничтожен.
"Палестинский народ заслуживает собственного государства", – заявил Байден в своей статье для Washington Post.
Он добавил, что управлять Газой и Западным берегом Иордана должны обновленные власти Палестины.
В то же время Байден отметил, что прекращение огня в Газе не приведет к миру, пока существует идеология ХАМАС, пропагандирующая разрушение.
"Прекращение огня – это не мир. Для членов ХАМАС каждое прекращение огня – это время, которое они используют для восстановления своих запасов ракет, перемещения бойцов и возобновления убийств", – говорится в статье Байдена. Подчеркивается также, что будущее без ХАМАС важно для самого палестинского народа.
О поддержке идеи создания на границах до 1967 года палестинского государства – "независимого, суверенного и жизнеспособного" – Джозеф Байден заявлял в июле 2022 года, выступая на совместной пресс-конференции с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом. Тогда он подчеркнул, что лучший способ достижения равных мер безопасности и для палестинцев, и для израильтян - это два государства в границах 1967 года с "взаимно согласованными обменами территориями".
При этом Байден не говорил о необходимости признать Палестину в одностороннем порядке, а лишь о возможности создания отдельного государства "в будущем", отметив, что "почва для возобновления переговоров с Израилем по этому вопросу еще не созрела".
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что на Западе "застряли в ситуации с ХАМАСом". По его словам, там "рассматривают действия Израиля как его самооборону, но почему-то не рассматривают как самооборону сопротивление Палестины". Он также сравнил политику США и Европа в отношении Израиля с Украиной и призвал проверить Израиль на наличие ядерного оружия, "пока не стало слишком поздно".
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Джозеф Байден, президент США (Joseph Biden)СШАПалестинаОбострение ситуации в ИзраилеНовостиПолитикаВ мире
 
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