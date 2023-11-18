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"Пока не поздно": Эрдоган призвал проверить Израиль на ядерное оружие - РИА Новости Крым, 18.11.2023
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"Пока не поздно": Эрдоган призвал проверить Израиль на ядерное оружие
"Пока не поздно": Эрдоган призвал проверить Израиль на ядерное оружие - РИА Новости Крым, 18.11.2023
"Пока не поздно": Эрдоган призвал проверить Израиль на ядерное оружие
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал провести проверку наличия у Израиля ядерного оружия, "пока не стало слишком поздно". Об этом он заявил в ходе... РИА Новости Крым, 18.11.2023
2023-11-18T18:52
2023-11-18T18:52
обострение ситуации в израиле
израиль
сектор газа
турция
политика
реджеп тайип эрдоган
в мире
новости
ядерное оружие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал провести проверку наличия у Израиля ядерного оружия, "пока не стало слишком поздно". Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, после визита в Германию, где был с рабочим визитом по приглашению немецкого канцлера Олафа Шольца. По словам Эрдогана, помимо турецко-германских отношений, которые обсуждались в ходе его визита в широком контексте, важной частью переговоров стал вопрос, касающийся проблемы Газы.Он подчеркнул, что в Палестине убито уже 13 тысяч детей, женщин, стариков, но Германия, как и весь Запад, этого не видит. И поступает с Израилем точно так же, как с Украиной.Газы уже почти нет, но Израиль не останавливается, заметил Эрдоган. И в очередной раз заявил, что Турция будет добиваться признания геноцида Палестины. "Имея более двух тысяч адвокатов, мы подадим жалобу об этом геноциде в необходимые места. Мы будем следить за этим. Мы не можем оставить это в стороне – эта цена будет заплачена", – пообещал Эрдоган.Он также подчеркнул, что нападение Израиля на Газу является преступлением, которое должно быть расследовано на международном уровне, "а угнетатели должны понести заслуженное наказание".А также заявил, что Турция призывает международное сообщество проверить Израиль на наличие ядерного оружия.Ранее газета Times of Israel сообщила, что министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху допустил возможность ядерного удара по сектору Газа. В ответ на вопрос о том, не следует ли сбросить на анклав атомную бомбу, он ответил, что "это одна из возможностей". А также выступил против пропуска в Газу какой бы то ни было гуманитарной помощи. Эти и другие резкие заявления израильского министра стремительно получили в мире широкий общественный резонанс. Позже в соцсети Х Элияху написал, что слова об атомной бомбе были метафорическими. А канцелярии премьер-министра Израиля тогда заявили, что реплика Элияху, допущенная в интервью, "оторвана от реальности". Читайте также на РИА Новости Крым:На что пойдут США из-за потери влияния на Ближнем Востоке – экспертУ Израиля нет шансов: политолог дал прогноз развития событий в ГазеУтянут за собой: в Турции заявили о крахе западной цивилизации
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обострение ситуации в израиле, израиль, сектор газа, турция, политика, реджеп тайип эрдоган, в мире, новости, ядерное оружие
"Пока не поздно": Эрдоган призвал проверить Израиль на ядерное оружие

Турция призывает проверить Израиль на наличие ядерного оружия

18:52 18.11.2023
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал провести проверку наличия у Израиля ядерного оружия, "пока не стало слишком поздно". Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, после визита в Германию, где был с рабочим визитом по приглашению немецкого канцлера Олафа Шольца.
По словам Эрдогана, помимо турецко-германских отношений, которые обсуждались в ходе его визита в широком контексте, важной частью переговоров стал вопрос, касающийся проблемы Газы.
Он подчеркнул, что в Палестине убито уже 13 тысяч детей, женщин, стариков, но Германия, как и весь Запад, этого не видит. И поступает с Израилем точно так же, как с Украиной.
"Они проводят здесь ту же украинскую политику. Они делают в Израиле то же самое, что и в Украине. Мы видим, что они говорят: "Израиль прав" – и поддерживают его всеми средствами, будь то оружие или деньги, здесь без всяких ограничений", – заявил президент Турции.
Газы уже почти нет, но Израиль не останавливается, заметил Эрдоган. И в очередной раз заявил, что Турция будет добиваться признания геноцида Палестины.
"Имея более двух тысяч адвокатов, мы подадим жалобу об этом геноциде в необходимые места. Мы будем следить за этим. Мы не можем оставить это в стороне – эта цена будет заплачена", – пообещал Эрдоган.
Он также подчеркнул, что нападение Израиля на Газу является преступлением, которое должно быть расследовано на международном уровне, "а угнетатели должны понести заслуженное наказание".
А также заявил, что Турция призывает международное сообщество проверить Израиль на наличие ядерного оружия.
"Ядерное оружие Израиля должно быть проверено без всяких сомнений, пока не стало слишком поздно. Мы будем следовать этому. Я призываю все мировое общественное мнение не оставлять это без внимания", - сказал турецкий лидер.
Ранее газета Times of Israel сообщила, что министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху допустил возможность ядерного удара по сектору Газа. В ответ на вопрос о том, не следует ли сбросить на анклав атомную бомбу, он ответил, что "это одна из возможностей". А также выступил против пропуска в Газу какой бы то ни было гуманитарной помощи. Эти и другие резкие заявления израильского министра стремительно получили в мире широкий общественный резонанс. Позже в соцсети Х Элияху написал, что слова об атомной бомбе были метафорическими. А канцелярии премьер-министра Израиля тогда заявили, что реплика Элияху, допущенная в интервью, "оторвана от реальности".
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Обострение ситуации в ИзраилеИзраильСектор ГазаТурцияПолитикаРеджеп Тайип ЭрдоганВ миреНовостиЯдерное оружие
 
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