https://crimea.ria.ru/20231114/u-izrailya-net-shansov-politolog-dal-prognoz-razvitiya-sobytiy-v-gaze-1132772097.html

У Израиля нет шансов: политолог дал прогноз развития событий в Газе

У Израиля нет шансов: политолог дал прогноз развития событий в Газе - РИА Новости Крым, 14.11.2023

У Израиля нет шансов: политолог дал прогноз развития событий в Газе

У Израиля нет никаких шансов установить полный военно-административный контроль над сектором Газа и подчинить себе эту территорию так, как он того желает. Такое РИА Новости Крым, 14.11.2023

2023-11-14T12:14

2023-11-14T12:14

2023-11-14T12:14

владимир шаповалов

политика

в мире

обострение ситуации в израиле

израиль

палестина

сектор газа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. У Израиля нет никаких шансов установить полный военно-административный контроль над сектором Газа и подчинить себе эту территорию так, как он того желает. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.Накануне, 13 ноября, глава Минобороны Израиля Йоав Галлант заявил, что группировка ХАМАС утратила контроль над севером сектора Газа. В социальных сетях стала распространяться фотография, на которой военнослужащие одного из подразделений Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) находятся в здании парламента Газы после его захвата.По словам Владимира Шаповалова, пока нет никаких иных заявлений, которые подтвердили бы информацию о полном захвате ЦАХАЛ севера анклава, а значит, нет и основания полгать, что это так.По мнению эксперта, несмотря на несопоставимые масштабы вооруженных сил ЦАХАЛ и ХАМАС – Израиль призвал 300 тысяч военных, а в рядах палестинской группировки порядка 10 тысяч, – это не означает, что израильской армии удастся не то что взять весь анклав под контроль, а хотя бы быстро и полностью подчинить себе его часть.Свое мнение он обосновал примером того, чем закончились боестолкновения ВС США и афганских талибов: точно такой же перевес в силе американцам тогда не помог, и "они позорно бежали". Для Израиля же здесь все обернется длительной и кровопролитной партизанской войной, считает Шаповалов.Несмотря на заявления Израиля о том, что его цель – ликвидировать ХАМАС, а не Палестину, фактически он стремится уничтожить здесь всякое сопротивление своей власти для установления полного военно-административного контроля над сектором Газа, но этому не бывать, уверен политолог."У Израиля физически не хватит сил контролировать двухмиллионный анклав без уничтожения или вытеснения отсюда населения. Разумеется, это невозможно в силу того, что он столкнется с достаточно серьезной реакцией и международного сообщества и других мусульманских стран", – считает политолог.А учитывая, что сопротивление Израилю продолжится, его цели обречены на провал, добавил он.Ранее политолог Игорь Шатров высказал мнение о том, во что США могут превратить палестино-израильский конфликт. Эскалация палестино-израильского конфликта на Ближнем Востоке произошла 7 октября, когда военное крыло палестинского движения ХАМАС нанесло массированный ракетный удар по Израилю из сектора Газа. После этого бригады "Аль-Кассам" проникли в приграничные районы на юге страны, захватывая военные базы и уничтожая израильских военных.В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи", стали наноситься удары по сектору Газа, в стране объявили военное положение. В конце октября военные ЦАХАЛ вошли в сектор, а в начале ноября окружили его крупнейший по численности населения город региона – Газу, продвинувшись до побережья и тем самым разделив анклав на две части – северную и южную.Читайте также на РИА Новости Крым:События на Ближнем Востоке и на Украине связаны напрямую – Мирошник Конфликт на Ближнем Востоке – балансирование на грани большой войны "Чудовищная ложь": Захарова оценила заявления Запада об антисемитизме

https://crimea.ria.ru/20231105/skandal-v-izraile-ministr-dopustil-vozmozhnost-yadernogo-udara-po-gaze-1132590634.html

https://crimea.ria.ru/20231112/chislo-pogibshikh-v-sektore-gaza-prevysilo-11-tysyach-1132748572.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир шаповалов, политика, в мире, обострение ситуации в израиле, израиль, палестина, сектор газа