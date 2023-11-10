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События на Ближнем Востоке и на Украине связаны напрямую – Мирошник

События на Ближнем Востоке и на Украине связаны напрямую – Мирошник - РИА Новости Крым, 10.11.2023

События на Ближнем Востоке и на Украине связаны напрямую – Мирошник

Есть прямая связь между реками крови на Ближнем Востоке и событиями на Украине – это результат того, что механизм международного надзора за военными... РИА Новости Крым, 10.11.2023

2023-11-10T10:40

2023-11-10T10:40

2023-11-10T10:40

родион мирошник

мнения

министерство иностранных дел рф (мид рф)

россия

в мире

палестина

израиль

обострение ситуации в израиле

ближний восток

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Есть прямая связь между реками крови на Ближнем Востоке и событиями на Украине – это результат того, что механизм международного надзора за военными преступлениями был сломан в 2014 году, когда мир закрыл глаза на преступления Киева в Донбассе, не наказал виновных и позволил им продолжать губить невинных. Об этом заявил посол по особым поручением МИД России Родион Мирошник.Вместо того, чтобы встать над конфликтом на страже соблюдения международного гуманитарного права и не позволить твориться беззаконию, Специальная мониторинговая миссия (СММ), ОБСЕ и прочие международные уполномоченные принялись делить участников событий на своих и чужих, "выискивать блох у противников и совершенно не замечать откровеннейших нарушений у подшефных", добавил он.Тем самым было продемонстрировано, что "нарушать международное право вооруженных конфликтов можно, и за это ничего не будет – международные уполномоченные могут и промолчать", – отметил Мирошник. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала палестино-израильский конфликт масштабнейшей гуманитарной катастрофой. Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров призвал принять срочные меры для прекращения огня в зоне конфликта и вернуться к прямым переговорам между Израилем и Палестиной. Он также заявил об опасности большой войны в Евразии. В числе экспертов-политологов, давших прогнозы развития событий на Ближнем Востоке, доктор политических наук, завкафедрой "Политические науки и философия" СевГУ Александр Ирхин высказал мнение о том, приведет ли эскалация к большой войне. Читайте также на РИА Новости Крым:Боррель признал ситуацию на Ближнем Востоке моральным провалом Запада"Чудовищная ложь": Захарова оценила заявления Запада об антисемитизме Конфликт на Ближнем Востоке пробудил европейские "традиции"

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