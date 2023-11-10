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События на Ближнем Востоке и на Украине связаны напрямую – Мирошник
События на Ближнем Востоке и на Украине связаны напрямую – Мирошник - РИА Новости Крым, 10.11.2023
События на Ближнем Востоке и на Украине связаны напрямую – Мирошник
Есть прямая связь между реками крови на Ближнем Востоке и событиями на Украине – это результат того, что механизм международного надзора за военными... РИА Новости Крым, 10.11.2023
2023-11-10T10:40
2023-11-10T10:40
2023-11-10T10:40
родион мирошник
мнения
министерство иностранных дел рф (мид рф)
россия
в мире
палестина
израиль
обострение ситуации в израиле
ближний восток
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Есть прямая связь между реками крови на Ближнем Востоке и событиями на Украине – это результат того, что механизм международного надзора за военными преступлениями был сломан в 2014 году, когда мир закрыл глаза на преступления Киева в Донбассе, не наказал виновных и позволил им продолжать губить невинных. Об этом заявил посол по особым поручением МИД России Родион Мирошник.Вместо того, чтобы встать над конфликтом на страже соблюдения международного гуманитарного права и не позволить твориться беззаконию, Специальная мониторинговая миссия (СММ), ОБСЕ и прочие международные уполномоченные принялись делить участников событий на своих и чужих, "выискивать блох у противников и совершенно не замечать откровеннейших нарушений у подшефных", добавил он.Тем самым было продемонстрировано, что "нарушать международное право вооруженных конфликтов можно, и за это ничего не будет – международные уполномоченные могут и промолчать", – отметил Мирошник. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала палестино-израильский конфликт масштабнейшей гуманитарной катастрофой. Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров призвал принять срочные меры для прекращения огня в зоне конфликта и вернуться к прямым переговорам между Израилем и Палестиной. Он также заявил об опасности большой войны в Евразии. В числе экспертов-политологов, давших прогнозы развития событий на Ближнем Востоке, доктор политических наук, завкафедрой "Политические науки и философия" СевГУ Александр Ирхин высказал мнение о том, приведет ли эскалация к большой войне. Читайте также на РИА Новости Крым:Боррель признал ситуацию на Ближнем Востоке моральным провалом Запада"Чудовищная ложь": Захарова оценила заявления Запада об антисемитизме Конфликт на Ближнем Востоке пробудил европейские "традиции"
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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родион мирошник, мнения, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, в мире, палестина, израиль, обострение ситуации в израиле, ближний восток, украина
События на Ближнем Востоке и на Украине связаны напрямую – Мирошник
Мирошник: события на Украине и гуманитарная катастрофа на Ближнем Востоке связаны напрямую
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Есть прямая связь между реками крови на Ближнем Востоке и событиями на Украине – это результат того, что механизм международного надзора за военными преступлениями был сломан в 2014 году, когда мир закрыл глаза на преступления Киева в Донбассе, не наказал виновных и позволил им продолжать губить невинных. Об этом заявил посол по особым поручением МИД России Родион Мирошник.
"Нынешняя гуманитарная катастрофа на Ближнем Востоке стала возможна в том числе и потому, что не остановили и не наказали Киев за его деяния в Донбассе. Не вытащили на свет божий виновных в бомбардировке Луганска в 2014 году, в нанесении ракетных ударов по Донецку. Просто сломали механизм международного надзора за международными военными преступлениями", – написал Мирошник в своем Telegram-канале.
Вместо того, чтобы встать над конфликтом на страже соблюдения международного гуманитарного права и не позволить твориться беззаконию, Специальная мониторинговая миссия (СММ), ОБСЕ и прочие международные уполномоченные принялись делить участников событий на своих и чужих, "выискивать блох у противников и совершенно не замечать откровеннейших нарушений у подшефных", добавил он.
Тем самым было продемонстрировано, что "нарушать международное право вооруженных конфликтов можно, и за это ничего не будет – международные уполномоченные могут и промолчать", – отметил Мирошник.
"Так что здесь она прямая, связь между попустительством "своих" в войне в Донбассе и нынешними реками крови на Ближнем Востоке", – заключил дипломат.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала палестино-израильский конфликт масштабнейшей гуманитарной катастрофой. Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров призвал
принять срочные меры для прекращения огня в зоне конфликта и вернуться к прямым переговорам между Израилем и Палестиной. Он также заявил
об опасности большой войны в Евразии.
В числе экспертов-политологов, давших прогнозы развития событий на Ближнем Востоке, доктор политических наук, завкафедрой "Политические науки и философия" СевГУ Александр Ирхин высказал мнение о том, приведет ли эскалация к большой войне.
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