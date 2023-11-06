https://crimea.ria.ru/20231106/borrel-priznal-situatsiyu-na-blizhnem-vostoke-moralnym-provalom-zapada-1132603142.html

Боррель признал ситуацию на Ближнем Востоке моральным провалом Запада

Боррель признал ситуацию на Ближнем Востоке моральным провалом Запада - РИА Новости Крым, 06.11.2023

Боррель признал ситуацию на Ближнем Востоке моральным провалом Запада

Ситуация в зоне палестино-израильского конфликта является результатом политического и морального провала коллективного Запада. Об этом заявил глава дипломатии... РИА Новости Крым, 06.11.2023

2023-11-06T16:04

2023-11-06T16:04

2023-11-06T16:04

жозеп боррель

в мире

политика

министерство иностранных дел рф (мид рф)

европейский союз

обострение ситуации в израиле

израиль

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СИМФЕРОПРОЛЬ, 6 ноя — РИА Новости Крым. Ситуация в зоне палестино-израильского конфликта является результатом политического и морального провала коллективного Запада. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на конференции европейских послов в Брюсселе.По мнению главы евродипломатии, у международного сообщества остался последний шанс на урегулирование конфликта на основе сосуществования двух государств."В противном случае мы на поколения вперед окажемся в спирали насилия и взаимной ненависти", — сказал он.Обострение палестино-израильского конфликтаИзраиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысяч человек, свыше 21 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Читайте также на РИА Новости Крым:США обеспокоены числом жертв среди мирных палестинцев из-за атак ИзраиляЛавров призвал срочно прекратить огонь на Ближнем ВостокеПерерастет ли конфликт на Ближнем Востоке в большую войну – мнение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жозеп боррель, в мире, политика, министерство иностранных дел рф (мид рф), европейский союз, обострение ситуации в израиле, израиль