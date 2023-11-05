https://crimea.ria.ru/20231105/ssha-obespokoeny-chislom-zhertv-sredi-mirnykh-palestintsev-iz-za-atak-izrailya-1132593321.html

США обеспокоены числом жертв среди мирных палестинцев из-за атак Израиля

США обеспокоены числом жертв среди мирных палестинцев из-за атак Израиля - РИА Новости Крым, 05.11.2023

США обеспокоены числом жертв среди мирных палестинцев из-за атак Израиля

США обеспокоены числом жертв среди мирных палестинцев в результате атак Израиля и призывают своего ближневосточного партнера следовать нормам международного... РИА Новости Крым, 05.11.2023

2023-11-05T18:22

2023-11-05T18:22

2023-11-05T18:22

сша

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. США обеспокоены числом жертв среди мирных палестинцев в результате атак Израиля и призывают своего ближневосточного партнера следовать нормам международного гуманитарного права, заявил в воскресенье заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер.По словам американского чиновника, в Вашингтоне "глубоко обеспокоены разрушительным ущербом", который причиняют атаки израильской армии жителям сектора Газа, что является предметом "частных и прямолинейных" дискуссий представителей США с их ближневосточными коллегами.В то же время, США не берутся предсказывать сроки окончания конфликта между Израилем и Палестиной, однако считают, что положение вещей "не будет таким же", как до атак движения ХАМАС в начале октября, заявил Джон Файнер."Я не хочу рассуждать на тему того, насколько мы близки или нет к окончанию конфликта. Однако я скажу - и президент Джо Байден дал очень четко это понять - что, когда бы конфликт ни завершился, положение вещей не сможет вернуться к тому, как все обстояло до 7 октября. Ни в Газе, ни на Западном берегу (реки Иордан - ред.)", - сказал представитель Белого дома.Файнер также высказался против сокращения поддержки палестинской администрации в нынешних условиях, указав, что та "во многих случаях сотрудничает с израильскими службами безопасности".Обострение палестино-израильского конфликтаИзраиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 9,4 тысячи человек, свыше 24 тысяч получили ранения. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские спасатели передали населению Газы 60 тонн гуманитарной помощиОперации без анестезии и переполненные морги: глава ВОЗ о ситуации в ГазеСкандал в Израиле: министр допустил возможность ядерного удара по Газе

https://crimea.ria.ru/20231105/iran-postavil-ultimatum-ssha-1132592834.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, политика, сектор газа, обострение ситуации в израиле, израиль, палестина, в мире, новости