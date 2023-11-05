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Российские спасатели передали населению Газы 60 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости Крым, 05.11.2023
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Российские спасатели передали населению Газы 60 тонн гуманитарной помощи
Российские спасатели передали населению Газы 60 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости Крым, 05.11.2023
Российские спасатели передали населению Газы 60 тонн гуманитарной помощи
Очередная партия гуманитарной помощи для жителей сектора Газа отправлена сотрудниками МЧС России, сообщает пресс-служба ведомства в воскресенье. РИА Новости Крым, 05.11.2023
2023-11-05T10:12
2023-11-05T10:12
гуманитарная помощь
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
сектор газа
палестина
россия
в мире
обострение ситуации в израиле
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Очередная партия гуманитарной помощи для жителей сектора Газа отправлена сотрудниками МЧС России, сообщает пресс-служба ведомства в воскресенье."Помощь организована по указанию президента РФ Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова", - отметили в ведомстве.19 октября авиация МЧС России доставила в аэропорт города Эль-Ариш Арабской Республики Египет муку, сахар и рис - всего 27 тонн. Продукты питания передали в Газу.Обострение палестино-израильского конфликтаИзраиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысяч человек, свыше 21 тысяч получили ранения. В Израиле, по последним данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Читайте также на РИА Новости Крым:Дети в Газе такие же, как на Украине: Эрдоган обвинил Запад в двуличииПерерастет ли конфликт на Ближнем Востоке в большую войну – мнениеВ Крыму сушат овощи для окопного борща, вяжут табуретки и масксети
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палестина
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гуманитарная помощь, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), сектор газа, палестина, россия, в мире, обострение ситуации в израиле, новости
Российские спасатели передали населению Газы 60 тонн гуманитарной помощи

Два спецборта МЧС России доставят 60 тонн гуманитарной помощи для населения сектора Газа

10:12 05.11.2023
 
© МЧС РФМЧС России отправило в сектор Газа очередную партию гуманитарной помощи
МЧС России отправило в сектор Газа очередную партию гуманитарной помощи
© МЧС РФ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Очередная партия гуманитарной помощи для жителей сектора Газа отправлена сотрудниками МЧС России, сообщает пресс-служба ведомства в воскресенье.
60 тонн гуманитарного груза, включающего продукты питания, матрасы, подушки и средства личной гигиены, доставят в Египет два спецборта МЧС. Там гумпомощь передадут представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые перенаправят ее населению сектора Газа.
"Помощь организована по указанию президента РФ Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова", - отметили в ведомстве.
19 октября авиация МЧС России доставила в аэропорт города Эль-Ариш Арабской Республики Египет муку, сахар и рис - всего 27 тонн. Продукты питания передали в Газу.

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысяч человек, свыше 21 тысяч получили ранения. В Израиле, по последним данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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Гуманитарная помощьМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Сектор ГазаПалестинаРоссияВ миреОбострение ситуации в ИзраилеНовости
 
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