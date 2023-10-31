https://crimea.ria.ru/20231031/v-krymu-sushat-ovoschi-dlya-okopnogo-borscha-vyazhut-taburetki-i-maskseti-1132453995.html

В Крыму сушат овощи для окопного борща, вяжут табуретки и масксети

В Крыму сушат овощи для окопного борща, вяжут табуретки и масксети - РИА Новости Крым, 31.10.2023

В Крыму сушат овощи для окопного борща, вяжут табуретки и масксети

Дверной проем на втором этаже занавешен овчинами: в здании не топят. Но когда заходишь внутрь, сразу становится тепло, и дело не только в обогревателях. Просто... РИА Новости Крым, 31.10.2023

2023-10-31T19:21

2023-10-31T19:21

2023-10-31T19:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Дверной проем на втором этаже занавешен овчинами: в здании не топят. Но когда заходишь внутрь, сразу становится тепло, и дело не только в обогревателях. Просто людей много, надышали. То здесь, то там раздаются радостные возгласы, кто-то обнимается, кто-то торопится принести горячий чай (нам предлагают даже борщ!), играет музыка, ноги сами собой начинают приплясывать, и на душе становится тепло. В этой атмосфере мы как-то сразу почувствовали себя своими.Сегодня все эти женщины отмечают маленький юбилей мастерской, расположенной в селе Кизиловое Симферопольского района. За семь месяцев своего существования они сплели для фронта 7700 метров маскировочных сетей. А всего таких мастерских в волонтерском движении "Творим добро" уже одиннадцать.- Знаете, мы где-то раз в месяц стараемся что-то такое устраивать, очередной тысяче метров сетей посвящаем или еще какие-то радостные поводы находим, - говорит нам Наталья, руководительница такой же мастерской, но в Симферополе.По ее словам, это объединяет и стимулируют людей, они чувствуют себя нужными. Особенно, когда получают благодарность от частей с передовой – вот как сегодня. Командиры воинских частей, для которых мастерицы плетут сети и "лешики", шьют "пятиточечники" и эвакуационные стропы, вяжут подшлемники и носки, сушат травы для чая и овощи для борща (и это еще не весь фронт работ!) – сегодня прислали именные благодарности своим ангелам-хранителям.Учим матчасть, или что такое "лешики"Пока одни на маленькой импровизированной "сцене" готовятся к торжественной части, остальные натягивают на деревянные верстаки траловые сети, на основе которых плетут маскировку.- Вот эти сети мы плетем еще на осень, а вон те - уже на зиму, - показывает нам жительница села Каштановое Валентина Викторовна. - Размеры разные, какие ребята заказывают. Недавно просили очень большие сети, 8 на 10 метров. Есть поменьше, ну это на технику.В "осенних" сетях больше зеленого и желтого, а "зимние" - бело-серые, цвета грязной южной зимы. Рядом у стены вертикально натянутые мелкие сети, на которые мастерицы равномерно привязывают "кисточки" из ткани, мешковины и соломы. Это заготовки для "лешиков" - маскировочных костюмов, объясняет нам Юлия.- Вот видите, это накидка пончо – будущий "лешик", - объясняет нам Юля. - На сетку навязывается материал разного цвета, разной текстуры, и создается такое ощущение объемности.Сюда Юля приходит вместе с мамой, которой за восемьдесят – она в этой мастерской самая… нет, не старая, не хотим ее так называть. Самая мудрая и уважаемая женщина.Вот уже второй год мастерицам приходится учить новые слова военного времени: "лешик" – костюм, который превращает бойца в сказочного персонажа. Пятиточечник – фронтовая "скамейка", которую носят на пятой точке, чтобы можно было сесть где угодно при первой возможности. Подшлемник, эвакуационная стропа, тактические носилки.Постоянного графика у них нет, кто-то приходит на день, кто-то на час – когда есть время. Это дело добровольное. Валентина Викторовна бывает здесь почти каждый день. У нее есть на это личные причины. Она не готова о них рассказывать, но догадаться нетрудно - по моментально увлажнившимся глазам. У многих из этих людей близкие за ленточкой, а некоторые уже никогда не вернутся. Сюда приходят, чтобы помочь и одновременно заполнить эту пустоту внутри.Дегустируем фронтовой борщ: постный и… сухойКак сварить борщ без воды и мяса, теперь уже хорошо знает Екатерина – куратор "продуктового" направления. Этим кулинарным премудростям учились, что называется, по ходу пьесы, учитывая пожелания солдат. Все овощи для борща и некоторых других супов сушат и упаковывают в полиэтиленовые пакеты. В окопах содержимое пакета высыпают в кружку с кипятком, десять минут – и фронтовой борщ готов. Нам предложили его продегустировать, и мы подтверждаем – это вкусно.- Мы начинали делать борщи летом прошлого года, девочки дома на своих домашних сушках сушат и потом фасуют. А с апреля нам в Крымской аграрной академии подарили две большие инфракрасные сушки, и мы увеличили производство в несколько раз, - рассказывает Екатерина.Такие "сухие" борщи были придуманы еще в семидесятых годах прошлого века, готовили их для дальних путешествий и научных экспедиций. Таким образом, говорит она, сушат не только овощи, но и мясо, фрукты, фасоль, зелень.- Здесь овощи все, кроме картофеля и фасоли, закладываются сырые. Картошку и фасоль провариваем, причем фасоль несколько раз. Это очень удобно. Вот такой вот пакетик (он помещается у Кати на ладошке) у парня в подсумке всегда. Был такой случай реальный, когда ребят не могли вытащить, потому что шли жестокие обстрелы. Они были где-то в серой зоне, на винограднике, и у каждого в подсумке был наш борщ, они его прям так, всухую ели и закусывали виноградом. Это помогло им продержаться почти трое суток.Мяса в таком фронтовом борще нет – мясные чипсы сушатся отдельно. Но "на передке" в котелок всегда можно добавить тушенку. Ею, слава Богу и министерству обороны, войска снабжают хорошо.Вместе мы - силаПосчитать всех участников волонтерской группы "Твори добро!" очень сложно – их никто не регистрирует. Есть так называемый "костяк", который помогает организовывать работу, а все остальные приходят и помогают по желанию. В Симферополе можно прийти в мастерскую на Киевской, 36 с 10.00 до 19.00.В группе "Вайбера", которую недавно взломали, состояло почти пять тысяч человек, говорит Екатерина. На самом деле помощников гораздо больше.Среди них есть и мужчины, но большинство – все-таки женщины: чьи-то мамы, бабушки, сестры, жены и любимые. Они плетут маскировочные сети и костюмы; вяжут носки, подшлемники, жилетки, снуды, специальные накидки для снайперов и пояса из собачьей шерсти; шьют балаклавы, эвакуационные стропы, пятиточечники, подсумки; пекут кексы и булочки, сушат овощи, фрукты, мясо, фасоль; собирают и сушат лекарственные травы для чая; мастерят окопные свечи из старых консервных банок, мужчины помогают варить из металла буржуйки. И это далеко не полный список того, что делают эти люди.Группе можно помочь деньгами – гуманитарные сборы ведутся через соцсети и мессенджеры.- Вот чтоб вы понимали, за месяц на все наши мастерские нужно где-то 30 рулонов ткани, а это, на секундочку, 250 тысяч, - объясняет руководитель симферопольской мастерской Наталья. - Плюс надо купить где-то 20 мешков траловых сетей, а это 200 с лишним тысяч. Вот уже полмиллиона в месяц, это только на сети.А надо же еще овощи-фрукты для сушки купить, для кулинарного отдела. Одной только картошки за неделю уходит три больших мешка.На фронте это спасает жизниНикита Сандалов – организатор гуманитарных миссий в зоне СВО. Больше всего запросов от подразделений на "передке" ему поступают именно на маскировочные сети, которые со временем рвутся на ветру. На фронте это спасает жизни. Их просят абсолютно все: пехота, танкисты, артиллерия, разведка или спецназ.- Уже три поездки девочки нас обеспечивали маскировочными сетями, и вот мы как раз приехали обсудить наше дальнейшее сотрудничество. Сейчас я лично убедился, насколько это сложный труд, насколько это все тяжело. Я покажу видео парням, как они это делают, и думаю, ребята будут очень благодарны.Все эти люди – очень разные, но всех их объединяет одно: желание победить. Никита уверен, что рано или поздно ради этой великой цели придется объединиться абсолютно всем. Когда мы поймем, что наше будущее находится в наших руках – тогда и закончится СВО нашей безоговорочной победой над врагом.Читайте также на РИА Новости Крым:Волонтеры Симферополя сплели 10 тысяч метров маскировочных сетей для СВО"Нужны "птички" и тепловизоры": как правильно помогать участникам СВОСоветы с передовой: действующий боец объяснил, что брать в зону СВО

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