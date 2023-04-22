https://crimea.ria.ru/20230422/nuzhny-ptichki-i-teplovizory-kak-pravilno-pomogat-uchastnikam-svo-1128246330.html

"Нужны "птички" и тепловизоры": как правильно помогать участникам СВО

"Нужны "птички" и тепловизоры": как правильно помогать участникам СВО - РИА Новости Крым, 22.04.2023

"Нужны "птички" и тепловизоры": как правильно помогать участникам СВО

Тушенка, варенье, печенье и носки, домашние закатки и конфеты – неравнодушные граждане, которые хотят помочь нашим бойцам, собирают посылки в зону СВО. Но "на передке" жизнь поможет сохранить не шоколадный батончик, а квадрокоптер, тепловизер и жгут-турникет.

2023-04-22T18:41

2023-04-22T18:41

2023-04-22T19:56

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О том, как правильно помогать участникам спецоперации, РИА Новости Крым рассказывает председатель общественной организации "Крымский союз ветеранов боевых действий" Владимир Смирнов.Помощь у линии фронта: жители Каховки получили гуманитарный груз из Крыма>>Еда на фронте нужна, но не всяПо словам Смирнова, нужды бойцов зависят от подразделения, в которое передают помощь, и от места дислокации."Да, одно время была ощутимая потребность в продуктах питания, когда тяжело было с логистикой из-за активной фазы боевых действий. Сейчас продукты питания больше нужны тем, кто стоит ближе к линии фронта", - уточняет он.Голодная зима 23-го: как пенсионерка из Беларуси спасла 43 беженца>>Какую одежду передавать бойцамЗимой были нужны теплые вещи, в идеале - флисовые. Но особенной популярностью пользовались вязаные "бабушкины носки", "парни в них ноги отогревали", говорит волонтер. Сейчас для повседневной носки идеальными будут тактические или трекинговые носки."Сейчас весна, нужны маскировочные сети, повседневная летняя форма или маскировочные халаты, облегченные берцы – все это можно приобрести", - продолжает он.Также военнослужащим необходимы генераторы, потому что "позиции часто находятся в местах, где нет электричества", газовые горелки и баллоны.Старая гвардия – фронту: удивительные истории помощи бойцам СВО>>Очень нужны дроныСовременные боевые действия не обходятся без применения беспилотных летательных аппаратов. И они нужны в зоне спецоперации."Если еще четыре года назад говорили, что никакого толку от БПЛА не будет, то сейчас уже поняли, что без них не обойтись. "Птичка" выполняет очень много функций", - говорит Смирнов.Стоит "птичка" от 250 тысяч рублей. Собрать нужную сумму бывает очень непросто, на это у организации может уйти не один месяц.Кроме того, очень важно обучить бойцов правильно работать с беспилотниками.Кроме того, военным нужны тепловизоры, потому что в приборы ночного видения бывает сложно увидеть противника. "Конечно, с начала спецоперации военнослужащие многое сумели приобрести и сами, но всё имеет свой ресурс, приборы выходят из строя", - отмечает он.Крымские феи: как женщины-волонтеры помогают бойцам на передовой>>Что передать для аптечки и в госпитальЖгуты-турникеты (широкая давящая повязка – ред.), ИПП (индивидуальный перевязочный пакет – ред.), лидокаин. Это то, чего на фронте не бывает много. Это всегда должно быть у бойца – и в аптечке, и где-то в кармане, рассказывает волонтер.Кроме того, госпиталям нужны реанимационные расходники, капельницы, катетеры, противоожоговые средства."Постоянно требуются полотенца, резиновые тапочки, средства личной гигиены и нижнее белье.В Севастополе появился фонд для сборов на пошив формы бойцам СВО>>Официальная организацияВ прошлом Владимир Смирнов, как и его родители, военнослужащий. Служил в войсках специального назначения, в разведке и в ВДВ."Сначала ко мне обратились жены ребят, с которыми проходил службу, попросили помочь. Так мы организовали негласный сбор – девочки вели странички в соцсетях - собирали деньги на прицелы, квадрокоптер и тепловизор, на самое необходимое по экипировке, в августе зарегистрировали нашу организацию официально", - рассказывает он.Сейчас "Крымский союз ветеранов боевых действий" помогает всем подразделениям на южном направлении, которые к ним обращаются."Если вы хотите как-то помощь участникам СВО, но не знаете как, поинтересуйтесь у бойцов, которым вы хотите помочь, что им нужно, а мы отвезем", - говорит Смирнов.Читайте также на РИА Новости Крым:Сбивать дроны автоматически: в России разработали уникальную систему>>Крымскую молодежь призвали в киберволонтеры>>"Все заряжены": Аксенов о помощи бойцам в зоне СВО от крымчан>>

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2023

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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