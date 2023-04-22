https://crimea.ria.ru/20230422/nuzhny-ptichki-i-teplovizory-kak-pravilno-pomogat-uchastnikam-svo-1128246330.html
"Нужны "птички" и тепловизоры": как правильно помогать участникам СВО
"Нужны "птички" и тепловизоры": как правильно помогать участникам СВО - РИА Новости Крым, 22.04.2023
"Нужны "птички" и тепловизоры": как правильно помогать участникам СВО
Тушенка, варенье, печенье и носки, домашние закатки и конфеты – неравнодушные граждане, которые хотят помочь нашим бойцам, собирают посылки в зону СВО. Но "на передке" жизнь поможет сохранить не шоколадный батончик, а квадрокоптер, тепловизер и жгут-турникет.
2023-04-22T18:41
2023-04-22T18:41
2023-04-22T19:56
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О том, как правильно помогать участникам спецоперации, РИА Новости Крым рассказывает председатель общественной организации "Крымский союз ветеранов боевых действий" Владимир Смирнов.Помощь у линии фронта: жители Каховки получили гуманитарный груз из Крыма>>Еда на фронте нужна, но не всяПо словам Смирнова, нужды бойцов зависят от подразделения, в которое передают помощь, и от места дислокации."Да, одно время была ощутимая потребность в продуктах питания, когда тяжело было с логистикой из-за активной фазы боевых действий. Сейчас продукты питания больше нужны тем, кто стоит ближе к линии фронта", - уточняет он.Голодная зима 23-го: как пенсионерка из Беларуси спасла 43 беженца>>Какую одежду передавать бойцамЗимой были нужны теплые вещи, в идеале - флисовые. Но особенной популярностью пользовались вязаные "бабушкины носки", "парни в них ноги отогревали", говорит волонтер. Сейчас для повседневной носки идеальными будут тактические или трекинговые носки."Сейчас весна, нужны маскировочные сети, повседневная летняя форма или маскировочные халаты, облегченные берцы – все это можно приобрести", - продолжает он.Также военнослужащим необходимы генераторы, потому что "позиции часто находятся в местах, где нет электричества", газовые горелки и баллоны.Старая гвардия – фронту: удивительные истории помощи бойцам СВО>>Очень нужны дроныСовременные боевые действия не обходятся без применения беспилотных летательных аппаратов. И они нужны в зоне спецоперации."Если еще четыре года назад говорили, что никакого толку от БПЛА не будет, то сейчас уже поняли, что без них не обойтись. "Птичка" выполняет очень много функций", - говорит Смирнов.Стоит "птичка" от 250 тысяч рублей. Собрать нужную сумму бывает очень непросто, на это у организации может уйти не один месяц.Кроме того, очень важно обучить бойцов правильно работать с беспилотниками.Кроме того, военным нужны тепловизоры, потому что в приборы ночного видения бывает сложно увидеть противника. "Конечно, с начала спецоперации военнослужащие многое сумели приобрести и сами, но всё имеет свой ресурс, приборы выходят из строя", - отмечает он.Крымские феи: как женщины-волонтеры помогают бойцам на передовой>>Что передать для аптечки и в госпитальЖгуты-турникеты (широкая давящая повязка – ред.), ИПП (индивидуальный перевязочный пакет – ред.), лидокаин. Это то, чего на фронте не бывает много. Это всегда должно быть у бойца – и в аптечке, и где-то в кармане, рассказывает волонтер.Кроме того, госпиталям нужны реанимационные расходники, капельницы, катетеры, противоожоговые средства."Постоянно требуются полотенца, резиновые тапочки, средства личной гигиены и нижнее белье.В Севастополе появился фонд для сборов на пошив формы бойцам СВО>>Официальная организацияВ прошлом Владимир Смирнов, как и его родители, военнослужащий. Служил в войсках специального назначения, в разведке и в ВДВ."Сначала ко мне обратились жены ребят, с которыми проходил службу, попросили помочь. Так мы организовали негласный сбор – девочки вели странички в соцсетях - собирали деньги на прицелы, квадрокоптер и тепловизор, на самое необходимое по экипировке, в августе зарегистрировали нашу организацию официально", - рассказывает он.Сейчас "Крымский союз ветеранов боевых действий" помогает всем подразделениям на южном направлении, которые к ним обращаются."Если вы хотите как-то помощь участникам СВО, но не знаете как, поинтересуйтесь у бойцов, которым вы хотите помочь, что им нужно, а мы отвезем", - говорит Смирнов.Читайте также на РИА Новости Крым:Сбивать дроны автоматически: в России разработали уникальную систему>>Крымскую молодежь призвали в киберволонтеры>>"Все заряжены": Аксенов о помощи бойцам в зоне СВО от крымчан>>
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Ирина Мезенцева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ирина Мезенцева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg
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"Нужны "птички" и тепловизоры": как правильно помогать участникам СВО
Волонтер: бойцам СВО нужны дроны, тепловизоры, лекарства и амуниция
18:41 22.04.2023 (обновлено: 19:56 22.04.2023)
Тушенка, варенье, печенье и носки, домашние закатки и конфеты – неравнодушные граждане, которые хотят помочь нашим бойцам, собирают посылки в зону СВО. Но "на передке" жизнь поможет сохранить не шоколадный батончик, а квадрокоптер, тепловизер и жгут-турникет.
О том, как правильно помогать участникам спецоперации, РИА Новости Крым рассказывает председатель общественной организации "Крымский союз ветеранов боевых действий" Владимир Смирнов.
Еда на фронте нужна, но не вся
"Как правило, все хотят накормить бойцов, передают продукты питания, в основном длительного хранения – мясную тушенку, рыбные консервы, сгущенку, конфеты, печенье, чай, кофе, сахар", - говорит Смирнов. И тут же уточняет, что парни с опаской относятся к еде, переданной незнакомыми людьми, - встречаются случаи отравления. Поэтому "домашнюю консервацию брать боятся".
По словам Смирнова, нужды бойцов зависят от подразделения, в которое передают помощь, и от места дислокации.
"Да, одно время была ощутимая потребность в продуктах питания, когда тяжело было с логистикой из-за активной фазы боевых действий. Сейчас продукты питания больше нужны тем, кто стоит ближе к линии фронта", - уточняет он.
Какую одежду передавать бойцам
Зимой были нужны теплые вещи, в идеале - флисовые. Но особенной популярностью пользовались вязаные "бабушкины носки", "парни в них ноги отогревали", говорит волонтер. Сейчас для повседневной носки идеальными будут тактические или трекинговые носки.
"Сейчас весна, нужны маскировочные сети, повседневная летняя форма или маскировочные халаты, облегченные берцы – все это можно приобрести", - продолжает он.
Также военнослужащим необходимы генераторы, потому что "позиции часто находятся в местах, где нет электричества", газовые горелки и баллоны.
"Еще ребята всегда просят сигареты и энергетики, плохо, конечно, что они на них так сильно "подсели", но что поделать, там все по- другому", - говорит собеседник.
Очень нужны дроны
Современные боевые действия не обходятся без применения беспилотных летательных аппаратов. И они нужны в зоне спецоперации.
"Если еще четыре года назад говорили, что никакого толку от БПЛА не будет, то сейчас уже поняли, что без них не обойтись. "Птичка" выполняет очень много функций", - говорит Смирнов.
Стоит "птичка" от 250 тысяч рублей. Собрать нужную сумму бывает очень непросто, на это у организации может уйти не один месяц.
Кроме того, очень важно обучить бойцов правильно работать с беспилотниками.
"У оператора беспилотника очень важная роль. И если раньше считалось, что самая опасная специальность на фронте – пулеметчик, то сейчас это - оператор дронов. Его первым пытаются вычислить и направить огонь в тот квадрат, где он находится, поэтому очень важно обучить ребят. От этого умения зависит жизнь", - считает Смирнов.
Кроме того, военным нужны тепловизоры, потому что в приборы ночного видения бывает сложно увидеть противника. "Конечно, с начала спецоперации военнослужащие многое сумели приобрести и сами, но всё имеет свой ресурс, приборы выходят из строя", - отмечает он.
Что передать для аптечки и в госпиталь
Жгуты-турникеты (широкая давящая повязка – ред.), ИПП (индивидуальный перевязочный пакет – ред.), лидокаин. Это то, чего на фронте не бывает много. Это всегда должно быть у бойца – и в аптечке, и где-то в кармане, рассказывает волонтер.
Кроме того, госпиталям нужны реанимационные расходники, капельницы, катетеры, противоожоговые средства.
"Постоянно требуются полотенца, резиновые тапочки, средства личной гигиены и нижнее белье.
Официальная организация
В прошлом Владимир Смирнов, как и его родители, военнослужащий. Служил в войсках специального назначения, в разведке и в ВДВ.
"Сначала ко мне обратились жены ребят, с которыми проходил службу, попросили помочь. Так мы организовали негласный сбор – девочки вели странички в соцсетях - собирали деньги на прицелы, квадрокоптер и тепловизор, на самое необходимое по экипировке, в августе зарегистрировали нашу организацию официально", - рассказывает он.
Сейчас "Крымский союз ветеранов боевых действий" помогает всем подразделениям на южном направлении, которые к ним обращаются.
"Если вы хотите как-то помощь участникам СВО, но не знаете как, поинтересуйтесь у бойцов, которым вы хотите помочь, что им нужно, а мы отвезем", - говорит Смирнов.
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