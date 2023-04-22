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"Нужны "птички" и тепловизоры": как правильно помогать участникам СВО - РИА Новости Крым, 22.04.2023
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Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20230422/nuzhny-ptichki-i-teplovizory-kak-pravilno-pomogat-uchastnikam-svo-1128246330.html
"Нужны "птички" и тепловизоры": как правильно помогать участникам СВО
"Нужны "птички" и тепловизоры": как правильно помогать участникам СВО - РИА Новости Крым, 22.04.2023
"Нужны "птички" и тепловизоры": как правильно помогать участникам СВО
Тушенка, варенье, печенье и носки, домашние закатки и конфеты – неравнодушные граждане, которые хотят помочь нашим бойцам, собирают посылки в зону СВО. Но "на передке" жизнь поможет сохранить не шоколадный батончик, а квадрокоптер, тепловизер и жгут-турникет.
2023-04-22T18:41
2023-04-22T19:56
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О том, как правильно помогать участникам спецоперации, РИА Новости Крым рассказывает председатель общественной организации "Крымский союз ветеранов боевых действий" Владимир Смирнов.Помощь у линии фронта: жители Каховки получили гуманитарный груз из Крыма&gt;&gt;Еда на фронте нужна, но не всяПо словам Смирнова, нужды бойцов зависят от подразделения, в которое передают помощь, и от места дислокации."Да, одно время была ощутимая потребность в продуктах питания, когда тяжело было с логистикой из-за активной фазы боевых действий. Сейчас продукты питания больше нужны тем, кто стоит ближе к линии фронта", - уточняет он.Голодная зима 23-го: как пенсионерка из Беларуси спасла 43 беженца&gt;&gt;Какую одежду передавать бойцамЗимой были нужны теплые вещи, в идеале - флисовые. Но особенной популярностью пользовались вязаные "бабушкины носки", "парни в них ноги отогревали", говорит волонтер. Сейчас для повседневной носки идеальными будут тактические или трекинговые носки."Сейчас весна, нужны маскировочные сети, повседневная летняя форма или маскировочные халаты, облегченные берцы – все это можно приобрести", - продолжает он.Также военнослужащим необходимы генераторы, потому что "позиции часто находятся в местах, где нет электричества", газовые горелки и баллоны.Старая гвардия – фронту: удивительные истории помощи бойцам СВО&gt;&gt;Очень нужны дроныСовременные боевые действия не обходятся без применения беспилотных летательных аппаратов. И они нужны в зоне спецоперации."Если еще четыре года назад говорили, что никакого толку от БПЛА не будет, то сейчас уже поняли, что без них не обойтись. "Птичка" выполняет очень много функций", - говорит Смирнов.Стоит "птичка" от 250 тысяч рублей. Собрать нужную сумму бывает очень непросто, на это у организации может уйти не один месяц.Кроме того, очень важно обучить бойцов правильно работать с беспилотниками.Кроме того, военным нужны тепловизоры, потому что в приборы ночного видения бывает сложно увидеть противника. "Конечно, с начала спецоперации военнослужащие многое сумели приобрести и сами, но всё имеет свой ресурс, приборы выходят из строя", - отмечает он.Крымские феи: как женщины-волонтеры помогают бойцам на передовой&gt;&gt;Что передать для аптечки и в госпитальЖгуты-турникеты (широкая давящая повязка – ред.), ИПП (индивидуальный перевязочный пакет – ред.), лидокаин. Это то, чего на фронте не бывает много. Это всегда должно быть у бойца – и в аптечке, и где-то в кармане, рассказывает волонтер.Кроме того, госпиталям нужны реанимационные расходники, капельницы, катетеры, противоожоговые средства."Постоянно требуются полотенца, резиновые тапочки, средства личной гигиены и нижнее белье.В Севастополе появился фонд для сборов на пошив формы бойцам СВО&gt;&gt;Официальная организацияВ прошлом Владимир Смирнов, как и его родители, военнослужащий. Служил в войсках специального назначения, в разведке и в ВДВ."Сначала ко мне обратились жены ребят, с которыми проходил службу, попросили помочь. Так мы организовали негласный сбор – девочки вели странички в соцсетях - собирали деньги на прицелы, квадрокоптер и тепловизор, на самое необходимое по экипировке, в августе зарегистрировали нашу организацию официально", - рассказывает он.Сейчас "Крымский союз ветеранов боевых действий" помогает всем подразделениям на южном направлении, которые к ним обращаются."Если вы хотите как-то помощь участникам СВО, но не знаете как, поинтересуйтесь у бойцов, которым вы хотите помочь, что им нужно, а мы отвезем", - говорит Смирнов.Читайте также на РИА Новости Крым:Сбивать дроны автоматически: в России разработали уникальную систему&gt;&gt;Крымскую молодежь призвали в киберволонтеры&gt;&gt;"Все заряжены": Аксенов о помощи бойцам в зоне СВО от крымчан&gt;&gt;
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4.7
96
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крым, сво, помощь бойцам сво, общество, совет эксперта, волонтеры крыма, херсонская область, запорожская область, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), инфографика
"Нужны "птички" и тепловизоры": как правильно помогать участникам СВО

Волонтер: бойцам СВО нужны дроны, тепловизоры, лекарства и амуниция

18:41 22.04.2023 (обновлено: 19:56 22.04.2023)
 
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Ирина Мезенцева, собственный корреспондент РИА Новости Крым
Ирина Мезенцева
корреспондент
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Тушенка, варенье, печенье и носки, домашние закатки и конфеты – неравнодушные граждане, которые хотят помочь нашим бойцам, собирают посылки в зону СВО. Но "на передке" жизнь поможет сохранить не шоколадный батончик, а квадрокоптер, тепловизер и жгут-турникет.
Как правильно помогать участникам СВО
О том, как правильно помогать участникам спецоперации, РИА Новости Крым рассказывает председатель общественной организации "Крымский союз ветеранов боевых действий" Владимир Смирнов.
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Еда на фронте нужна, но не вся

"Как правило, все хотят накормить бойцов, передают продукты питания, в основном длительного хранения – мясную тушенку, рыбные консервы, сгущенку, конфеты, печенье, чай, кофе, сахар", - говорит Смирнов. И тут же уточняет, что парни с опаской относятся к еде, переданной незнакомыми людьми, - встречаются случаи отравления. Поэтому "домашнюю консервацию брать боятся".
По словам Смирнова, нужды бойцов зависят от подразделения, в которое передают помощь, и от места дислокации.
"Да, одно время была ощутимая потребность в продуктах питания, когда тяжело было с логистикой из-за активной фазы боевых действий. Сейчас продукты питания больше нужны тем, кто стоит ближе к линии фронта", - уточняет он.
Голодная зима 23-го: как пенсионерка из Беларуси спасла 43 беженца>>

Какую одежду передавать бойцам

Зимой были нужны теплые вещи, в идеале - флисовые. Но особенной популярностью пользовались вязаные "бабушкины носки", "парни в них ноги отогревали", говорит волонтер. Сейчас для повседневной носки идеальными будут тактические или трекинговые носки.
"Сейчас весна, нужны маскировочные сети, повседневная летняя форма или маскировочные халаты, облегченные берцы – все это можно приобрести", - продолжает он.
Также военнослужащим необходимы генераторы, потому что "позиции часто находятся в местах, где нет электричества", газовые горелки и баллоны.
"Еще ребята всегда просят сигареты и энергетики, плохо, конечно, что они на них так сильно "подсели", но что поделать, там все по- другому", - говорит собеседник.
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Очень нужны дроны

Современные боевые действия не обходятся без применения беспилотных летательных аппаратов. И они нужны в зоне спецоперации.
"Если еще четыре года назад говорили, что никакого толку от БПЛА не будет, то сейчас уже поняли, что без них не обойтись. "Птичка" выполняет очень много функций", - говорит Смирнов.
Стоит "птичка" от 250 тысяч рублей. Собрать нужную сумму бывает очень непросто, на это у организации может уйти не один месяц.
Кроме того, очень важно обучить бойцов правильно работать с беспилотниками.
"У оператора беспилотника очень важная роль. И если раньше считалось, что самая опасная специальность на фронте – пулеметчик, то сейчас это - оператор дронов. Его первым пытаются вычислить и направить огонь в тот квадрат, где он находится, поэтому очень важно обучить ребят. От этого умения зависит жизнь", - считает Смирнов.
Кроме того, военным нужны тепловизоры, потому что в приборы ночного видения бывает сложно увидеть противника. "Конечно, с начала спецоперации военнослужащие многое сумели приобрести и сами, но всё имеет свой ресурс, приборы выходят из строя", - отмечает он.
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Что передать для аптечки и в госпиталь

Жгуты-турникеты (широкая давящая повязка – ред.), ИПП (индивидуальный перевязочный пакет – ред.), лидокаин. Это то, чего на фронте не бывает много. Это всегда должно быть у бойца – и в аптечке, и где-то в кармане, рассказывает волонтер.
Кроме того, госпиталям нужны реанимационные расходники, капельницы, катетеры, противоожоговые средства.
"Постоянно требуются полотенца, резиновые тапочки, средства личной гигиены и нижнее белье.
В Севастополе появился фонд для сборов на пошив формы бойцам СВО>>

Официальная организация

В прошлом Владимир Смирнов, как и его родители, военнослужащий. Служил в войсках специального назначения, в разведке и в ВДВ.
"Сначала ко мне обратились жены ребят, с которыми проходил службу, попросили помочь. Так мы организовали негласный сбор – девочки вели странички в соцсетях - собирали деньги на прицелы, квадрокоптер и тепловизор, на самое необходимое по экипировке, в августе зарегистрировали нашу организацию официально", - рассказывает он.
Сейчас "Крымский союз ветеранов боевых действий" помогает всем подразделениям на южном направлении, которые к ним обращаются.
"Если вы хотите как-то помощь участникам СВО, но не знаете как, поинтересуйтесь у бойцов, которым вы хотите помочь, что им нужно, а мы отвезем", - говорит Смирнов.
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