https://crimea.ria.ru/20230315/vse-zaryazheny-aksenov-o-pomoschi-boytsam-v-zone-svo-ot-krymchan-1127570462.html

"Все заряжены": Аксенов о помощи бойцам в зоне СВО от крымчан

"Все заряжены": Аксенов о помощи бойцам в зоне СВО от крымчан - РИА Новости Крым, 15.03.2023

"Все заряжены": Аксенов о помощи бойцам в зоне СВО от крымчан

Подавляющее большинство крымчан помогают бойцам в зоне проведения спецоперации. И сегодня участники СВО обеспечены необходимым на 90%, работа не прекращается... РИА Новости Крым, 15.03.2023

2023-03-15T22:06

2023-03-15T22:06

2023-03-15T22:15

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Подавляющее большинство крымчан помогают бойцам в зоне проведения спецоперации. И сегодня участники СВО обеспечены необходимым на 90%, работа не прекращается. Об этом в эфире телеканала "Миллет" заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Он отметил, что "по велению души и зову сердца добрые вещи делают" многие – и простые люди, волонтеры, и крупные предприниматели, которые "жертвуют личные средства и сами закупают и какие-то необходимые товары, и оборудование". Подключаются и банки. От администрации требуется коммуникация процесса, добавил Аксенов."Многие вопросы, к сожалению, сегодня приходится решать за счет внебюджетных источников, поэтому здесь приходится включаться в процесс. У меня каждое утро начинается с того, что коллеги из пресс-службы заносят полностью все обращения за сутки, поступившие от ребят, из любых подразделений... Максимально стараюсь закрыть все позиции. Да, на 100% не получается, но 90% мы удовлетворяем практически в полном объеме", – сказал глава республики.Аксенов подчеркнул, что помощь со всего Крыма оказывается в зоне СВО всем: "и мобилизованным, и контрактникам в разных подразделениях"."Конечно, не переживать за ребят невозможно. Но бойцы у нас очень мужественные и сильные, у них ярко выражено чувство ответственности друг за друга, и они четко понимают стоящие перед ними задачи по защите Родины. Наши воины обязательно вернутся с победой", – заключил глава Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов прокомментировал инцидент с беспилотником США в Черном мореКрым и Севастополь обеспечит своих бойцов экипировкой – АксеновВ Севастополе появился фонд для сборов на пошив формы бойцам СВО

https://crimea.ria.ru/20221212/kak-na-tikhom-fronte-v-sevastopole-vyazhut-maskirovku-dlya-boytsov-svo-1125820149.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым, сво, новости крыма, общество, армия и флот, волонтеры крыма, вооруженные силы россии