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"Все заряжены": Аксенов о помощи бойцам в зоне СВО от крымчан - РИА Новости Крым, 15.03.2023
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"Все заряжены": Аксенов о помощи бойцам в зоне СВО от крымчан
"Все заряжены": Аксенов о помощи бойцам в зоне СВО от крымчан - РИА Новости Крым, 15.03.2023
"Все заряжены": Аксенов о помощи бойцам в зоне СВО от крымчан
Подавляющее большинство крымчан помогают бойцам в зоне проведения спецоперации. И сегодня участники СВО обеспечены необходимым на 90%, работа не прекращается... РИА Новости Крым, 15.03.2023
2023-03-15T22:06
2023-03-15T22:15
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Подавляющее большинство крымчан помогают бойцам в зоне проведения спецоперации. И сегодня участники СВО обеспечены необходимым на 90%, работа не прекращается. Об этом в эфире телеканала "Миллет" заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Он отметил, что "по велению души и зову сердца добрые вещи делают" многие – и простые люди, волонтеры, и крупные предприниматели, которые "жертвуют личные средства и сами закупают и какие-то необходимые товары, и оборудование". Подключаются и банки. От администрации требуется коммуникация процесса, добавил Аксенов."Многие вопросы, к сожалению, сегодня приходится решать за счет внебюджетных источников, поэтому здесь приходится включаться в процесс. У меня каждое утро начинается с того, что коллеги из пресс-службы заносят полностью все обращения за сутки, поступившие от ребят, из любых подразделений... Максимально стараюсь закрыть все позиции. Да, на 100% не получается, но 90% мы удовлетворяем практически в полном объеме", – сказал глава республики.Аксенов подчеркнул, что помощь со всего Крыма оказывается в зоне СВО всем: "и мобилизованным, и контрактникам в разных подразделениях"."Конечно, не переживать за ребят невозможно. Но бойцы у нас очень мужественные и сильные, у них ярко выражено чувство ответственности друг за друга, и они четко понимают стоящие перед ними задачи по защите Родины. Наши воины обязательно вернутся с победой", – заключил глава Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов прокомментировал инцидент с беспилотником США в Черном мореКрым и Севастополь обеспечит своих бойцов экипировкой – АксеновВ Севастополе появился фонд для сборов на пошив формы бойцам СВО
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сергей аксенов, крым, сво, новости крыма, общество, армия и флот, волонтеры крыма, вооруженные силы россии
"Все заряжены": Аксенов о помощи бойцам в зоне СВО от крымчан

"Все заряжены на общий результат": Аксенов о помощи крымчан для бойцов в зоне СВО

22:06 15.03.2023 (обновлено: 22:15 15.03.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБойцы батальона Крым на передовой
Бойцы батальона Крым на передовой - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Подавляющее большинство крымчан помогают бойцам в зоне проведения спецоперации. И сегодня участники СВО обеспечены необходимым на 90%, работа не прекращается. Об этом в эфире телеканала "Миллет" заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Все заряжены на общий результат. Подавляющее большинство крымчан, когда касается поддержки армии и ребят, – никогда ни у кого просить не надо два раза", – сказал Аксенов.

Он отметил, что "по велению души и зову сердца добрые вещи делают" многие – и простые люди, волонтеры, и крупные предприниматели, которые "жертвуют личные средства и сами закупают и какие-то необходимые товары, и оборудование". Подключаются и банки. От администрации требуется коммуникация процесса, добавил Аксенов.
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"Многие вопросы, к сожалению, сегодня приходится решать за счет внебюджетных источников, поэтому здесь приходится включаться в процесс. У меня каждое утро начинается с того, что коллеги из пресс-службы заносят полностью все обращения за сутки, поступившие от ребят, из любых подразделений... Максимально стараюсь закрыть все позиции. Да, на 100% не получается, но 90% мы удовлетворяем практически в полном объеме", – сказал глава республики.
Аксенов подчеркнул, что помощь со всего Крыма оказывается в зоне СВО всем: "и мобилизованным, и контрактникам в разных подразделениях".
"Конечно, не переживать за ребят невозможно. Но бойцы у нас очень мужественные и сильные, у них ярко выражено чувство ответственности друг за друга, и они четко понимают стоящие перед ними задачи по защите Родины. Наши воины обязательно вернутся с победой", – заключил глава Крыма.
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