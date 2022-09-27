https://crimea.ria.ru/20220927/krym-i-sevastopol-obespechit-svoikh-boytsov-ekipirovkoy--aksenov-1124638983.html
Крым и Севастополь обеспечит своих бойцов экипировкой – Аксенов
Крым и Севастополь обеспечит своих бойцов экипировкой – Аксенов - РИА Новости Крым, 27.09.2022
Крым и Севастополь обеспечит своих бойцов экипировкой – Аксенов
Снаряжение для военнослужащих из Крыма и Севастополя поступит в воинские части в начале следующей недели, заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов во... РИА Новости Крым, 27.09.2022
2022-09-27T13:06
2022-09-27T13:06
2022-09-27T13:06
частичная мобилизация
сергей аксенов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/1b/1124638943_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_355aca7a5ff1a4ada59224f23f952ad0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Снаряжение для военнослужащих из Крыма и Севастополя поступит в воинские части в начале следующей недели, заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов во вторник, 27 сентября.В настоящее время партия снаряжения подготовлена предприятиями военно-промышленного комплекса.Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил в России частичную мобилизацию. Как позже отметил министр обороны Серей Шойгу, это было необходимо для того, чтобы укрепить позиции российской армии на линии соприкосновения протяженностью 1 км и усилить контроль на освобожденных территориях. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что всего в рамках частичной мобилизации призовут 300 тысяч резервистов, что составляет чуть больше 1% от общего мобилизационного ресурса страны.Глава Крыма Аксенов сообщил, что в республике уже завершены мобилизационные мероприятия, призванные бойцы отправляются на переподготовку. В качестве меры поддержки республиканские власти приняли решение каждому из призванных крымчан единоразово выплатить 200 тысяч рублей дополнительной финансовой помощи. Аналогичные меры поддержки утвердили и в Севастополе.Все о частичной мобилизации читайте по ссылке >>
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/1b/1124638943_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_8f6ea8e06d72e0bfccfed771159af6d2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
частичная мобилизация, сергей аксенов
Крым и Севастополь обеспечит своих бойцов экипировкой – Аксенов
Глава Крыма Аксенов сообщил о снабжении мобилизованных граждан необходимой экипировкой
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Снаряжение для военнослужащих из Крыма и Севастополя поступит в воинские части в начале следующей недели, заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов во вторник, 27 сентября.
В настоящее время партия снаряжения подготовлена предприятиями военно-промышленного комплекса.
"Со следующего понедельника начнут поступать средства защиты – современные бронежилеты, кевларовые шлемы, средства связи, спальные мешки, вещмешки, зимняя и демисезонная обувь и так далее. Все это уже размещено на предприятиях оборонно-промышленного комплекса и с понедельника начнет поступать в войска. Это касается и крымчан, и севастопольцев", – сообщил Аксенов, выступая перед мобилизованными жителями республики, которые покидают Севастополь для переподготовки.
Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил в России частичную мобилизацию. Как позже отметил министр обороны Серей Шойгу, это было необходимо для того, чтобы укрепить позиции российской армии на линии соприкосновения протяженностью 1 км и усилить контроль на освобожденных территориях. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что всего в рамках частичной мобилизации призовут 300 тысяч резервистов, что составляет чуть больше 1% от общего мобилизационного ресурса страны.
Глава Крыма Аксенов сообщил, что в республике уже завершены мобилизационные мероприятия, призванные бойцы отправляются на переподготовку. В качестве меры поддержки республиканские власти приняли решение каждому из призванных крымчан единоразово выплатить 200 тысяч рублей дополнительной финансовой помощи. Аналогичные меры поддержки утвердили и в Севастополе.