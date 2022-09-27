https://crimea.ria.ru/20220927/krym-i-sevastopol-obespechit-svoikh-boytsov-ekipirovkoy--aksenov-1124638983.html

Крым и Севастополь обеспечит своих бойцов экипировкой – Аксенов

Крым и Севастополь обеспечит своих бойцов экипировкой – Аксенов - РИА Новости Крым, 27.09.2022

Крым и Севастополь обеспечит своих бойцов экипировкой – Аксенов

Снаряжение для военнослужащих из Крыма и Севастополя поступит в воинские части в начале следующей недели, заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов во... РИА Новости Крым, 27.09.2022

2022-09-27T13:06

2022-09-27T13:06

2022-09-27T13:06

частичная мобилизация

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Снаряжение для военнослужащих из Крыма и Севастополя поступит в воинские части в начале следующей недели, заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов во вторник, 27 сентября.В настоящее время партия снаряжения подготовлена предприятиями военно-промышленного комплекса.Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил в России частичную мобилизацию. Как позже отметил министр обороны Серей Шойгу, это было необходимо для того, чтобы укрепить позиции российской армии на линии соприкосновения протяженностью 1 км и усилить контроль на освобожденных территориях. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что всего в рамках частичной мобилизации призовут 300 тысяч резервистов, что составляет чуть больше 1% от общего мобилизационного ресурса страны.Глава Крыма Аксенов сообщил, что в республике уже завершены мобилизационные мероприятия, призванные бойцы отправляются на переподготовку. В качестве меры поддержки республиканские власти приняли решение каждому из призванных крымчан единоразово выплатить 200 тысяч рублей дополнительной финансовой помощи. Аналогичные меры поддержки утвердили и в Севастополе.Все о частичной мобилизации читайте по ссылке >>

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

частичная мобилизация, сергей аксенов