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Крым и Севастополь обеспечит своих бойцов экипировкой – Аксенов - РИА Новости Крым, 27.09.2022
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Крым и Севастополь обеспечит своих бойцов экипировкой – Аксенов
Крым и Севастополь обеспечит своих бойцов экипировкой – Аксенов - РИА Новости Крым, 27.09.2022
Крым и Севастополь обеспечит своих бойцов экипировкой – Аксенов
Снаряжение для военнослужащих из Крыма и Севастополя поступит в воинские части в начале следующей недели, заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов во... РИА Новости Крым, 27.09.2022
2022-09-27T13:06
2022-09-27T13:06
частичная мобилизация
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Снаряжение для военнослужащих из Крыма и Севастополя поступит в воинские части в начале следующей недели, заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов во вторник, 27 сентября.В настоящее время партия снаряжения подготовлена предприятиями военно-промышленного комплекса.Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил в России частичную мобилизацию. Как позже отметил министр обороны Серей Шойгу, это было необходимо для того, чтобы укрепить позиции российской армии на линии соприкосновения протяженностью 1 км и усилить контроль на освобожденных территориях. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что всего в рамках частичной мобилизации призовут 300 тысяч резервистов, что составляет чуть больше 1% от общего мобилизационного ресурса страны.Глава Крыма Аксенов сообщил, что в республике уже завершены мобилизационные мероприятия, призванные бойцы отправляются на переподготовку. В качестве меры поддержки республиканские власти приняли решение каждому из призванных крымчан единоразово выплатить 200 тысяч рублей дополнительной финансовой помощи. Аналогичные меры поддержки утвердили и в Севастополе.Все о частичной мобилизации читайте по ссылке &gt;&gt;
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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частичная мобилизация, сергей аксенов
Крым и Севастополь обеспечит своих бойцов экипировкой – Аксенов

Глава Крыма Аксенов сообщил о снабжении мобилизованных граждан необходимой экипировкой

13:06 27.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Анна ПетроваОтправка резервистов из Крыма
Отправка резервистов из Крыма - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости Крым . Анна Петрова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Снаряжение для военнослужащих из Крыма и Севастополя поступит в воинские части в начале следующей недели, заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов во вторник, 27 сентября.
В настоящее время партия снаряжения подготовлена предприятиями военно-промышленного комплекса.

"Со следующего понедельника начнут поступать средства защиты – современные бронежилеты, кевларовые шлемы, средства связи, спальные мешки, вещмешки, зимняя и демисезонная обувь и так далее. Все это уже размещено на предприятиях оборонно-промышленного комплекса и с понедельника начнет поступать в войска. Это касается и крымчан, и севастопольцев", – сообщил Аксенов, выступая перед мобилизованными жителями республики, которые покидают Севастополь для переподготовки.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил в России частичную мобилизацию. Как позже отметил министр обороны Серей Шойгу, это было необходимо для того, чтобы укрепить позиции российской армии на линии соприкосновения протяженностью 1 км и усилить контроль на освобожденных территориях. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что всего в рамках частичной мобилизации призовут 300 тысяч резервистов, что составляет чуть больше 1% от общего мобилизационного ресурса страны.
Глава Крыма Аксенов сообщил, что в республике уже завершены мобилизационные мероприятия, призванные бойцы отправляются на переподготовку. В качестве меры поддержки республиканские власти приняли решение каждому из призванных крымчан единоразово выплатить 200 тысяч рублей дополнительной финансовой помощи. Аналогичные меры поддержки утвердили и в Севастополе.
Все о частичной мобилизации читайте по ссылке >>
Частичная мобилизацияСергей Аксенов
 
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