Аксенов прокомментировал инцидент с беспилотником США в Черном море
Глава Крыма Аксенов прокомментировал инцидент с американским MQ-9 Reaper в Черном море
21:35 15.03.2023 (обновлено: 22:05 15.03.2023)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСергей Аксёнов в пресс-центре РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал инцидент с американским беспилотником MQ-9 Reaper, который упал в Черное море.
Глава республики назвал США стороной конфликта, поскольку все атаки на Крым со стороны киевского режима происходят "по наводке американцев".
"Мое личное мнение, что ответ в подобных случаях, наверное, может быть более жестким. Мы понимаем, что попытки атак на Крым осуществляются по наводке американцев. По сути, они воюющая сторона", – заявил Аксенов.
При этом он подчеркнул, что геополитические решения в стране принимает президент России Владимир Путин.
"Мы ему доверяем и поддерживаем эти решения. Они единственно правильные, в интересах людей", – написал в своем Telegram‑канале Аксенов.
Упавший в Черном море беспилотник США
Накануне Европейское командование Вооруженных сил США заявило, что российский истребитель Су-27 якобы столкнулся в небе над Черным морем с американским беспилотником MQ-9, после чего дрон упал в международные воды. В сообщении военного ведомства утверждалось, что незадолго до инцидента самолет якобы совершал "небезопасные" маневры.
В Минобороны России сообщили, что беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над акваторией Черного моря. Он двигался в сторону российской границы, поэтому в воздух для идентификации нарушителя подняли истребители.
В ведомстве подчеркнули, что российские самолету не вступали в контакт с американским БПЛА, не применяли бортовое вооружение. Однако из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет, потерял высоту и упал в воду. Российские специалисты попробуют поднять остатки упавшего дрона со дна, сообщил в среду секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
По мнению военного эксперта, директора российского Музея войск ПВО Юрия Кнутова, беспилотник попытался нарушить границы РФ с целью собрать подробную информацию о российских зенитно-ракетных комплексах и радиолокационных станциях в Крыму. В комментарии РИА Новости Крым он отметил, что конкретно этот инцидент вряд ли приведет к эскалации. Однако если в дальнейшем такие беспилотники будут летать в сопровождении американских пилотируемых самолетов, существенно возрастет риск более серьезных происшествий.
Инцидент с американским беспилотником посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал провокацией, подчеркнув, что США должны прекратить полеты у границ России.
А спикер Госсовета республики Владимир Константинов напомнил, что российские военные и силовики предпринимают все меры для защиты Крыма и его жителей.
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