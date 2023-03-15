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Аксенов прокомментировал инцидент с беспилотником США в Черном море - РИА Новости Крым, 15.03.2023
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Аксенов прокомментировал инцидент с беспилотником США в Черном море
Аксенов прокомментировал инцидент с беспилотником США в Черном море - РИА Новости Крым, 15.03.2023
Аксенов прокомментировал инцидент с беспилотником США в Черном море
Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал инцидент с американским беспилотником MQ-9 Reaper, который упал в Черное море. РИА Новости Крым, 15.03.2023
2023-03-15T21:35
2023-03-15T22:05
крым
сергей аксенов
инцидент с беспилотником сша над черным морем
беспилотник
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
сша
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал инцидент с американским беспилотником MQ-9 Reaper, который упал в Черное море.Глава республики назвал США стороной конфликта, поскольку все атаки на Крым со стороны киевского режима происходят "по наводке американцев"."Мое личное мнение, что ответ в подобных случаях, наверное, может быть более жестким. Мы понимаем, что попытки атак на Крым осуществляются по наводке американцев. По сути, они воюющая сторона", – заявил Аксенов.При этом он подчеркнул, что геополитические решения в стране принимает президент России Владимир Путин."Мы ему доверяем и поддерживаем эти решения. Они единственно правильные, в интересах людей", – написал в своем Telegram‑канале Аксенов.Упавший в Черном море беспилотник СШАНакануне Европейское командование Вооруженных сил США заявило, что российский истребитель Су-27 якобы столкнулся в небе над Черным морем с американским беспилотником MQ-9, после чего дрон упал в международные воды. В сообщении военного ведомства утверждалось, что незадолго до инцидента самолет якобы совершал "небезопасные" маневры.В Минобороны России сообщили, что беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над акваторией Черного моря. Он двигался в сторону российской границы, поэтому в воздух для идентификации нарушителя подняли истребители. В ведомстве подчеркнули, что российские самолету не вступали в контакт с американским БПЛА, не применяли бортовое вооружение. Однако из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет, потерял высоту и упал в воду. Российские специалисты попробуют поднять остатки упавшего дрона со дна, сообщил в среду секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.По мнению военного эксперта, директора российского Музея войск ПВО Юрия Кнутова, беспилотник попытался нарушить границы РФ с целью собрать подробную информацию о российских зенитно-ракетных комплексах и радиолокационных станциях в Крыму. В комментарии РИА Новости Крым он отметил, что конкретно этот инцидент вряд ли приведет к эскалации. Однако если в дальнейшем такие беспилотники будут летать в сопровождении американских пилотируемых самолетов, существенно возрастет риск более серьезных происшествий.Инцидент с американским беспилотником посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал провокацией, подчеркнув, что США должны прекратить полеты у границ России.А спикер Госсовета республики Владимир Константинов напомнил, что российские военные и силовики предпринимают все меры для защиты Крыма и его жителей.Читайте также на РИА Новости Крым:Это провокация: Антонов об инциденте с беспилотником США у границ КрымаИнцидент с беспилотником США над Черным морем - подробности МинобороныНад Черным морем столкнулись российский Су-27 и американский беспилотник
https://crimea.ria.ru/20230315/togda-vse-bylo-by-ekologichno-v-kremle-otvetili-ssha-na-intsident-s-dronom-1127568662.html
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крым, сергей аксенов, инцидент с беспилотником сша над черным морем, беспилотник, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, сша, россия
Аксенов прокомментировал инцидент с беспилотником США в Черном море

Глава Крыма Аксенов прокомментировал инцидент с американским MQ-9 Reaper в Черном море

21:35 15.03.2023 (обновлено: 22:05 15.03.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСергей Аксёнов в пресс-центре РИА Новости Крым
Сергей Аксёнов в пресс-центре РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал инцидент с американским беспилотником MQ-9 Reaper, который упал в Черное море.
Глава республики назвал США стороной конфликта, поскольку все атаки на Крым со стороны киевского режима происходят "по наводке американцев".
"Мое личное мнение, что ответ в подобных случаях, наверное, может быть более жестким. Мы понимаем, что попытки атак на Крым осуществляются по наводке американцев. По сути, они воюющая сторона", – заявил Аксенов.
При этом он подчеркнул, что геополитические решения в стране принимает президент России Владимир Путин.
"Мы ему доверяем и поддерживаем эти решения. Они единственно правильные, в интересах людей", – написал в своем Telegram‑канале Аксенов.
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В Кремле ответили на обвинение США в "неэкологичности" действий с дроном

Упавший в Черном море беспилотник США

Накануне Европейское командование Вооруженных сил США заявило, что российский истребитель Су-27 якобы столкнулся в небе над Черным морем с американским беспилотником MQ-9, после чего дрон упал в международные воды. В сообщении военного ведомства утверждалось, что незадолго до инцидента самолет якобы совершал "небезопасные" маневры.
В Минобороны России сообщили, что беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над акваторией Черного моря. Он двигался в сторону российской границы, поэтому в воздух для идентификации нарушителя подняли истребители.
В ведомстве подчеркнули, что российские самолету не вступали в контакт с американским БПЛА, не применяли бортовое вооружение. Однако из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет, потерял высоту и упал в воду. Российские специалисты попробуют поднять остатки упавшего дрона со дна, сообщил в среду секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
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По мнению военного эксперта, директора российского Музея войск ПВО Юрия Кнутова, беспилотник попытался нарушить границы РФ с целью собрать подробную информацию о российских зенитно-ракетных комплексах и радиолокационных станциях в Крыму. В комментарии РИА Новости Крым он отметил, что конкретно этот инцидент вряд ли приведет к эскалации. Однако если в дальнейшем такие беспилотники будут летать в сопровождении американских пилотируемых самолетов, существенно возрастет риск более серьезных происшествий.
Инцидент с американским беспилотником посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал провокацией, подчеркнув, что США должны прекратить полеты у границ России.
А спикер Госсовета республики Владимир Константинов напомнил, что российские военные и силовики предпринимают все меры для защиты Крыма и его жителей.
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КрымСергей АксеновИнцидент с беспилотником США над Черным моремБеспилотникБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости КрымаСШАРоссия
 
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