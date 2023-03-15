https://crimea.ria.ru/20230315/aksenov-vyskazalsya-ob-intsidente-s-bespilotnikom-ssha-v-chernom-more-1127569758.html

Аксенов прокомментировал инцидент с беспилотником США в Черном море

Аксенов прокомментировал инцидент с беспилотником США в Черном море - РИА Новости Крым, 15.03.2023

Аксенов прокомментировал инцидент с беспилотником США в Черном море

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал инцидент с американским беспилотником MQ-9 Reaper, который упал в Черное море. РИА Новости Крым, 15.03.2023

2023-03-15T21:35

2023-03-15T21:35

2023-03-15T22:05

крым

сергей аксенов

инцидент с беспилотником сша над черным морем

беспилотник

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новости крыма

сша

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал инцидент с американским беспилотником MQ-9 Reaper, который упал в Черное море.Глава республики назвал США стороной конфликта, поскольку все атаки на Крым со стороны киевского режима происходят "по наводке американцев"."Мое личное мнение, что ответ в подобных случаях, наверное, может быть более жестким. Мы понимаем, что попытки атак на Крым осуществляются по наводке американцев. По сути, они воюющая сторона", – заявил Аксенов.При этом он подчеркнул, что геополитические решения в стране принимает президент России Владимир Путин."Мы ему доверяем и поддерживаем эти решения. Они единственно правильные, в интересах людей", – написал в своем Telegram‑канале Аксенов.Упавший в Черном море беспилотник СШАНакануне Европейское командование Вооруженных сил США заявило, что российский истребитель Су-27 якобы столкнулся в небе над Черным морем с американским беспилотником MQ-9, после чего дрон упал в международные воды. В сообщении военного ведомства утверждалось, что незадолго до инцидента самолет якобы совершал "небезопасные" маневры.В Минобороны России сообщили, что беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над акваторией Черного моря. Он двигался в сторону российской границы, поэтому в воздух для идентификации нарушителя подняли истребители. В ведомстве подчеркнули, что российские самолету не вступали в контакт с американским БПЛА, не применяли бортовое вооружение. Однако из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет, потерял высоту и упал в воду. Российские специалисты попробуют поднять остатки упавшего дрона со дна, сообщил в среду секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.По мнению военного эксперта, директора российского Музея войск ПВО Юрия Кнутова, беспилотник попытался нарушить границы РФ с целью собрать подробную информацию о российских зенитно-ракетных комплексах и радиолокационных станциях в Крыму. В комментарии РИА Новости Крым он отметил, что конкретно этот инцидент вряд ли приведет к эскалации. Однако если в дальнейшем такие беспилотники будут летать в сопровождении американских пилотируемых самолетов, существенно возрастет риск более серьезных происшествий.Инцидент с американским беспилотником посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал провокацией, подчеркнув, что США должны прекратить полеты у границ России.А спикер Госсовета республики Владимир Константинов напомнил, что российские военные и силовики предпринимают все меры для защиты Крыма и его жителей.Читайте также на РИА Новости Крым:Это провокация: Антонов об инциденте с беспилотником США у границ КрымаИнцидент с беспилотником США над Черным морем - подробности МинобороныНад Черным морем столкнулись российский Су-27 и американский беспилотник

https://crimea.ria.ru/20230315/togda-vse-bylo-by-ekologichno-v-kremle-otvetili-ssha-na-intsident-s-dronom-1127568662.html

https://crimea.ria.ru/20230315/privedet-li-intsident-s-bespilotnikom-vozle-kryma-k-eskalatsii--prognozy---1127557649.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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