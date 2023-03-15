https://crimea.ria.ru/20230315/rossiya-popytaetsya-dostat-bespilotnik-ssha-iz-chernogo-morya--patrushev-1127562164.html

Россия попытается достать беспилотник США из Черного моря – Патрушев

Россия попытается достать беспилотник США из Черного моря – Патрушев - РИА Новости Крым, 15.03.2023

Россия попытается достать беспилотник США из Черного моря – Патрушев

Россия попытается поднять остатки упавшего американского беспилотника MQ-9 со дна Черного моря. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай... РИА Новости Крым, 15.03.2023

2023-03-15T17:28

2023-03-15T17:28

2023-03-15T17:30

инцидент с беспилотником сша над черным морем

николай патрушев

происшествия

черное море

новости

россия

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Россия попытается поднять остатки упавшего американского беспилотника MQ-9 со дна Черного моря. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. "Я не знаю, сумеем ли мы достать (остатки – ред.) или нет, но то, что это делать надо, и будем этим заниматься, обязательно. Надеюсь, конечно, на успех", - сказал Патрушев журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин", комментируя инцидент с американским беспилотником.По его словам, этот инцидент в очередной раз указывает на то, что США принимают непосредственное участие в конфликте на Украине.Провокация и ее цельРанее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал инцидент с американским беспилотником в Черном море провокацией, отметив, что США должны прекратить полеты у границ России"Мы прекрасно понимаем, с какой целью применяются подобные беспилотные разведывательно-ударные аппараты", — сказал российский посол.По мнению военного эксперта, директора российского Музея войск ПВО Юрия Кнутова, беспилотник попыталсянарушить границы РФ, чтобы снять подробную информацию о российских зенитно-ракетных комплексах и радиолокационных станциях в Крыму.Комментируя инцидент с американским беспилотником, глава Госсовета Крыма Владимир Константинов подчеркнул, что все девять лет, которые прошли после возвращения Крыма в Россию, киевский режим не оставляет попыток осуществить провокации на полуострове. Однако военные и силовики предпринимают все меры для защиты региона и его жителей.Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов заявило том, что украинские власти могут попытаться устроить военную провокации к 18 марта - Дню Воссоединения Крыма с Россией.Инцидент с беспилотником США в Черном мореЕвропейское командование Вооруженных сил США накануне заявило, что российский истребитель Су-27 якобы столкнулся в небе над Черным морем с американским беспилотником MQ-9, после чего дрон упал в международные воды. В сообщении военного ведомства утверждалось, что незадолго до инцидента самолет якобы совершал "небезопасные" маневры.Однако в Минобороны России сообщили, что беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над акваторией Черного моря. Он двигался в сторону российской границы, поэтому в воздух для идентификации нарушителя подняли истребители.Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет, потерял высоту и упал в воду. В Минобороны подчеркнули, что российские истребители не вступали в контакт с американским БПЛА, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму оценили безопасность после инцидента с беспилотником СШАЭто провокация: Антонов об инциденте с беспилотником США у границ КрымаАксенов оценил работу ПВО в Крыму против украинских беспилотников

https://crimea.ria.ru/20230314/v-mo-rf-prokommentirovali-intsident-s-bespilotnikom-nad-chernym-morem-1127544517.html

черное море

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инцидент с беспилотником сша над черным морем, николай патрушев, происшествия, черное море, новости, россия, безопасность