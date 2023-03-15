Рейтинг@Mail.ru
Россия попытается достать беспилотник США из Черного моря – Патрушев - РИА Новости Крым, 15.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230315/rossiya-popytaetsya-dostat-bespilotnik-ssha-iz-chernogo-morya--patrushev-1127562164.html
Россия попытается достать беспилотник США из Черного моря – Патрушев
Россия попытается достать беспилотник США из Черного моря – Патрушев - РИА Новости Крым, 15.03.2023
Россия попытается достать беспилотник США из Черного моря – Патрушев
Россия попытается поднять остатки упавшего американского беспилотника MQ-9 со дна Черного моря. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай... РИА Новости Крым, 15.03.2023
2023-03-15T17:28
2023-03-15T17:30
инцидент с беспилотником сша над черным морем
николай патрушев
происшествия
черное море
новости
россия
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/13/1124984107_0:0:2938:1653_1920x0_80_0_0_5d8c951193982ebf99bf683e98f9dd89.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Россия попытается поднять остатки упавшего американского беспилотника MQ-9 со дна Черного моря. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. "Я не знаю, сумеем ли мы достать (остатки – ред.) или нет, но то, что это делать надо, и будем этим заниматься, обязательно. Надеюсь, конечно, на успех", - сказал Патрушев журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин", комментируя инцидент с американским беспилотником.По его словам, этот инцидент в очередной раз указывает на то, что США принимают непосредственное участие в конфликте на Украине.Провокация и ее цельРанее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал инцидент с американским беспилотником в Черном море провокацией, отметив, что США должны прекратить полеты у границ России"Мы прекрасно понимаем, с какой целью применяются подобные беспилотные разведывательно-ударные аппараты", — сказал российский посол.По мнению военного эксперта, директора российского Музея войск ПВО Юрия Кнутова, беспилотник попыталсянарушить границы РФ, чтобы снять подробную информацию о российских зенитно-ракетных комплексах и радиолокационных станциях в Крыму.Комментируя инцидент с американским беспилотником, глава Госсовета Крыма Владимир Константинов подчеркнул, что все девять лет, которые прошли после возвращения Крыма в Россию, киевский режим не оставляет попыток осуществить провокации на полуострове. Однако военные и силовики предпринимают все меры для защиты региона и его жителей.Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов заявило том, что украинские власти могут попытаться устроить военную провокации к 18 марта - Дню Воссоединения Крыма с Россией.Инцидент с беспилотником США в Черном мореЕвропейское командование Вооруженных сил США накануне заявило, что российский истребитель Су-27 якобы столкнулся в небе над Черным морем с американским беспилотником MQ-9, после чего дрон упал в международные воды. В сообщении военного ведомства утверждалось, что незадолго до инцидента самолет якобы совершал "небезопасные" маневры.Однако в Минобороны России сообщили, что беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над акваторией Черного моря. Он двигался в сторону российской границы, поэтому в воздух для идентификации нарушителя подняли истребители.Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет, потерял высоту и упал в воду. В Минобороны подчеркнули, что российские истребители не вступали в контакт с американским БПЛА, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму оценили безопасность после инцидента с беспилотником СШАЭто провокация: Антонов об инциденте с беспилотником США у границ КрымаАксенов оценил работу ПВО в Крыму против украинских беспилотников
https://crimea.ria.ru/20230314/v-mo-rf-prokommentirovali-intsident-s-bespilotnikom-nad-chernym-morem-1127544517.html
черное море
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/13/1124984107_16:0:2747:2048_1920x0_80_0_0_69eb4622f72b139e0877d39af57280bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
инцидент с беспилотником сша над черным морем, николай патрушев, происшествия, черное море, новости, россия, безопасность
Россия попытается достать беспилотник США из Черного моря – Патрушев

Патрушев: Россия попытается достать обломки рухнувшего беспилотника США из Черного моря

17:28 15.03.2023 (обновлено: 17:30 15.03.2023)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Россия попытается поднять остатки упавшего американского беспилотника MQ-9 со дна Черного моря. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
"Я не знаю, сумеем ли мы достать (остатки – ред.) или нет, но то, что это делать надо, и будем этим заниматься, обязательно. Надеюсь, конечно, на успех", - сказал Патрушев журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин", комментируя инцидент с американским беспилотником.
По его словам, этот инцидент в очередной раз указывает на то, что США принимают непосредственное участие в конфликте на Украине.

Провокация и ее цель

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал инцидент с американским беспилотником в Черном море провокацией, отметив, что США должны прекратить полеты у границ России
"Мы прекрасно понимаем, с какой целью применяются подобные беспилотные разведывательно-ударные аппараты", — сказал российский посол.
По мнению военного эксперта, директора российского Музея войск ПВО Юрия Кнутова, беспилотник попыталсянарушить границы РФ, чтобы снять подробную информацию о российских зенитно-ракетных комплексах и радиолокационных станциях в Крыму.
Комментируя инцидент с американским беспилотником, глава Госсовета Крыма Владимир Константинов подчеркнул, что все девять лет, которые прошли после возвращения Крыма в Россию, киевский режим не оставляет попыток осуществить провокации на полуострове. Однако военные и силовики предпринимают все меры для защиты региона и его жителей.
Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов заявило том, что украинские власти могут попытаться устроить военную провокации к 18 марта - Дню Воссоединения Крыма с Россией.
Здание министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Вчера, 21:42
Инцидент с беспилотником США над Черным морем - подробности Минобороны

Инцидент с беспилотником США в Черном море

Европейское командование Вооруженных сил США накануне заявило, что российский истребитель Су-27 якобы столкнулся в небе над Черным морем с американским беспилотником MQ-9, после чего дрон упал в международные воды. В сообщении военного ведомства утверждалось, что незадолго до инцидента самолет якобы совершал "небезопасные" маневры.
Однако в Минобороны России сообщили, что беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над акваторией Черного моря. Он двигался в сторону российской границы, поэтому в воздух для идентификации нарушителя подняли истребители.
Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет, потерял высоту и упал в воду. В Минобороны подчеркнули, что российские истребители не вступали в контакт с американским БПЛА, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму оценили безопасность после инцидента с беспилотником США
Это провокация: Антонов об инциденте с беспилотником США у границ Крыма
Аксенов оценил работу ПВО в Крыму против украинских беспилотников
 
Инцидент с беспилотником США над Черным моремНиколай ПатрушевПроисшествияЧерное мореНовостиРоссияБезопасность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:50На Украине уволены главы трех областных военных администраций
18:39Приведет ли инцидент с беспилотником возле Крыма к эскалации – прогнозы
18:17Участник крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир"* приговорен к 10,5 годам
18:03Когда завершат реконструкцию путепровода под Севастополем
17:49Птицы Феникс из тюльпанов: что ждет гостей в Никитском ботсаду
17:40Вымогали землю на побережье: ФСБ задержала в Крыму двух рэкетиров
17:28Россия попытается достать беспилотник США из Черного моря – Патрушев
17:09Новый прилет: в Белгородской области повреждена школа и молельный дом
16:54Канал поставок оружия из зоны СВО перекрыт в Белгородской области
16:39В Крыму многодетная мать получила срок за мошенничество с маткапиталом
16:20В Крыму оценили безопасность после инцидента с беспилотником США
15:56На нефтепроводе в Брянской области обнаружена взрывчатка
15:41С российских коррупционеров за год взыскали имущество на 90 млрд рублей
15:17В Джанкойском районе открыт памятный знак в честь героя СВО
15:06В Керчи на ходу загорелся автобус
14:58Киев получит истребители сразу от нескольких стран – кабмин Польши
14:47Раненный при теракте в Брянске 10-летний Федор выписан из больницы 0:13
14:21Над Запорожской областью сбит украинский Ми-8
14:07Российские военные уничтожили 575 боевиков ВСУ – ход спецоперации
13:55Белгородская область второй раз за сутки под обстрелом ВСУ – что известно
Лента новостейМолния