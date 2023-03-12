https://crimea.ria.ru/20230312/v-sevastopole-poyavilsya-fond-dlya-sborov-na-poshiv-formy-boytsam-svo-1127493578.html
В Севастополе появился фонд для сборов на пошив формы бойцам СВО
В Севастополе появился фонд для сборов на пошив формы бойцам СВО - РИА Новости Крым, 12.03.2023
В Севастополе появился фонд для сборов на пошив формы бойцам СВО
Одно из швейных производств Севастополя направило часть мощностей на пошив формы бойцам СВО, желающие помочь швеям теперь могут направить средства в специальный РИА Новости Крым, 12.03.2023
2023-03-12T13:51
2023-03-12T13:51
2023-03-12T13:51
севастопольский тюз
армия и флот
чф рф (черноморский флот российской федерации)
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Одно из швейных производств Севастополя направило часть мощностей на пошив формы бойцам СВО, желающие помочь швеям теперь могут направить средства в специальный фонд, сообщил в воскресенье губернатор города Михаил Розвожаев.“Мироносицы” из Севастополя"Севастопольское швейное производство “Мироносицы” часть производственных мощностей направили на пошив формы. Создали специальный фонд, куда спонсоры направляют средства, на них закупается ткань и отшивается все необходимое, даже самых нестандартных больших размеров", – написал губернатор в своем Telegram-канале.По его словам, с начала работы женщины швейного цеха бесплатно отправили на передовую более 500 комплектов тактической формы, 1,5 тыс. комплектов термобелья, 800 флисовых курток."Фронтовые швеи"По словам губернатора, в городе работают и другие предприятия, которые вот уже год помогают участникам СВО, а севастопольские рукодельницы объединились в группу "Фронтовые швеи", распределяют работу и на дому конструируют, кроят, шьют."Начинали с простых вещмешков и нарукавных повязок для бойцов, теперь женщины профессионально шьют дождевики, шапки, гамаши, носилки “волокуши”(мягкие носилки для эвакуации раненных – ред.), подсумки, сложные аптечки, изготовили сотни снудов и балаклав. Те, кто хочет помочь, но не умеет шить – помогают тканями, фурнитурой", – рассказал Разважаев.Помощь из КрымаКрымские швейные предприятия также помогают фронту. В частности общественная организация "Золотые руки ангела" шьет сумки для аптечек и волокуш, тактические сумки, эвакуационные сетки "Фома", термоодеяла, защитные гетры (чехлы, которые защищают обувь бойца от сырости и грязи - ред.). Часть работ выполняют волонтеры, часть – где необходимы профессиональные навыки и оборудование – профессиональные швеи.Ранее председатель комитета легкой промышленности при региональной Торгово-промышленной палате Ирина Левинская заявила о готовности Крымских швейных предприятий выпускать необходимую для обеспечения мобилизованных продукцию, если поступят соответствующие заказы. Читайте также на РИА Новости Крым:"Крымские феи" привезли из Москвы полезный волонтерский опытГеоргиевская лента на открытке: дети поддержали акцию РИА Новости КрымВ Крыму изобрели способ принимать душ в военно-полевых условиях
https://crimea.ria.ru/20221212/kak-na-tikhom-fronte-v-sevastopole-vyazhut-maskirovku-dlya-boytsov-svo-1125820149.html
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севастопольский тюз, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), михаил развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Одно из швейных производств Севастополя направило часть мощностей на пошив формы бойцам СВО, желающие помочь швеям теперь могут направить средства в специальный фонд, сообщил в воскресенье губернатор города Михаил Розвожаев.
“Мироносицы” из Севастополя
"Севастопольское швейное производство “Мироносицы” часть производственных мощностей направили на пошив формы. Создали специальный фонд, куда спонсоры направляют средства, на них закупается ткань и отшивается все необходимое, даже самых нестандартных больших размеров", – написал губернатор в своем Telegram-канале.
По его словам, с начала работы женщины швейного цеха бесплатно отправили на передовую более 500 комплектов тактической формы, 1,5 тыс. комплектов термобелья, 800 флисовых курток.
"Фронтовые швеи"
По словам губернатора, в городе работают и другие предприятия, которые вот уже год помогают участникам СВО, а севастопольские рукодельницы объединились в группу "Фронтовые швеи", распределяют работу и на дому конструируют, кроят, шьют.
"Начинали с простых вещмешков и нарукавных повязок для бойцов, теперь женщины профессионально шьют дождевики, шапки, гамаши, носилки “волокуши”(мягкие носилки для эвакуации раненных – ред.), подсумки, сложные аптечки, изготовили сотни снудов и балаклав. Те, кто хочет помочь, но не умеет шить – помогают тканями, фурнитурой", – рассказал Разважаев.
Помощь из Крыма
Крымские швейные предприятия также помогают фронту
. В частности общественная организация "Золотые руки ангела" шьет сумки для аптечек и волокуш, тактические сумки, эвакуационные сетки "Фома", термоодеяла, защитные гетры (чехлы, которые защищают обувь бойца от сырости и грязи - ред.). Часть работ выполняют волонтеры, часть – где необходимы профессиональные навыки и оборудование – профессиональные швеи.
Ранее председатель комитета легкой промышленности при региональной Торгово-промышленной палате Ирина Левинская заявила о готовности Крымских швейных предприятий
выпускать необходимую для обеспечения мобилизованных продукцию, если поступят соответствующие заказы.
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