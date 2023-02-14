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В Крыму изобрели способ принимать душ в военно-полевых условиях

В Крыму изобрели способ принимать душ в военно-полевых условиях - РИА Новости Крым, 14.02.2023

В Крыму изобрели способ принимать душ в военно-полевых условиях

"Откройте упаковку и достаньте губку. Смочите губку 50 мл воды и сожмите несколько раз до образования пены. Натрите тело. Вытрите одноразовым полотенцем. Не... РИА Новости Крым, 14.02.2023

2023-02-14T07:01

2023-02-14T07:01

2023-02-14T07:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. "Откройте упаковку и достаньте губку. Смочите губку 50 мл воды и сожмите несколько раз до образования пены. Натрите тело. Вытрите одноразовым полотенцем. Не требует смывания". Это инструкция к армейскому "сухому" душу. Его изобрели две крымчанки, косметологи Наталья Киселева и Екатерина Куксова. В декабре на фронт они отправили почти 5 тысяч моющих комплектов. Одна такая губка заменяет полноценный прием душа. Средство хорошо удаляет грязь, машинное масло. В состав пенящегося раствора также входят увлажняющие и противовоспалительные компоненты.Подсмотрели у противника, испытывали на детях"Идею мы подсмотрели в натовских пайках. Такими американцы снабжают ВСУ, - рассказывает Наталья. - А у нас в армии такого не было. Как-то даже пыталась по телефону объяснить командиру, что мы изобрели "сухой" армейский душ, который незаменим в полевых условиях. Так он сначала не понял: "Да ты хоть понимаешь, мне его установить негде!". Понимаю. Именно поэтому мы и разработали для наших солдат эксклюзивный продукт".Подруги решили заняться вопросом организации душа в полевых условиях, когда заметили, что на фронт огромными партиями отправляют влажные салфетки. В зоне боевых действий далеко не всегда есть возможность помыться. Бывает, что до ближайшей колонки в каком-нибудь селе приходится добираться 20 километров."Начали изучать различные гели и лосьоны по уходу за лежачими больными, - рассказывает Наталья. - Мы испытывали на себе и своих семьях, даже на детях, весь имеющийся ассортимент".Наталья и Екатерина проверяли средства на гипоаллергенность. Поначалу отправляли на фронт покупные импортные губки.Для нужд СВО: когда дорнит лучше синтепонаСначала изобретательницы пропитывали кусочки синтепона ph-нейтральным моющим раствором – он хорошо пенится. Но этот материал очень мягкий, не дает абразивного эффекта. И вот однажды в мастерской мужа Екатерина наткнулась на рулон какой-то ткани. Потрогала из любопытства: немного грубоватая, но в целом приятная не ощупь.На небольшой кусочек агроткани Екатерина наносит 2-3 миллилитра специального раствора, быстрым отточенным движением, складывает в пакетик губку и одноразовую салфетку-полотенце, прикладывает инструкцию. А еще в каждый пакетик кладет карамельку, чтобы бойцу было приятно. По ее словам, военный врач признался, что "сухой" душ просто незаменим и для ребят в госпитале.На службе у человека: как крымские собаки помогают фронту >>В две смены без патента"Для меня спецоперация началась, когда призвали нашего соседа. Вдруг пришло понимание, что это не где-то далеко, это рядом", - рассказывает Наташа".Трудятся девушка в дне смены: днем на основной работе, а вечером – собирают наборы для солдат. Родные их во всем поддерживают."Мне и дети мои помогают, и племянник, и мама, а ей 70 лет. Кстати, она дочь командира саперной роты, который прошел всю Великую Отечественную, - рассказывает Екатерина"."Моей дочке 8 лет, у них в школе каждую неделю "волонтерский день": ребята собирают душевые наборы, фасуют сухие супы", - добавляет Наталья.Из Крыма с любовью: школьники Херсонщины получили новогодние подарки >>Когда крымчанки отправили на фронт первые сто гигиенических наборов, они очень радовались. Но теперь понимают, что сто – это очень мало. Теперь более 5 000 наборов в месяц они посылают на фронт. Запатентовать свое изобретение крымчанки не стремятся. Хотят лишь, чтобы все это поскорее закончилось, чтобы мы победили."Все мы получаем свой жизненный урок, - поддерживает Наталья подругу. - Просто смотреть телевизор и причитать, мол, все пропало — или сделать посильный вклад в общее дело, в нашу Победу".Как на "тихом фронте" в Севастополе вяжут маскировку для бойцов СВО >>Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские феи: как женщины-волонтеры помогают бойцам на передовойКак и чем посильно помогают жители Севастополя бойцам в зоне СВОАнгелы прифронтовых сел: невидимый подвиг особого конвоя Крыма в зоне СВО

https://crimea.ria.ru/20221025/krymskie-fei-kak-zhenschiny-volontery-pomogayut-boytsam-na-peredovoy-1125078392.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости, симферополь, волонтеры крыма, сво, армия и флот