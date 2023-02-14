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В Крыму изобрели способ принимать душ в военно-полевых условиях - РИА Новости Крым, 14.02.2023
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В Крыму изобрели способ принимать душ в военно-полевых условиях
В Крыму изобрели способ принимать душ в военно-полевых условиях - РИА Новости Крым, 14.02.2023
В Крыму изобрели способ принимать душ в военно-полевых условиях
"Откройте упаковку и достаньте губку. Смочите губку 50 мл воды и сожмите несколько раз до образования пены. Натрите тело. Вытрите одноразовым полотенцем. Не... РИА Новости Крым, 14.02.2023
2023-02-14T07:01
2023-02-14T07:01
крым
новости
симферополь
волонтеры крыма
сво
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. "Откройте упаковку и достаньте губку. Смочите губку 50 мл воды и сожмите несколько раз до образования пены. Натрите тело. Вытрите одноразовым полотенцем. Не требует смывания". Это инструкция к армейскому "сухому" душу. Его изобрели две крымчанки, косметологи Наталья Киселева и Екатерина Куксова. В декабре на фронт они отправили почти 5 тысяч моющих комплектов. Одна такая губка заменяет полноценный прием душа. Средство хорошо удаляет грязь, машинное масло. В состав пенящегося раствора также входят увлажняющие и противовоспалительные компоненты.Подсмотрели у противника, испытывали на детях"Идею мы подсмотрели в натовских пайках. Такими американцы снабжают ВСУ, - рассказывает Наталья. - А у нас в армии такого не было. Как-то даже пыталась по телефону объяснить командиру, что мы изобрели "сухой" армейский душ, который незаменим в полевых условиях. Так он сначала не понял: "Да ты хоть понимаешь, мне его установить негде!". Понимаю. Именно поэтому мы и разработали для наших солдат эксклюзивный продукт".Подруги решили заняться вопросом организации душа в полевых условиях, когда заметили, что на фронт огромными партиями отправляют влажные салфетки. В зоне боевых действий далеко не всегда есть возможность помыться. Бывает, что до ближайшей колонки в каком-нибудь селе приходится добираться 20 километров."Начали изучать различные гели и лосьоны по уходу за лежачими больными, - рассказывает Наталья. - Мы испытывали на себе и своих семьях, даже на детях, весь имеющийся ассортимент".Наталья и Екатерина проверяли средства на гипоаллергенность. Поначалу отправляли на фронт покупные импортные губки.Для нужд СВО: когда дорнит лучше синтепонаСначала изобретательницы пропитывали кусочки синтепона ph-нейтральным моющим раствором – он хорошо пенится. Но этот материал очень мягкий, не дает абразивного эффекта. И вот однажды в мастерской мужа Екатерина наткнулась на рулон какой-то ткани. Потрогала из любопытства: немного грубоватая, но в целом приятная не ощупь.На небольшой кусочек агроткани Екатерина наносит 2-3 миллилитра специального раствора, быстрым отточенным движением, складывает в пакетик губку и одноразовую салфетку-полотенце, прикладывает инструкцию. А еще в каждый пакетик кладет карамельку, чтобы бойцу было приятно. По ее словам, военный врач признался, что "сухой" душ просто незаменим и для ребят в госпитале.На службе у человека: как крымские собаки помогают фронту &gt;&gt;В две смены без патента"Для меня спецоперация началась, когда призвали нашего соседа. Вдруг пришло понимание, что это не где-то далеко, это рядом", - рассказывает Наташа".Трудятся девушка в дне смены: днем на основной работе, а вечером – собирают наборы для солдат. Родные их во всем поддерживают."Мне и дети мои помогают, и племянник, и мама, а ей 70 лет. Кстати, она дочь командира саперной роты, который прошел всю Великую Отечественную, - рассказывает Екатерина"."Моей дочке 8 лет, у них в школе каждую неделю "волонтерский день": ребята собирают душевые наборы, фасуют сухие супы", - добавляет Наталья.Из Крыма с любовью: школьники Херсонщины получили новогодние подарки &gt;&gt;Когда крымчанки отправили на фронт первые сто гигиенических наборов, они очень радовались. Но теперь понимают, что сто – это очень мало. Теперь более 5 000 наборов в месяц они посылают на фронт. Запатентовать свое изобретение крымчанки не стремятся. Хотят лишь, чтобы все это поскорее закончилось, чтобы мы победили."Все мы получаем свой жизненный урок, - поддерживает Наталья подругу. - Просто смотреть телевизор и причитать, мол, все пропало — или сделать посильный вклад в общее дело, в нашу Победу".Как на "тихом фронте" в Севастополе вяжут маскировку для бойцов СВО &gt;&gt;Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские феи: как женщины-волонтеры помогают бойцам на передовойКак и чем посильно помогают жители Севастополя бойцам в зоне СВОАнгелы прифронтовых сел: невидимый подвиг особого конвоя Крыма в зоне СВО
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крым, новости, симферополь, волонтеры крыма, сво, армия и флот
В Крыму изобрели способ принимать душ в военно-полевых условиях

Крымские волонтеры разработали уникальный "сухой" армейский душ

07:01 14.02.2023
 
© РИА Новости Крым . Ирина МезенцеваКосметологи Наталья Киселева и Екатерина Куксова
Косметологи Наталья Киселева и Екатерина Куксова - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости Крым . Ирина Мезенцева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. "Откройте упаковку и достаньте губку. Смочите губку 50 мл воды и сожмите несколько раз до образования пены. Натрите тело. Вытрите одноразовым полотенцем. Не требует смывания". Это инструкция к армейскому "сухому" душу. Его изобрели две крымчанки, косметологи Наталья Киселева и Екатерина Куксова. В декабре на фронт они отправили почти 5 тысяч моющих комплектов. Одна такая губка заменяет полноценный прием душа. Средство хорошо удаляет грязь, машинное масло. В состав пенящегося раствора также входят увлажняющие и противовоспалительные компоненты.

Подсмотрели у противника, испытывали на детях

"Идею мы подсмотрели в натовских пайках. Такими американцы снабжают ВСУ, - рассказывает Наталья. - А у нас в армии такого не было. Как-то даже пыталась по телефону объяснить командиру, что мы изобрели "сухой" армейский душ, который незаменим в полевых условиях. Так он сначала не понял: "Да ты хоть понимаешь, мне его установить негде!". Понимаю. Именно поэтому мы и разработали для наших солдат эксклюзивный продукт".
Подруги решили заняться вопросом организации душа в полевых условиях, когда заметили, что на фронт огромными партиями отправляют влажные салфетки. В зоне боевых действий далеко не всегда есть возможность помыться. Бывает, что до ближайшей колонки в каком-нибудь селе приходится добираться 20 километров.
"Начали изучать различные гели и лосьоны по уходу за лежачими больными, - рассказывает Наталья. - Мы испытывали на себе и своих семьях, даже на детях, весь имеющийся ассортимент".
Наталья и Екатерина проверяли средства на гипоаллергенность. Поначалу отправляли на фронт покупные импортные губки.
"А наши российские губки в наборах для ухода за лежачими больными — прозрачные, в использовании неудобны, все тело такой не вымоешь. Перед нами стояла цель: сделать пенообразующие губки в разы дешевле, но чтобы по качеству они не уступали иностранным", - говорят Наталья и Екатерина.

Для нужд СВО: когда дорнит лучше синтепона

Сначала изобретательницы пропитывали кусочки синтепона ph-нейтральным моющим раствором – он хорошо пенится. Но этот материал очень мягкий, не дает абразивного эффекта. И вот однажды в мастерской мужа Екатерина наткнулась на рулон какой-то ткани. Потрогала из любопытства: немного грубоватая, но в целом приятная не ощупь.
"Оказалось, что это агроткань – дорнит, у нее есть небольшой абразивный эффект. И цена 50 рублей – метр, из него получается 40 губок. Для сравнения одна импортная губка стоит 50 рублей", - рассказывает Екатерина.
На небольшой кусочек агроткани Екатерина наносит 2-3 миллилитра специального раствора, быстрым отточенным движением, складывает в пакетик губку и одноразовую салфетку-полотенце, прикладывает инструкцию. А еще в каждый пакетик кладет карамельку, чтобы бойцу было приятно.
"К инструкции к армейскому "душу" у нас также есть "сопроводительная" надпись: "Русский солдат – чистый солдат! Чист душой! Чист помыслами! Чист телом!", — улыбается Екатерина.
По ее словам, военный врач признался, что "сухой" душ просто незаменим и для ребят в госпитале.
© РИА Новости Крым . Ирина МезенцеваИнструкция к "сухому" душу
Инструкция к сухому душу - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости Крым . Ирина Мезенцева
Инструкция к "сухому" душу
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В две смены без патента

"Для меня спецоперация началась, когда призвали нашего соседа. Вдруг пришло понимание, что это не где-то далеко, это рядом", - рассказывает Наташа".
Трудятся девушка в дне смены: днем на основной работе, а вечером – собирают наборы для солдат. Родные их во всем поддерживают.
"Мне и дети мои помогают, и племянник, и мама, а ей 70 лет. Кстати, она дочь командира саперной роты, который прошел всю Великую Отечественную, - рассказывает Екатерина".
"Моей дочке 8 лет, у них в школе каждую неделю "волонтерский день": ребята собирают душевые наборы, фасуют сухие супы", - добавляет Наталья.
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Когда крымчанки отправили на фронт первые сто гигиенических наборов, они очень радовались. Но теперь понимают, что сто – это очень мало. Теперь более 5 000 наборов в месяц они посылают на фронт.
Запатентовать свое изобретение крымчанки не стремятся. Хотят лишь, чтобы все это поскорее закончилось, чтобы мы победили.
"Я задавала себе вопрос: а что ты сделала для Победы? Для своей Родины, для людей, которые за нее воюют? И ответить было нечего. Сейчас думаю, что если мой труд вдохновит и поддержит бойца, если благодаря моей заботе у кого-то появятся силы, то для меня это будет огромным счастьем", - улыбается Екатерина.
"Все мы получаем свой жизненный урок, - поддерживает Наталья подругу. - Просто смотреть телевизор и причитать, мол, все пропало — или сделать посильный вклад в общее дело, в нашу Победу".
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