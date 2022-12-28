https://crimea.ria.ru/20221228/iz-kryma-s-lyubovyu-shkolniki-khersonschiny-poluchili-novogodnie-podarki-1126166895.html

Из Крыма с любовью: школьники Херсонщины получили новогодние подарки

Из Крыма с любовью: школьники Херсонщины получили новогодние подарки - РИА Новости Крым, 28.12.2022

Из Крыма с любовью: школьники Херсонщины получили новогодние подарки

Учащиеся общеобразовательной школы №1 в херсонской Чаплынке получат новогодние подарки, которые в школу доставили корреспонденты РИА Новости Крым. Всего в... РИА Новости Крым, 28.12.2022

2022-12-28T12:59

2022-12-28T12:59

2022-12-28T13:03

эксклюзивы риа новости крым

новые регионы россии

риа новости крым

новости крыма

крым

херсонская область

образование в россии

новый год 2023

наталья яцюк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/1c/1126167062_0:21:1280:741_1920x0_80_0_0_ee339aa32e9dacbce4bd610c4e5bf0c6.jpg

ЧАПЛЫНКА, 28 дек - РИА Новости Крым, Сергей Георгиев, Галина Оленева. Учащиеся общеобразовательной школы №1 в херсонской Чаплынке получат новогодние подарки, которые в школу доставили корреспонденты РИА Новости Крым. Всего в учебное заведение передали 360 сладких наборов - по числу здешних учеников. Подарки вместе с РИА Новости Крым готовили сотрудники радио "Спутник в Крыму", волонтерское движение "Крымские феи" и неравнодушные люди из Крыма и Москвы.За хорошую учебуЧаплынская школа - одна из лучших в приграничном с Крымом районе, ее классы могут принять 1,2 тыс. учеников, но пока здесь учатся 360 ребят. Каждый из них очень ждет победы и мира - это большое новогоднее желание. Но, конечно, есть и маленькие, простые, детские - про подарки и конфеты.По его словам, поддерживать школу крымские журналисты и общественники будут и дальше - всего за несколько визитов отношения из сугубо профессиональных превратились в теплые дружеские.Российские стандартыДиректор этой школы Наталья Яцюк благодарит за подарки: "Большое спасибо. Дети с хорошим настроением идут встречать новогодние праздники". Но больше всего она радуется успехам учеников. Вторую четверть ребята окончили хорошо, несмотря на сложность переходного периода."Поначалу было тяжело, но мы стараемся. Получили учебники. Дети начали изучать русский язык, написали директорские контрольные работы. Думаю, в следующем году и учителям, и детям будет легче", - говорит Яцюк.Сейчас у ребят проходят новогодние утренники. А взрослые уже планируют январскую работу. Постепенно в населенный пункт возвращаются люди. Пока еще в классах слишком много свободных парт, но число учеников постепенно прибавляется. Учителей тоже не достает, но с нового учебного года проблему надеются решить. Кроме того, чаплынским педагогам предстоит пройти переобучение - курсы очень нужны, чтобы скорее освоиться в российском образовательном пространстве.Ранее Наталья Яцюк рассказывала РИА Новости Крым о том, как школы Херсонщины адаптируются к новым стандартам. Русский язык в местных школах не изучался на протяжении последних девяти лет, поэтому учителя помогают детям освоить его и школьную программу. Читайте также на РИА Новости Крым:"Мы потеряли все, помогла только Россия": ход референдума в СнигиревкеХерсонская область.ru: Владимир Сальдо о жизни "до" и "после"Властям Крыма поручено усилить работу по адаптации переселенцев

https://crimea.ria.ru/20221126/evakuirovannye-shkolniki-khersonschiny-seli-za-party-v-genicheske-1125552556.html

новые регионы россии

крым

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

Сергей Георгиев https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/12/1120571813_0:0:842:842_100x100_80_0_0_40d048e08fe9f3ce1098d2fa98d04f41.jpg

Сергей Георгиев https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/12/1120571813_0:0:842:842_100x100_80_0_0_40d048e08fe9f3ce1098d2fa98d04f41.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Сергей Георгиев https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/12/1120571813_0:0:842:842_100x100_80_0_0_40d048e08fe9f3ce1098d2fa98d04f41.jpg

новые регионы россии, риа новости крым, новости крыма, крым, херсонская область, образование в россии, новый год 2023, наталья яцюк