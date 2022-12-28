Из Крыма с любовью: школьники Херсонщины получили новогодние подарки

ЧАПЛЫНКА, 28 дек - РИА Новости Крым, Сергей Георгиев, Галина Оленева. Учащиеся общеобразовательной школы №1 в херсонской Чаплынке получат новогодние подарки, которые в школу доставили корреспонденты РИА Новости Крым. Всего в учебное заведение передали 360 сладких наборов - по числу здешних учеников. Подарки вместе с РИА Новости Крым готовили сотрудники радио "Спутник в Крыму", волонтерское движение "Крымские феи" и неравнодушные люди из Крыма и Москвы.За хорошую учебуЧаплынская школа - одна из лучших в приграничном с Крымом районе, ее классы могут принять 1,2 тыс. учеников, но пока здесь учатся 360 ребят. Каждый из них очень ждет победы и мира - это большое новогоднее желание. Но, конечно, есть и маленькие, простые, детские - про подарки и конфеты.По его словам, поддерживать школу крымские журналисты и общественники будут и дальше - всего за несколько визитов отношения из сугубо профессиональных превратились в теплые дружеские.Российские стандартыДиректор этой школы Наталья Яцюк благодарит за подарки: "Большое спасибо. Дети с хорошим настроением идут встречать новогодние праздники". Но больше всего она радуется успехам учеников. Вторую четверть ребята окончили хорошо, несмотря на сложность переходного периода."Поначалу было тяжело, но мы стараемся. Получили учебники. Дети начали изучать русский язык, написали директорские контрольные работы. Думаю, в следующем году и учителям, и детям будет легче", - говорит Яцюк.Сейчас у ребят проходят новогодние утренники. А взрослые уже планируют январскую работу. Постепенно в населенный пункт возвращаются люди. Пока еще в классах слишком много свободных парт, но число учеников постепенно прибавляется. Учителей тоже не достает, но с нового учебного года проблему надеются решить. Кроме того, чаплынским педагогам предстоит пройти переобучение - курсы очень нужны, чтобы скорее освоиться в российском образовательном пространстве.Ранее Наталья Яцюк рассказывала РИА Новости Крым о том, как школы Херсонщины адаптируются к новым стандартам. Русский язык в местных школах не изучался на протяжении последних девяти лет, поэтому учителя помогают детям освоить его и школьную программу. Читайте также на РИА Новости Крым:"Мы потеряли все, помогла только Россия": ход референдума в СнигиревкеХерсонская область.ru: Владимир Сальдо о жизни "до" и "после"Властям Крыма поручено усилить работу по адаптации переселенцев
ЧАПЛЫНКА, 28 дек - РИА Новости Крым, Сергей Георгиев, Галина Оленева. Учащиеся общеобразовательной школы №1 в херсонской Чаплынке получат новогодние подарки, которые в школу доставили корреспонденты РИА Новости Крым. Всего в учебное заведение передали 360 сладких наборов - по числу здешних учеников. Подарки вместе с РИА Новости Крым готовили сотрудники радио "Спутник в Крыму", волонтерское движение "Крымские феи" и неравнодушные люди из Крыма и Москвы.
За хорошую учебу
Чаплынская школа - одна из лучших в приграничном с Крымом районе, ее классы могут принять 1,2 тыс. учеников, но пока здесь учатся 360 ребят. Каждый из них очень ждет победы и мира - это большое новогоднее желание. Но, конечно, есть и маленькие, простые, детские - про подарки и конфеты.
"Наша миссия не только информировать о ситуации и знакомить читателей с новыми регионами, но и помогать людям в этой непростой ситуации. Приехать с подарками под новый год и исполнить желание детей - большая радость и для нас самих. Спасибо всем неравнодушным, кто откликнулся на нашу с коллегами идею, кто помогал покупать подарки, доставлять их в Крым и Чаплынку", - рассказывает старший выпускающий редактор РИА Новости Крым Сергей Георгиев.
По его словам, поддерживать школу крымские журналисты и общественники будут и дальше - всего за несколько визитов отношения из сугубо профессиональных превратились в теплые дружеские.
Директор этой школы Наталья Яцюк благодарит за подарки: "Большое спасибо. Дети с хорошим настроением идут встречать новогодние праздники". Но больше всего она радуется успехам учеников. Вторую четверть ребята окончили хорошо, несмотря на сложность переходного периода.
"Поначалу было тяжело, но мы стараемся. Получили учебники. Дети начали изучать русский язык, написали директорские контрольные работы. Думаю, в следующем году и учителям, и детям будет легче", - говорит Яцюк.
Сейчас у ребят проходят новогодние утренники. А взрослые уже планируют январскую работу. Постепенно в населенный пункт возвращаются люди. Пока еще в классах слишком много свободных парт, но число учеников постепенно прибавляется. Учителей тоже не достает, но с нового учебного года проблему надеются решить. Кроме того, чаплынским педагогам предстоит пройти переобучение - курсы очень нужны, чтобы скорее освоиться в российском образовательном пространстве.
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