https://crimea.ria.ru/20221203/vlastyam-kryma-porucheno-usilit-rabotu-po-adaptatsii-pereselentsev-1125661243.html

Властям Крыма поручено усилить работу по адаптации переселенцев

Властям Крыма поручено усилить работу по адаптации переселенцев - РИА Новости Крым, 03.12.2022

Властям Крыма поручено усилить работу по адаптации переселенцев

Полпред президента в ЮФО Владимир Устинов призвал региональные власти оказать всестороннюю материальную и социальную поддержку жителям Украины, которые нашли... РИА Новости Крым, 03.12.2022

2022-12-03T10:13

2022-12-03T10:13

2022-12-03T10:13

крым

севастополь

общество

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Полпред президента в ЮФО Владимир Устинов призвал региональные власти оказать всестороннюю материальную и социальную поддержку жителям Украины, которые нашли убежище в России, в частности в Крыму и Севастополе.По его данным, около пяти миллионов жителей Донбасса и юго-восточных регионов Украины выехали на территорию РФ, при этом значительная часть из них переехала в регионы Южного федерального округа."Люди, вынужденно покинувшие свои дома, не всегда имеют с собой документы, необходимые для получения материальной помощи и медицинского обеспечения. Многие из них принимают решение остаться здесь навсегда, а значит, нуждаются в трудоустройстве и жилье, школах и детских садах для детей. Обращения пострадавших необходимо рассматривать в максимально короткие сроки", – сказал Устинов на заседании Совета при полномочном представителе президента России в Южном федеральном округе.Особая ответственность по этому вопросу лежит на органах прокуратуры, акцентировал он. Органам внутренних дел поручено "без формализма и волокиты" продолжить работу по оформлению в кратчайшие сроки документов для предоставления российского гражданства в упрощенном порядке."Органам власти и правоохранительным органам необходимо принимать дополнительные усилия для кардинального снижения правонарушений, совершаемых в отношении детей и подростков, в том числе профилактические", - подчеркнул полпред.Он также призвал продолжить работу по обеспечению общественной безопасности и поддержанию правопорядка в местах проживания и нахождения мигрантов, включая пункты временного размещения людей."Реализация всего комплекса профилактических и правоохранных мер, включая противодиверсионные и антитеррористические мероприятия, должна стать неотъемлемой частью деятельности по обеспечению особого режима в регионах округа", - сказал в заключение Устинов.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, более 80 тысяч жителей новых регионов России получили паспорта РФ.

https://crimea.ria.ru/20221022/kak-vstrechayut-v-krymu-bezhentsev-iz-khersonskoy-oblasti-1125035615.html

https://crimea.ria.ru/20221202/khersonskaya-oblastru-vladimir-saldo-o-zhizni-do-i-posle-1125644987.html

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крым, севастополь, общество, украина