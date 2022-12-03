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Властям Крыма поручено усилить работу по адаптации переселенцев - РИА Новости Крым, 03.12.2022
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Властям Крыма поручено усилить работу по адаптации переселенцев
Властям Крыма поручено усилить работу по адаптации переселенцев - РИА Новости Крым, 03.12.2022
Властям Крыма поручено усилить работу по адаптации переселенцев
Полпред президента в ЮФО Владимир Устинов призвал региональные власти оказать всестороннюю материальную и социальную поддержку жителям Украины, которые нашли... РИА Новости Крым, 03.12.2022
2022-12-03T10:13
2022-12-03T10:13
крым
севастополь
общество
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Полпред президента в ЮФО Владимир Устинов призвал региональные власти оказать всестороннюю материальную и социальную поддержку жителям Украины, которые нашли убежище в России, в частности в Крыму и Севастополе.По его данным, около пяти миллионов жителей Донбасса и юго-восточных регионов Украины выехали на территорию РФ, при этом значительная часть из них переехала в регионы Южного федерального округа."Люди, вынужденно покинувшие свои дома, не всегда имеют с собой документы, необходимые для получения материальной помощи и медицинского обеспечения. Многие из них принимают решение остаться здесь навсегда, а значит, нуждаются в трудоустройстве и жилье, школах и детских садах для детей. Обращения пострадавших необходимо рассматривать в максимально короткие сроки", – сказал Устинов на заседании Совета при полномочном представителе президента России в Южном федеральном округе.Особая ответственность по этому вопросу лежит на органах прокуратуры, акцентировал он. Органам внутренних дел поручено "без формализма и волокиты" продолжить работу по оформлению в кратчайшие сроки документов для предоставления российского гражданства в упрощенном порядке."Органам власти и правоохранительным органам необходимо принимать дополнительные усилия для кардинального снижения правонарушений, совершаемых в отношении детей и подростков, в том числе профилактические", - подчеркнул полпред.Он также призвал продолжить работу по обеспечению общественной безопасности и поддержанию правопорядка в местах проживания и нахождения мигрантов, включая пункты временного размещения людей."Реализация всего комплекса профилактических и правоохранных мер, включая противодиверсионные и антитеррористические мероприятия, должна стать неотъемлемой частью деятельности по обеспечению особого режима в регионах округа", - сказал в заключение Устинов.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, более 80 тысяч жителей новых регионов России получили паспорта РФ.
https://crimea.ria.ru/20221022/kak-vstrechayut-v-krymu-bezhentsev-iz-khersonskoy-oblasti-1125035615.html
https://crimea.ria.ru/20221202/khersonskaya-oblastru-vladimir-saldo-o-zhizni-do-i-posle-1125644987.html
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крым, севастополь, общество, украина
Властям Крыма поручено усилить работу по адаптации переселенцев

Устинов призвал власти Крыма и Севастополя оказать всестороннюю поддержку переселенцам

10:13 03.12.2022
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополь привезли эвакуированных людей из Херсона и Херсонской области
В Севастополь привезли эвакуированных людей из Херсона и Херсонской области
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Полпред президента в ЮФО Владимир Устинов призвал региональные власти оказать всестороннюю материальную и социальную поддержку жителям Украины, которые нашли убежище в России, в частности в Крыму и Севастополе.
По его данным, около пяти миллионов жителей Донбасса и юго-восточных регионов Украины выехали на территорию РФ, при этом значительная часть из них переехала в регионы Южного федерального округа.
"Люди, вынужденно покинувшие свои дома, не всегда имеют с собой документы, необходимые для получения материальной помощи и медицинского обеспечения. Многие из них принимают решение остаться здесь навсегда, а значит, нуждаются в трудоустройстве и жилье, школах и детских садах для детей. Обращения пострадавших необходимо рассматривать в максимально короткие сроки", – сказал Устинов на заседании Совета при полномочном представителе президента России в Южном федеральном округе.
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Особая ответственность по этому вопросу лежит на органах прокуратуры, акцентировал он.
Органам внутренних дел поручено "без формализма и волокиты" продолжить работу по оформлению в кратчайшие сроки документов для предоставления российского гражданства в упрощенном порядке.
Также одной из важнейших задач Устинов назвал социальную, культурную адаптацию и защиту прав переселенцев, среди которых много несовершеннолетних (по предварительным данным, их численность превышает сто тысяч).
"Органам власти и правоохранительным органам необходимо принимать дополнительные усилия для кардинального снижения правонарушений, совершаемых в отношении детей и подростков, в том числе профилактические", - подчеркнул полпред.
Он также призвал продолжить работу по обеспечению общественной безопасности и поддержанию правопорядка в местах проживания и нахождения мигрантов, включая пункты временного размещения людей.
"Реализация всего комплекса профилактических и правоохранных мер, включая противодиверсионные и антитеррористические мероприятия, должна стать неотъемлемой частью деятельности по обеспечению особого режима в регионах округа", - сказал в заключение Устинов.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, более 80 тысяч жителей новых регионов России получили паспорта РФ.
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