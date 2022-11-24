Рейтинг@Mail.ru
Более 80 тысяч жителей новых регионов России получили паспорта РФ - РИА Новости Крым, 24.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221124/bolee-80-tysyach-zhiteley-novykh-regionov-rossii-poluchili-pasporta-rf-1125521558.html
Более 80 тысяч жителей новых регионов России получили паспорта РФ
Более 80 тысяч жителей новых регионов России получили паспорта РФ - РИА Новости Крым, 24.11.2022
Более 80 тысяч жителей новых регионов России получили паспорта РФ
Более 80 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей получили российские паспорта после вхождения этих регионов в... РИА Новости Крым, 24.11.2022
2022-11-24T12:42
2022-11-24T12:42
российская федерация (россия, рф)
общество
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
новые регионы россии
херсонская область
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/0b/1123814039_0:157:3132:1919_1920x0_80_0_0_059eb275f2c5a64788cdebcf5f41cf90.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Более 80 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей получили российские паспорта после вхождения этих регионов в состав России, сообщила начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.Она добавила, что с 2019 года, после того, как президент РФ подписал указ об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям ДНР и ЛНР, гражданами России стали 1,1 млн жителей народных республик.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. По итогам обработки бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.
https://crimea.ria.ru/20221113/za-diskreditatsiyu-armii-rossii-mogut-lishat-grazhdanstva---popravka-v-zakon-1125347114.html
российская федерация (россия, рф)
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
новые регионы россии
херсонская область
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/0b/1123814039_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_dbe83be392ca8978f7b3f0de023d0821.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
российская федерация (россия, рф), общество, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), новые регионы россии, херсонская область, запорожская область
Более 80 тысяч жителей новых регионов России получили паспорта РФ

МВД: российские паспорта получили более 80 тысяч жителей новых регионов РФ

12:42 24.11.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПервые российские паспорта выдали жителям Мелитополя
Первые российские паспорта выдали жителям Мелитополя - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Более 80 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей получили российские паспорта после вхождения этих регионов в состав России, сообщила начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.
"После вхождения уже указанных четырех субъектов в состав Российской Федерации в соответствии с законодательством паспорта гражданина РФ получили более 80 тысяч человек", – сказала Казакова на брифинге в международном пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Она добавила, что с 2019 года, после того, как президент РФ подписал указ об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям ДНР и ЛНР, гражданами России стали 1,1 млн жителей народных республик.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. По итогам обработки бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.
Сотрудник с паспортом РФ в руках на фабрике АО Гознак в Москве - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
13 ноября, 09:11
За дискредитацию армии России могут лишать гражданства - поправка в закон
 
Российская Федерация (Россия, РФ)ОбществоЛуганская Народная Республика (ЛНР)Донецкая Народная Республика (ДНР)Новые регионы РоссииХерсонская областьЗапорожская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:15Кто стреляет по ЗАЭС: в МАГАТЭ сделали очередное заявление
13:07Сколько будет стоить новый "Москвич" — прогноз эксперта
13:05Лукашенко предсказал полное уничтожение Украины
13:01В Крым идут дожди и сильный ветер – предупреждение МЧС
12:42Более 80 тысяч жителей новых регионов России получили паспорта РФ
12:36Крымчанина отправили в колонию за жестокое убийство знакомого
12:25Какие штрафы предусмотрены за пропаганду ЛГБТ в России
12:10Госдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ
12:04ФСБ предотвратила диверсию на газопроводе "Южный поток"
11:50Крупную партию наркотиков изъяли у жителя Бахчисарая
11:36МФЦ Крыма приняли рекордное число заявок на пособия от беженцев
11:27СК хочет возбудить дело из-за сожжения венков на мемориале в Севастополе
11:1568 лет на пятерых дали крымским участникам "Хизб ут-Тахрир*"
11:01Крым получит семь передвижных медкомплексов для сельской местности
10:47СК РФ проверит информацию о расправах ВСУ над мирными жителями Херсона
10:42Десятки новых случаев: ковидная сводка по Крыму и Севастополю
10:33Без электричества в Киеве остаются 70% жителей – Кличко
10:17Керченская переправа: что с погодой и как ходят паромы
10:07Школа на ГРЭСе оцеплена из-за подозрительного свертка
10:02Три способа быстрого и легкого увеличения накоплений
Лента новостейМолния