https://crimea.ria.ru/20221124/bolee-80-tysyach-zhiteley-novykh-regionov-rossii-poluchili-pasporta-rf-1125521558.html
Более 80 тысяч жителей новых регионов России получили паспорта РФ
Более 80 тысяч жителей новых регионов России получили паспорта РФ - РИА Новости Крым, 24.11.2022
Более 80 тысяч жителей новых регионов России получили паспорта РФ
Более 80 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей получили российские паспорта после вхождения этих регионов в... РИА Новости Крым, 24.11.2022
2022-11-24T12:42
2022-11-24T12:42
2022-11-24T12:42
российская федерация (россия, рф)
общество
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
новые регионы россии
херсонская область
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Более 80 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей получили российские паспорта после вхождения этих регионов в состав России, сообщила начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.Она добавила, что с 2019 года, после того, как президент РФ подписал указ об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям ДНР и ЛНР, гражданами России стали 1,1 млн жителей народных республик.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. По итогам обработки бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.
https://crimea.ria.ru/20221113/za-diskreditatsiyu-armii-rossii-mogut-lishat-grazhdanstva---popravka-v-zakon-1125347114.html
российская федерация (россия, рф)
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
новые регионы россии
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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российская федерация (россия, рф), общество, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), новые регионы россии, херсонская область, запорожская область
Более 80 тысяч жителей новых регионов России получили паспорта РФ
МВД: российские паспорта получили более 80 тысяч жителей новых регионов РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Более 80 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей получили российские паспорта после вхождения этих регионов в состав России, сообщила начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.
"После вхождения уже указанных четырех субъектов в состав Российской Федерации в соответствии с законодательством паспорта гражданина РФ получили более 80 тысяч человек", – сказала Казакова на брифинге в международном пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Она добавила, что с 2019 года, после того, как президент РФ подписал указ об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям ДНР и ЛНР, гражданами России стали 1,1 млн жителей народных республик.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. По итогам обработки бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.