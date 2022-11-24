https://crimea.ria.ru/20221124/bolee-80-tysyach-zhiteley-novykh-regionov-rossii-poluchili-pasporta-rf-1125521558.html

Более 80 тысяч жителей новых регионов России получили паспорта РФ

Более 80 тысяч жителей новых регионов России получили паспорта РФ - РИА Новости Крым, 24.11.2022

Более 80 тысяч жителей новых регионов России получили паспорта РФ

Более 80 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей получили российские паспорта после вхождения этих регионов в... РИА Новости Крым, 24.11.2022

2022-11-24T12:42

2022-11-24T12:42

2022-11-24T12:42

российская федерация (россия, рф)

общество

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

новые регионы россии

херсонская область

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Более 80 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей получили российские паспорта после вхождения этих регионов в состав России, сообщила начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.Она добавила, что с 2019 года, после того, как президент РФ подписал указ об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям ДНР и ЛНР, гражданами России стали 1,1 млн жителей народных республик.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. По итогам обработки бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.

https://crimea.ria.ru/20221113/za-diskreditatsiyu-armii-rossii-mogut-lishat-grazhdanstva---popravka-v-zakon-1125347114.html

российская федерация (россия, рф)

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

новые регионы россии

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская федерация (россия, рф), общество, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), новые регионы россии, херсонская область, запорожская область