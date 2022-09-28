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"Адаптируемся и переходим на русский": как работают школы Херсонщины - РИА Новости Крым, 28.09.2022
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"Адаптируемся и переходим на русский": как работают школы Херсонщины
"Адаптируемся и переходим на русский": как работают школы Херсонщины - РИА Новости Крым, 28.09.2022
"Адаптируемся и переходим на русский": как работают школы Херсонщины
Директор общеобразовательной школы в Чаплинке Херсонской области Наталья Яцюк рассказала РИА Новости Крым об адаптации детей к российской программе. РИА Новости Крым, 28.09.2022
2022-09-28T09:35
2022-09-28T09:35
новая жизнь на освобожденных территориях
херсонская область
общество
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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Директор общеобразовательной школы в Чаплинке Херсонской области Наталья Яцюк рассказала РИА Новости Крым об адаптации детей к российской программе.По ее словам, русский язык в местных школах не изучался на протяжении последних девяти лет, поэтому учителя помогают детям освоить его и школьную программу."Наши по нам же стрелять не могут": как менялись настроения в Чернобаевке &gt;&gt;Сейчас в Чаплинской школе набраны все 11 классов, всего – 360 учеников. Их безопасность обеспечивает охрана. Из соображений безопасности доступ на территорию школы для посторонних ограничен, даже родители войти в здание могут только при согласовании с педагогами или руководством."Ребята охраняют, охрана круглосуточная. У нас и сторожа, и охрана смотрят за порядком, чужих людей у нас в школе нет, только те, что учатся. Родителей мы тоже в школу не пускаем, только если какие-то вопросы или с классным руководителем, или с директором надо решить", - добавила она.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов."Мы потеряли все, помогла только Россия": ход референдума в Снигиревке &gt;&gt;Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Референдумы в Херсонской и Запорожской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках прошли с 23 по 27 сентября. Жители большинством голосов поддержали вхождение регионов в состав России.
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РИА Новости Крым
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херсонская область, общество
"Адаптируемся и переходим на русский": как работают школы Херсонщины

Директор школы в Чаплинке рассказала об адаптации детей к российской программе

09:35 28.09.2022
 
© РИА Новости КрымДиректор общеобразовательной школы в Чаплинке Херсонской области Наталья Яцюк
Директор общеобразовательной школы в Чаплинке Херсонской области Наталья Яцюк - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости Крым
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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Директор общеобразовательной школы в Чаплинке Херсонской области Наталья Яцюк рассказала РИА Новости Крым об адаптации детей к российской программе.
По ее словам, русский язык в местных школах не изучался на протяжении последних девяти лет, поэтому учителя помогают детям освоить его и школьную программу.
"Наши по нам же стрелять не могут": как менялись настроения в Чернобаевке >>

"Не изучали с 2013 года русский язык. Сейчас перестраиваются и учителя, и дети. Пока нет всех учебников, но скоро обещают привезти. Мне, скажем так, не очень тяжело, так как я изучала и русский, и украинский как в школе, так и в институте. Преподавателям немножко труднее, но они тоже все это делают, преподают терминологию как на русском, так и на украинском, а также помогают и объясняют каждому ребенку так, чтобы ему было понятно", - рассказала она.

Сейчас в Чаплинской школе набраны все 11 классов, всего – 360 учеников. Их безопасность обеспечивает охрана. Из соображений безопасности доступ на территорию школы для посторонних ограничен, даже родители войти в здание могут только при согласовании с педагогами или руководством.
"Ребята охраняют, охрана круглосуточная. У нас и сторожа, и охрана смотрят за порядком, чужих людей у нас в школе нет, только те, что учатся. Родителей мы тоже в школу не пускаем, только если какие-то вопросы или с классным руководителем, или с директором надо решить", - добавила она.
© РИА Новости КрымРоссийские военные с детьми на территории школы в Чаплинке Херсонской области
Российские военные с детьми на территории школы в Чаплинке Херсонской области - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости Крым
Российские военные с детьми на территории школы в Чаплинке Херсонской области
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
"Мы потеряли все, помогла только Россия": ход референдума в Снигиревке >>
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Референдумы в Херсонской и Запорожской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках прошли с 23 по 27 сентября. Жители большинством голосов поддержали вхождение регионов в состав России.
 
Новая жизнь на освобожденных территорияхХерсонская областьОбщество
 
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