https://crimea.ria.ru/20220928/adaptiruemsya-i-perekhodim-na-russkiy-kak-rabotayut-shkoly-khersonschiny-1124577272.html

"Адаптируемся и переходим на русский": как работают школы Херсонщины

"Адаптируемся и переходим на русский": как работают школы Херсонщины - РИА Новости Крым, 28.09.2022

"Адаптируемся и переходим на русский": как работают школы Херсонщины

Директор общеобразовательной школы в Чаплинке Херсонской области Наталья Яцюк рассказала РИА Новости Крым об адаптации детей к российской программе. РИА Новости Крым, 28.09.2022

2022-09-28T09:35

2022-09-28T09:35

2022-09-28T09:35

новая жизнь на освобожденных территориях

херсонская область

общество

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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Директор общеобразовательной школы в Чаплинке Херсонской области Наталья Яцюк рассказала РИА Новости Крым об адаптации детей к российской программе.По ее словам, русский язык в местных школах не изучался на протяжении последних девяти лет, поэтому учителя помогают детям освоить его и школьную программу."Наши по нам же стрелять не могут": как менялись настроения в Чернобаевке >>Сейчас в Чаплинской школе набраны все 11 классов, всего – 360 учеников. Их безопасность обеспечивает охрана. Из соображений безопасности доступ на территорию школы для посторонних ограничен, даже родители войти в здание могут только при согласовании с педагогами или руководством."Ребята охраняют, охрана круглосуточная. У нас и сторожа, и охрана смотрят за порядком, чужих людей у нас в школе нет, только те, что учатся. Родителей мы тоже в школу не пускаем, только если какие-то вопросы или с классным руководителем, или с директором надо решить", - добавила она.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов."Мы потеряли все, помогла только Россия": ход референдума в Снигиревке >>Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Референдумы в Херсонской и Запорожской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках прошли с 23 по 27 сентября. Жители большинством голосов поддержали вхождение регионов в состав России.

херсонская область

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, общество