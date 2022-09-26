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"Мы потеряли все, помогла только Россия": ход референдума в Снигиревке - РИА Новости Крым, 26.09.2022
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Новая жизнь на освобожденных территориях
https://crimea.ria.ru/20220926/my-poteryali-vse-pomogla-tolko-rossiya-khod-referenduma-v-snigirevke-1124623085.html
"Мы потеряли все, помогла только Россия": ход референдума в Снигиревке
"Мы потеряли все, помогла только Россия": ход референдума в Снигиревке - РИА Новости Крым, 26.09.2022
"Мы потеряли все, помогла только Россия": ход референдума в Снигиревке
В освобожденных территориях Николаевской области продолжается референдум о вхождении в состав России. Жители освобожденного города Снигиревка рассказали РИА... РИА Новости Крым, 26.09.2022
2022-09-26T10:25
2022-09-26T10:33
новая жизнь на освобожденных территориях
херсонская область
общество
политика
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СНИГИРЕВКА, 26 сен – РИА Новости Крым. В освобожденных территориях Николаевской области продолжается референдум о вхождении в состав России. Жители освобожденного города Снигиревка рассказали РИА Новости Крым, с каким настроением идут голосовать и почему они хотят жить в России.Главные приоритеты – мир, качественное образование и достойная жизнь для своих детей."Я за Россию, мы хотим, чтобы у нас была работа, у детей – учеба, и чтоб все жили очень хорошо", - поделилась местная жительница.Референдум по вопросу о вхождении в состав России проходит в Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках. Он стартовал 23 сентября и продлится до 27. С инициативой немедленного проведения плебисцита к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.Для того, чтобы жители освобожденных населенных пунктов Снигиревка и Александровка Николаевской области смогли поучаствовать в референдуме, их включили в состав Херсонской области.
https://crimea.ria.ru/20220925/vo-chto-veryat-zhiteli-khersonskoy-oblasti-golosuya-za-prisoedinenie-k-rf-1124619085.html
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Голосование на референдуме в городе Снигиревка Николаевской области
Голосование на референдуме в городе Снигиревка Николаевской области
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херсонская область, общество, политика
"Мы потеряли все, помогла только Россия": ход референдума в Снигиревке

Как проходит референдум в освобожденной Николаевской области

10:25 26.09.2022 (обновлено: 10:33 26.09.2022)
 
© РИА Новости КрымРеферендум на освобожденных территориях Украины о вхождении в состав России
Референдум на освобожденных территориях Украины о вхождении в состав России - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости Крым
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СНИГИРЕВКА, 26 сен – РИА Новости Крым. В освобожденных территориях Николаевской области продолжается референдум о вхождении в состав России. Жители освобожденного города Снигиревка рассказали РИА Новости Крым, с каким настроением идут голосовать и почему они хотят жить в России.
"Мы потеряли все. И квартиры, и дома, и гаражи. Остались, в чем стоим. И помощь мы получили только от России – и гуманитарку, и деньги. Я считаю, что законы России намного выше наших, и жить по ним нам всем будем проще", - рассказала одна из жительниц Снигиревки.
Главные приоритеты – мир, качественное образование и достойная жизнь для своих детей.
"Я за Россию, мы хотим, чтобы у нас была работа, у детей – учеба, и чтоб все жили очень хорошо", - поделилась местная жительница.
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"Мы идем на референдум, потому что нам уже надоело жить в страхе и непонимании. Нет будущего, если мы не воссоединимся с Россией. А я хочу хорошего будущего для своих детей, настоящего образования, хочу жить с Россией", - добавила другая.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России проходит в Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках. Он стартовал 23 сентября и продлится до 27. С инициативой немедленного проведения плебисцита к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.
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Для того, чтобы жители освобожденных населенных пунктов Снигиревка и Александровка Николаевской области смогли поучаствовать в референдуме, их включили в состав Херсонской области.
 
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