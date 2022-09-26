https://crimea.ria.ru/20220926/my-poteryali-vse-pomogla-tolko-rossiya-khod-referenduma-v-snigirevke-1124623085.html

"Мы потеряли все, помогла только Россия": ход референдума в Снигиревке

"Мы потеряли все, помогла только Россия": ход референдума в Снигиревке - РИА Новости Крым, 26.09.2022

"Мы потеряли все, помогла только Россия": ход референдума в Снигиревке

В освобожденных территориях Николаевской области продолжается референдум о вхождении в состав России. Жители освобожденного города Снигиревка рассказали РИА... РИА Новости Крым, 26.09.2022

2022-09-26T10:25

2022-09-26T10:25

2022-09-26T10:33

новая жизнь на освобожденных территориях

херсонская область

общество

политика

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СНИГИРЕВКА, 26 сен – РИА Новости Крым. В освобожденных территориях Николаевской области продолжается референдум о вхождении в состав России. Жители освобожденного города Снигиревка рассказали РИА Новости Крым, с каким настроением идут голосовать и почему они хотят жить в России.Главные приоритеты – мир, качественное образование и достойная жизнь для своих детей."Я за Россию, мы хотим, чтобы у нас была работа, у детей – учеба, и чтоб все жили очень хорошо", - поделилась местная жительница.Референдум по вопросу о вхождении в состав России проходит в Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках. Он стартовал 23 сентября и продлится до 27. С инициативой немедленного проведения плебисцита к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.Для того, чтобы жители освобожденных населенных пунктов Снигиревка и Александровка Николаевской области смогли поучаствовать в референдуме, их включили в состав Херсонской области.

https://crimea.ria.ru/20220925/vo-chto-veryat-zhiteli-khersonskoy-oblasti-golosuya-za-prisoedinenie-k-rf-1124619085.html

https://crimea.ria.ru/20220924/referendum-v-skadovske-kak-idet-golosovanie-i-chto-dumayut-lyudi-1124607736.html

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Голосование на референдуме в городе Снигиревка Николаевской области Голосование на референдуме в городе Снигиревка Николаевской области 2022-09-26T10:25 true PT1M32S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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херсонская область, общество, политика