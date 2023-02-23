Рейтинг@Mail.ru
Георгиевская лента на открытке: дети поддержали акцию РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 23.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230223/georgievskaya-lenta-na-otkrytke-deti-podderzhali-aktsiyu-ria-novosti-krym-1127166065.html
Георгиевская лента на открытке: дети поддержали акцию РИА Новости Крым
Георгиевская лента на открытке: дети поддержали акцию РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 23.02.2023
Георгиевская лента на открытке: дети поддержали акцию РИА Новости Крым
В День защитника Отечества редакции РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму" решили поздравить и поддержать бойцов спецоперации. Журналисты собрали... РИА Новости Крым, 23.02.2023
2023-02-23T16:08
2023-02-23T15:37
день защитника отечества
крым
дети
сво
общество
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/17/1127166218_47:0:1007:540_1920x0_80_0_0_d6aa3bc2f7de73cdeeaafb598d118f64.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. В День защитника Отечества редакции РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму" решили поздравить и поддержать бойцов спецоперации. Журналисты собрали гуманитарный груз. К акции присоединились шестиклассники симферопольской школы №31. Школьники отправили бойцам свои рисунки и открытки со словами поздравлений к 23 февраля.По ее мнению, солдату, который получит посылку от детей, а вместе с ней и открытку с теплыми пожеланиями и рисунок, важно знать, что его ценят и ждут.Несмотря на то, что тема спецоперации является сложной для детской психики, 12-летние школьники отлично понимают, что сейчас происходит в стране, отмечает педагог."Есть понимание того, что происходит, и это понимание идет из семьи, потому что у многих школьников, которым 10-12 лет, близкие тоже участвуют в этой военной операции. Конечно, эта тема очень сложная для понимания детей, но мы ее обойти не можем", - говорит она.Ученица 6 класса Вика Караванская подписала свой рисунок так: "Дорогие солдаты, спасибо вам за тяжелый труд, за то, что встаете на защиту Родины, несмотря ни на что. Мы верим, что вы вернетесь домой целыми и невредимыми, с победой. Мы не знаем, каково это сидеть в окопах, не знаем, насколько страшно на войне только благодаря вам. Спасибо за все"."Сейчас в зоне СВО находится мой родственник, за него и за других солдат очень переживаю", - говорит девочка.На рисунке Ивана Гороенко – танк. Мальчик признается, что для него это символ военной силы."Я очень сочувствую детям, чьи папы и другие родственники сейчас находятся в зоне спецоперации, — признается мальчик. — Но солдаты на СВО сейчас сражаются за нашу землю, спасибо им большое за это".Его одноклассник, Миша Кулик, считает, что для мужчины важно знать и чувствовать, что он защищает свое Отечество. Среди его знакомых много тех, кто хотел бы стать военным, добавляет он.Лера Каменева, чей папа еще в 2016 году ушел добровольцем воевать в Донбассе, нарисовала на своей открытке Георгиевскую ленту, "потому что это символ Победы", и российский флаг, и написала такие строки: "Здравствуй солдат! Поздравляю тебя с Днем защитника Отечества. Благодаря тебе у России будет хорошее будущее. Россия с тобой!".Читайте также на РИА Новости Крым:"Гитаре есть место на фронте": крымский боец пишет песни и стихи об СВОКрымские феи: как женщины-волонтеры помогают бойцам на передовойИз Крыма с любовью: волонтеры помогают больнице в прифронтовой Васильевке
https://crimea.ria.ru/20230106/zlye-i-besstrashnye-istoriya-krymchan-kotorye-vsegda-na-linii-ognya-1126269682.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Школьники из Симферополя пишут бойцам открытки со словами поздравлений к 23 февраля
Крымские школьники пишут бойцам открытки со словами поздравлений к Дню защитника Отечества
2023-02-23T16:08
true
PT2M45S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/17/1127166218_167:0:887:540_1920x0_80_0_0_5a1d5c3ca27b30f7fda8c940009934b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
день защитника отечества, крым, дети, сво, общество, видео
Георгиевская лента на открытке: дети поддержали акцию РИА Новости Крым

К гуманитарной акции РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму" присоединились дети

16:08 23.02.2023
 
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. В День защитника Отечества редакции РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму" решили поздравить и поддержать бойцов спецоперации. Журналисты собрали гуманитарный груз. К акции присоединились шестиклассники симферопольской школы №31. Школьники отправили бойцам свои рисунки и открытки со словами поздравлений к 23 февраля.
"Если в прежние годы у нас в школе к 23 февраля традиционно проходили развлекательные мероприятия, то в этом году в День защитника Отечества, учитывая ситуацию в стране, мы не можем обойти эту тему. Патриотизм прививается с детства, и мы решили с нашими школьниками провести акцию, где мы собираем гуманитарную помощь - сухие пайки, влажные салфетки, предметы гигиены. На уроках изобразительного искусства и русского языка дети пишут бойцам СВО письма, рисуют открытки", - рассказывает педагог-психолог, классный руководитель 6-Б класса Ирина Кичанова.
По ее мнению, солдату, который получит посылку от детей, а вместе с ней и открытку с теплыми пожеланиями и рисунок, важно знать, что его ценят и ждут.
Несмотря на то, что тема спецоперации является сложной для детской психики, 12-летние школьники отлично понимают, что сейчас происходит в стране, отмечает педагог.
"Есть понимание того, что происходит, и это понимание идет из семьи, потому что у многих школьников, которым 10-12 лет, близкие тоже участвуют в этой военной операции. Конечно, эта тема очень сложная для понимания детей, но мы ее обойти не можем", - говорит она.
Военнослужащий РФ на территории яхт-клуба Борисфен в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
6 января, 19:14Эксклюзивы РИА Новости Крым
Zлые и бесстрашные. История крымчан, которые всегда на линии огня
Ученица 6 класса Вика Караванская подписала свой рисунок так: "Дорогие солдаты, спасибо вам за тяжелый труд, за то, что встаете на защиту Родины, несмотря ни на что. Мы верим, что вы вернетесь домой целыми и невредимыми, с победой. Мы не знаем, каково это сидеть в окопах, не знаем, насколько страшно на войне только благодаря вам. Спасибо за все".
"Сейчас в зоне СВО находится мой родственник, за него и за других солдат очень переживаю", - говорит девочка.
На рисунке Ивана Гороенко – танк. Мальчик признается, что для него это символ военной силы.
"Я очень сочувствую детям, чьи папы и другие родственники сейчас находятся в зоне спецоперации, — признается мальчик. — Но солдаты на СВО сейчас сражаются за нашу землю, спасибо им большое за это".
Его одноклассник, Миша Кулик, считает, что для мужчины важно знать и чувствовать, что он защищает свое Отечество. Среди его знакомых много тех, кто хотел бы стать военным, добавляет он.
Лера Каменева, чей папа еще в 2016 году ушел добровольцем воевать в Донбассе, нарисовала на своей открытке Георгиевскую ленту, "потому что это символ Победы", и российский флаг, и написала такие строки: "Здравствуй солдат! Поздравляю тебя с Днем защитника Отечества. Благодаря тебе у России будет хорошее будущее. Россия с тобой!".
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Гитаре есть место на фронте": крымский боец пишет песни и стихи об СВО
Крымские феи: как женщины-волонтеры помогают бойцам на передовой
Из Крыма с любовью: волонтеры помогают больнице в прифронтовой Васильевке
 
День защитника ОтечестваКрымдетиСВООбществоВидео
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:11Попытки коллективного Запада расчленить Россию обречены на провал – Шойгу
17:57Материнский капитал в новых регионах: размер и условия получения
17:29В Таджикистане за сутки произошло восемь землетрясений
16:59Сколько дорог в России отремонтируют в 2023 году
16:26Участникам СВО из новых регионов дадут статус ветерана, пообещал Путин
16:08Георгиевская лента на открытке: дети поддержали акцию РИА Новости Крым 2:45
15:46Самолет Су-25 сбит над Херсонской областью
15:28Успехи армии России и разгром ВСУ на Донецком направлении: ход СВО
15:00В День защитника Отечества в Севастополе дадут салют
14:24Вещание радио "Спутник в Крыму" восстановили в ряде регионов полуострова
13:50Позывной "Купол": о подвиге морпеха из Севастополя в боях за Мариуполь
13:24Когда закончат ремонт железнодорожной части Крымского моста
13:23Эфир радиостанций "Спутник в Крыму" и "Вера" взломан в ряде районов Крыма
13:03Белгородская область под огнем: повреждены жилые дома и ЛЭП
12:35Как работает Керченская паромная переправа 23 февраля
12:16В Севастополе имя героя СВО получил десантный катер ЧФ
11:46Катастрофа Су-25 в Белгородской области – летчик погиб
11:30Крымский мост открыт: движение запущено по всем полосам
11:22В Крыму и Севастополе вдвое снизилось число новых случаев COVID-19
11:04Самолет Минобороны упал в Белгородской области
Лента новостейМолния