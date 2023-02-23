https://crimea.ria.ru/20230223/georgievskaya-lenta-na-otkrytke-deti-podderzhali-aktsiyu-ria-novosti-krym-1127166065.html
Георгиевская лента на открытке: дети поддержали акцию РИА Новости Крым
Георгиевская лента на открытке: дети поддержали акцию РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 23.02.2023
Георгиевская лента на открытке: дети поддержали акцию РИА Новости Крым
В День защитника Отечества редакции РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму" решили поздравить и поддержать бойцов спецоперации. Журналисты собрали... РИА Новости Крым, 23.02.2023
2023-02-23T16:08
2023-02-23T16:08
2023-02-23T15:37
день защитника отечества
крым
дети
сво
общество
видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. В День защитника Отечества редакции РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму" решили поздравить и поддержать бойцов спецоперации. Журналисты собрали гуманитарный груз. К акции присоединились шестиклассники симферопольской школы №31. Школьники отправили бойцам свои рисунки и открытки со словами поздравлений к 23 февраля.По ее мнению, солдату, который получит посылку от детей, а вместе с ней и открытку с теплыми пожеланиями и рисунок, важно знать, что его ценят и ждут.Несмотря на то, что тема спецоперации является сложной для детской психики, 12-летние школьники отлично понимают, что сейчас происходит в стране, отмечает педагог."Есть понимание того, что происходит, и это понимание идет из семьи, потому что у многих школьников, которым 10-12 лет, близкие тоже участвуют в этой военной операции. Конечно, эта тема очень сложная для понимания детей, но мы ее обойти не можем", - говорит она.Ученица 6 класса Вика Караванская подписала свой рисунок так: "Дорогие солдаты, спасибо вам за тяжелый труд, за то, что встаете на защиту Родины, несмотря ни на что. Мы верим, что вы вернетесь домой целыми и невредимыми, с победой. Мы не знаем, каково это сидеть в окопах, не знаем, насколько страшно на войне только благодаря вам. Спасибо за все"."Сейчас в зоне СВО находится мой родственник, за него и за других солдат очень переживаю", - говорит девочка.На рисунке Ивана Гороенко – танк. Мальчик признается, что для него это символ военной силы."Я очень сочувствую детям, чьи папы и другие родственники сейчас находятся в зоне спецоперации, — признается мальчик. — Но солдаты на СВО сейчас сражаются за нашу землю, спасибо им большое за это".Его одноклассник, Миша Кулик, считает, что для мужчины важно знать и чувствовать, что он защищает свое Отечество. Среди его знакомых много тех, кто хотел бы стать военным, добавляет он.Лера Каменева, чей папа еще в 2016 году ушел добровольцем воевать в Донбассе, нарисовала на своей открытке Георгиевскую ленту, "потому что это символ Победы", и российский флаг, и написала такие строки: "Здравствуй солдат! Поздравляю тебя с Днем защитника Отечества. Благодаря тебе у России будет хорошее будущее. Россия с тобой!".Читайте также на РИА Новости Крым:"Гитаре есть место на фронте": крымский боец пишет песни и стихи об СВОКрымские феи: как женщины-волонтеры помогают бойцам на передовойИз Крыма с любовью: волонтеры помогают больнице в прифронтовой Васильевке
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Школьники из Симферополя пишут бойцам открытки со словами поздравлений к 23 февраля
Крымские школьники пишут бойцам открытки со словами поздравлений к Дню защитника Отечества
2023-02-23T16:08
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PT2M45S
РИА Новости Крым
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день защитника отечества, крым, дети, сво, общество, видео
Георгиевская лента на открытке: дети поддержали акцию РИА Новости Крым
К гуманитарной акции РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму" присоединились дети
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым.
В День защитника Отечества редакции РИА Новости Крым
и радио "Спутник в Крыму"
решили поздравить и поддержать бойцов спецоперации. Журналисты собрали гуманитарный груз. К акции присоединились шестиклассники симферопольской школы №31. Школьники отправили бойцам свои рисунки и открытки со словами поздравлений к 23 февраля.
"Если в прежние годы у нас в школе к 23 февраля традиционно проходили развлекательные мероприятия, то в этом году в День защитника Отечества, учитывая ситуацию в стране, мы не можем обойти эту тему. Патриотизм прививается с детства, и мы решили с нашими школьниками провести акцию, где мы собираем гуманитарную помощь - сухие пайки, влажные салфетки, предметы гигиены. На уроках изобразительного искусства и русского языка дети пишут бойцам СВО письма, рисуют открытки", - рассказывает педагог-психолог, классный руководитель 6-Б класса Ирина Кичанова.
По ее мнению, солдату, который получит посылку от детей, а вместе с ней и открытку с теплыми пожеланиями и рисунок, важно знать, что его ценят и ждут.
Несмотря на то, что тема спецоперации является сложной для детской психики, 12-летние школьники отлично понимают, что сейчас происходит в стране, отмечает педагог.
"Есть понимание того, что происходит, и это понимание идет из семьи, потому что у многих школьников, которым 10-12 лет, близкие тоже участвуют в этой военной операции. Конечно, эта тема очень сложная для понимания детей, но мы ее обойти не можем", - говорит она.
Ученица 6 класса Вика Караванская подписала свой рисунок так: "Дорогие солдаты, спасибо вам за тяжелый труд, за то, что встаете на защиту Родины, несмотря ни на что. Мы верим, что вы вернетесь домой целыми и невредимыми, с победой. Мы не знаем, каково это сидеть в окопах, не знаем, насколько страшно на войне только благодаря вам. Спасибо за все".
"Сейчас в зоне СВО находится мой родственник, за него и за других солдат очень переживаю", - говорит девочка.
На рисунке Ивана Гороенко – танк. Мальчик признается, что для него это символ военной силы.
"Я очень сочувствую детям, чьи папы и другие родственники сейчас находятся в зоне спецоперации, — признается мальчик. — Но солдаты на СВО сейчас сражаются за нашу землю, спасибо им большое за это".
Его одноклассник, Миша Кулик, считает, что для мужчины важно знать и чувствовать, что он защищает свое Отечество. Среди его знакомых много тех, кто хотел бы стать военным, добавляет он.
Лера Каменева, чей папа еще в 2016 году ушел добровольцем воевать в Донбассе, нарисовала на своей открытке Георгиевскую ленту, "потому что это символ Победы", и российский флаг, и написала такие строки: "Здравствуй солдат! Поздравляю тебя с Днем защитника Отечества. Благодаря тебе у России будет хорошее будущее. Россия с тобой!".
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