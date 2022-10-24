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Шьют броню и волокуши: как предприниматели Крыма помогают армии
Шьют броню и волокуши: как предприниматели Крыма помогают армии - РИА Новости Крым, 24.10.2022
Шьют броню и волокуши: как предприниматели Крыма помогают армии
Стоимость сертифицированной броневой стали для бронежилетов выросла в шесть раз, арамидную и другие специальные ткани для пошива индивидуальной военной... РИА Новости Крым, 24.10.2022
2022-10-24T20:21
2022-10-24T20:21
2022-10-24T20:23
общество
специальная военная операция рф на украине
экономика
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Стоимость сертифицированной броневой стали для бронежилетов выросла в шесть раз, арамидную и другие специальные ткани для пошива индивидуальной военной экипировки стало практически невозможно достать. Об этих и других сложностях, с которыми приходится сталкиваться в процессе производства, рассказали крымские предприниматели на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.Валерий Фанин производит бронежилеты в Симферополе уже не первый год. Его продукцией пользуются местные ЧОПы и другие организации. Каждую модель проверяет на себе – чтобы было и удобно, и носилось долго.У его предприятия есть необходимые наработки и мощности для выпуска бронежилетов 4 класса, которые смогут защитить бойцов в полевых условиях. А вот с материалами возникают серьезные сложности. Здесь и логистика хромает, и цены – "кусаются"."Цены на сертифицированную броневую сталь для бронежилетов выросли на 600%", – привел пример Фанин. При таких ценах практически невозможно проводить закупки, добавил он."Для изготовления бронежилетов нужна очень износостойкая ткань – кордура или его аналог кордон – которые имеют баллистические коэффициенты. Но в России их практически не производят. Заказы из-за рубежа могут идти неделями", – продолжил предприниматель. Пока удается находить остатки на производствах мотоэкипировки и другой спецодежды. Но эти запасы не вечны, констатирует он.Несмотря на все сложности, предприниматель подчеркивает, что ставит минимальную наценку на продукцию. И его бронежилеты значительно лучше и дешевле многих представленных на электронных площадках образцов.Особенности ценообразования подтвердил другой участник пресс-конференции, представитель Общественной организации "Золотые руки ангела" Виктор Кривенок. Фонд шьет сумки для аптечек и волокуш (мягких носилок для эвакуации раненных), тактические сумки, эвакуационные сетки "Фома", термоодеяла, защитные гетры (чехлы, которые защищают обувь бойца от сырости и грязи). Часть работ выполняют волонтеры, часть – где необходимы более профессиональные навыки и оборудование – профессиональные швеи.Приходится выкручиваться по старым запасам, но и они не вечны, продолжает он. При этом иногда удается выкупать остатки – куски по 10-12 метров, 20 метров. Люди понимают, для чего они нужны, и отпускают по бросовой цене. Однако, отмечает Кривенок, запрос на их продукцию очень высок и удовлетворить его только за счет остатков не получится.Производители столько необходимых для мобилизованных вещей не опускают руки: стараются найти новых поставщиков спецтканей, договориться о поставках с заводами по производству сертифицированной брони для бронежилетов. Они уверены, что если произведенное ими спасет чью-то жизнь, это оправдает все потраченные силы, время и ресурсы.
https://crimea.ria.ru/20221002/sovety-mobilizovannym-chto-brat-s-soboy-i-pochemu-1124692826.html
https://crimea.ria.ru/20221024/plan-po-chastichnoy-mobilizatsii-v-krymu-esche-ne-vypolnen-1125062179.html
https://crimea.ria.ru/20221006/gordimsya-verim-zhdem-1124742174.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, специальная военная операция рф на украине, экономика, мнения
Шьют броню и волокуши: как предприниматели Крыма помогают армии
Броня подорожала в шесть раз: что с производством амуниции для военных в Крыму
20:21 24.10.2022 (обновлено: 20:23 24.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Стоимость сертифицированной броневой стали для бронежилетов выросла в шесть раз, арамидную и другие специальные ткани для пошива индивидуальной военной экипировки стало практически невозможно достать. Об этих и других сложностях, с которыми приходится сталкиваться в процессе производства, рассказали крымские предприниматели на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.
Валерий Фанин производит бронежилеты в Симферополе уже не первый год. Его продукцией пользуются местные ЧОПы и другие организации. Каждую модель проверяет на себе – чтобы было и удобно, и носилось долго.
У его предприятия есть необходимые наработки и мощности для выпуска бронежилетов 4 класса, которые смогут защитить бойцов в полевых условиях. А вот с материалами возникают серьезные сложности. Здесь и логистика хромает, и цены – "кусаются".
"Цены на сертифицированную броневую сталь для бронежилетов выросли на 600%", – привел пример Фанин. При таких ценах практически невозможно проводить закупки, добавил он.
Не лучше обстоят дела и с арамидными (кевларовыми) и другими специализированными тканями. Их или нет в наличии, а производители отказываются указывать срок выполнения заказа в договоре, или же цены завышены в разы.
"Для изготовления бронежилетов нужна очень износостойкая ткань – кордура или его аналог кордон – которые имеют баллистические коэффициенты. Но в России их практически не производят. Заказы из-за рубежа могут идти неделями", – продолжил предприниматель. Пока удается находить остатки на производствах мотоэкипировки и другой спецодежды. Но эти запасы не вечны, констатирует он.
Несмотря на все сложности, предприниматель подчеркивает, что ставит минимальную наценку на продукцию. И его бронежилеты значительно лучше и дешевле многих представленных на электронных площадках образцов.
Особенности ценообразования подтвердил другой участник пресс-конференции, представитель Общественной организации "Золотые руки ангела" Виктор Кривенок. Фонд шьет сумки для аптечек и волокуш (мягких носилок для эвакуации раненных), тактические сумки, эвакуационные сетки "Фома", термоодеяла, защитные гетры (чехлы, которые защищают обувь бойца от сырости и грязи). Часть работ выполняют волонтеры, часть – где необходимы более профессиональные навыки и оборудование – профессиональные швеи.
"Для пошива волокуш и гетр используем ткань "оксфорд". Два месяца назад она стоила 117 рублей за погонный метр, а оптом можно было найти по 90 рублей. Сегодня минимальная цена – 464 рубля за погонный метр. Это колоссальная разница", – говорит Кривенок.
Приходится выкручиваться по старым запасам, но и они не вечны, продолжает он. При этом иногда удается выкупать остатки – куски по 10-12 метров, 20 метров. Люди понимают, для чего они нужны, и отпускают по бросовой цене. Однако, отмечает Кривенок, запрос на их продукцию очень высок и удовлетворить его только за счет остатков не получится.
Производители столько необходимых для мобилизованных вещей не опускают руки: стараются найти новых поставщиков спецтканей, договориться о поставках с заводами по производству сертифицированной брони для бронежилетов. Они уверены, что если произведенное ими спасет чью-то жизнь, это оправдает все потраченные силы, время и ресурсы.