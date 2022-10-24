https://crimea.ria.ru/20221024/shyut-bronyu-i-volokushi-kak-predprinimateli-kryma-pomogayut-armii-1125064735.html

Шьют броню и волокуши: как предприниматели Крыма помогают армии

Шьют броню и волокуши: как предприниматели Крыма помогают армии - РИА Новости Крым, 24.10.2022

Шьют броню и волокуши: как предприниматели Крыма помогают армии

Стоимость сертифицированной броневой стали для бронежилетов выросла в шесть раз, арамидную и другие специальные ткани для пошива индивидуальной военной... РИА Новости Крым, 24.10.2022

2022-10-24T20:21

2022-10-24T20:21

2022-10-24T20:23

общество

специальная военная операция рф на украине

экономика

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Стоимость сертифицированной броневой стали для бронежилетов выросла в шесть раз, арамидную и другие специальные ткани для пошива индивидуальной военной экипировки стало практически невозможно достать. Об этих и других сложностях, с которыми приходится сталкиваться в процессе производства, рассказали крымские предприниматели на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.Валерий Фанин производит бронежилеты в Симферополе уже не первый год. Его продукцией пользуются местные ЧОПы и другие организации. Каждую модель проверяет на себе – чтобы было и удобно, и носилось долго.У его предприятия есть необходимые наработки и мощности для выпуска бронежилетов 4 класса, которые смогут защитить бойцов в полевых условиях. А вот с материалами возникают серьезные сложности. Здесь и логистика хромает, и цены – "кусаются"."Цены на сертифицированную броневую сталь для бронежилетов выросли на 600%", – привел пример Фанин. При таких ценах практически невозможно проводить закупки, добавил он."Для изготовления бронежилетов нужна очень износостойкая ткань – кордура или его аналог кордон – которые имеют баллистические коэффициенты. Но в России их практически не производят. Заказы из-за рубежа могут идти неделями", – продолжил предприниматель. Пока удается находить остатки на производствах мотоэкипировки и другой спецодежды. Но эти запасы не вечны, констатирует он.Несмотря на все сложности, предприниматель подчеркивает, что ставит минимальную наценку на продукцию. И его бронежилеты значительно лучше и дешевле многих представленных на электронных площадках образцов.Особенности ценообразования подтвердил другой участник пресс-конференции, представитель Общественной организации "Золотые руки ангела" Виктор Кривенок. Фонд шьет сумки для аптечек и волокуш (мягких носилок для эвакуации раненных), тактические сумки, эвакуационные сетки "Фома", термоодеяла, защитные гетры (чехлы, которые защищают обувь бойца от сырости и грязи). Часть работ выполняют волонтеры, часть – где необходимы более профессиональные навыки и оборудование – профессиональные швеи.Приходится выкручиваться по старым запасам, но и они не вечны, продолжает он. При этом иногда удается выкупать остатки – куски по 10-12 метров, 20 метров. Люди понимают, для чего они нужны, и отпускают по бросовой цене. Однако, отмечает Кривенок, запрос на их продукцию очень высок и удовлетворить его только за счет остатков не получится.Производители столько необходимых для мобилизованных вещей не опускают руки: стараются найти новых поставщиков спецтканей, договориться о поставках с заводами по производству сертифицированной брони для бронежилетов. Они уверены, что если произведенное ими спасет чью-то жизнь, это оправдает все потраченные силы, время и ресурсы.

https://crimea.ria.ru/20221002/sovety-mobilizovannym-chto-brat-s-soboy-i-pochemu-1124692826.html

https://crimea.ria.ru/20221024/plan-po-chastichnoy-mobilizatsii-v-krymu-esche-ne-vypolnen-1125062179.html

https://crimea.ria.ru/20221006/gordimsya-verim-zhdem-1124742174.html

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, специальная военная операция рф на украине, экономика, мнения