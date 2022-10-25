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Крымские швейные предприятия готовы выполнять заказы для нужд военных - РИА Новости Крым, 25.10.2022
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Крымские швейные предприятия готовы выполнять заказы для нужд военных
Крымские швейные предприятия готовы выполнять заказы для нужд военных - РИА Новости Крым, 25.10.2022
Крымские швейные предприятия готовы выполнять заказы для нужд военных
Крымские швейные предприятия готовы выпускать необходимую для обеспечения мобилизованных продукцию, если получат такие заказы. Об этом в ходе пресс-конференции... РИА Новости Крым, 25.10.2022
2022-10-25T09:23
2022-10-25T09:23
общество
крым
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Крымские швейные предприятия готовы выпускать необходимую для обеспечения мобилизованных продукцию, если получат такие заказы. Об этом в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым заявила председатель комитета легкой промышленности при региональной Торгово-промышленной палате Ирина Левинская.При этом выяснилось, что, несмотря на наличие необходимых кадровых и технических возможностей, предприятия не загружены заказами в полном объеме. На данном этапе только одно из таких предприятий получило заказ на пошив спальных мешков.По словам председателя комитета легкой промышленности ТПП, организация ведет активные переговоры с правительством региона, чтобы таких заказов стало больше. Кроме того, Левинская заверила, что ТПП со своей стороны готова оказать содействие в организации поставок тканей и другого сырья для пошива изделий. Речь идет о приобретении хлопковых, подкладочных и других неспециализированных тканей, ниток и крепежа по привлекательным оптовым ценам.
https://crimea.ria.ru/20221024/shyut-bronyu-i-volokushi-kak-predprinimateli-kryma-pomogayut-armii-1125064735.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, крым, специальная военная операция рф на украине
Крымские швейные предприятия готовы выполнять заказы для нужд военных

Шестьдесят цехов в Крыму готовы шить необходимую для военных продукцию

09:23 25.10.2022
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПрезентация роботизированного швейного цеха
Презентация роботизированного швейного цеха - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Крымские швейные предприятия готовы выпускать необходимую для обеспечения мобилизованных продукцию, если получат такие заказы. Об этом в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым заявила председатель комитета легкой промышленности при региональной Торгово-промышленной палате Ирина Левинская.
"В республике открылось шестьдесят новых производств, которые готовы поставлять такую продукцию", – заявила Левинская.
При этом выяснилось, что, несмотря на наличие необходимых кадровых и технических возможностей, предприятия не загружены заказами в полном объеме. На данном этапе только одно из таких предприятий получило заказ на пошив спальных мешков.
По словам председателя комитета легкой промышленности ТПП, организация ведет активные переговоры с правительством региона, чтобы таких заказов стало больше. Кроме того, Левинская заверила, что ТПП со своей стороны готова оказать содействие в организации поставок тканей и другого сырья для пошива изделий. Речь идет о приобретении хлопковых, подкладочных и других неспециализированных тканей, ниток и крепежа по привлекательным оптовым ценам.
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