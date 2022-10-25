https://crimea.ria.ru/20221025/krymskie-shveynye-predpriyatiya-gotovy-vypolnyat-zakazy-dlya-nuzhd-voennykh-1125064936.html

Крымские швейные предприятия готовы выполнять заказы для нужд военных

Крымские швейные предприятия готовы выполнять заказы для нужд военных - РИА Новости Крым, 25.10.2022

Крымские швейные предприятия готовы выполнять заказы для нужд военных

Крымские швейные предприятия готовы выпускать необходимую для обеспечения мобилизованных продукцию, если получат такие заказы. Об этом в ходе пресс-конференции... РИА Новости Крым, 25.10.2022

2022-10-25T09:23

2022-10-25T09:23

2022-10-25T09:23

общество

крым

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Крымские швейные предприятия готовы выпускать необходимую для обеспечения мобилизованных продукцию, если получат такие заказы. Об этом в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым заявила председатель комитета легкой промышленности при региональной Торгово-промышленной палате Ирина Левинская.При этом выяснилось, что, несмотря на наличие необходимых кадровых и технических возможностей, предприятия не загружены заказами в полном объеме. На данном этапе только одно из таких предприятий получило заказ на пошив спальных мешков.По словам председателя комитета легкой промышленности ТПП, организация ведет активные переговоры с правительством региона, чтобы таких заказов стало больше. Кроме того, Левинская заверила, что ТПП со своей стороны готова оказать содействие в организации поставок тканей и другого сырья для пошива изделий. Речь идет о приобретении хлопковых, подкладочных и других неспециализированных тканей, ниток и крепежа по привлекательным оптовым ценам.

https://crimea.ria.ru/20221024/shyut-bronyu-i-volokushi-kak-predprinimateli-kryma-pomogayut-armii-1125064735.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, крым, специальная военная операция рф на украине