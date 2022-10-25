https://crimea.ria.ru/20221025/krymskie-fei-kak-zhenschiny-volontery-pomogayut-boytsam-na-peredovoy-1125078392.html

Крымские феи: как женщины-волонтеры помогают бойцам на передовой

Крымские феи: как женщины-волонтеры помогают бойцам на передовой - РИА Новости Крым, 25.10.2022

Крымские феи: как женщины-волонтеры помогают бойцам на передовой

Жители Крыма и других регионов все чаще выходят на связь с волонтерами, чтобы оказать помощь российским бойцам в зоне СВО. Что конкретно нужно на передовой, как РИА Новости Крым, 25.10.2022

2022-10-25T20:11

2022-10-25T20:11

2022-10-25T20:11

радио "спутник в крыму"

специальная военная операция рф на украине

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/1e/1124679626_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b4fa364d2dfcfeb8c533c6e776e79648.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Жители Крыма и других регионов все чаще выходят на связь с волонтерами, чтобы оказать помощь российским бойцам в зоне СВО. Что конкретно нужно на передовой, как собирают и доставляют посылки к местам назначения, об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала Татьяна Савицкая - руководитель общественного движения "Крымские феи", члены которого занимаются сбором и доставкой помощи российским военнослужащим с самого начала спецоперации, а также помогают гражданскому населению.Кто такие феиВсего "в отряде" "Крымских фей" трудятся пять женщин, взявших на себя колоссальную работу по сбору и отправке помощи на фронт - все исключительно на добровольных началах и с обязательными фотоотчетами о доставке. Переправляют собранное разными способами. В том числе, есть "секретная мобильная группа" - две девушки, которые ездят на передовую и отвозят посылки сами, рассказывает Савицкая. По ее словам, сегодня речь идет о больших объемах помощи. Особенно активизировались крымчане и жители других регионов после объявления частичной мобилизации:"У многих там оказались близкие. Активизировались Москва и Питер - шлют хорошие посылки. Симферопольцы молодцы - бабушки вяжут теплые носки, девочки делают заготовки, пекут булочки, шьют необходимые вещи. Все это делается с молитвами, от души", - рассказывается Савицкая.Своим примером "Крымские феи" вдохновляют людей из других регионов страны:Советы мобилизованным: что брать с собой и почему >>"Крымских фей" пятеро. Но все люди, которые нам помогают - этот тоже наши феи. По нашему примеру уже появились екатеринбургские феи, московские, генические. Люди видят нас в интернете, сами организовываются, созваниваются с нами, пересылают посылки. Сейчас, например, идет посылка из Сургута - это и обувь, и термобелье и много чего еще. Повезем на передовую", - говорит Ирина.Разность подходовМного желающих помочь среди предпринимателей. Кто-то помогает на постоянной основе: передают целыми партиями продукты питания, бутилированную питьевую воду и так далее. Некоторые участвуют эпизодически - и это тоже помощь. "Главное, чтоб от души, а не "для галочки", - продолжает Татьяна.Но пока одни помогают, другие пытаются заработать: "Вот на данном этапе ищем бронежилеты - это проблема. Сначала цены подняли, что обычная форма стоила до 20 тыс. Сейчас опустили до 6,5 тыс., но изначально-то она вообще стоила 2 тыс. рублей. То же с обувью, цены на берцы выросли с 4,8 до 6,5 тыс. рублей", - вздыхает волонтер.При этом Татьяна подчеркивает - многое из того, что выросло в цене, приобрести единожды не достаточно, приходится дублировать:" Вот собрали термобелье, отправили на батальон. А потом нужно снова отправлять - идет война, ребята горят, в их расположения попадают снаряды, они в чем выбежали, в том и остались", - поясняет она.Что нужно на фронте"Ребятам нужно все - начиная от носков и заканчивая тепловизорами и дронами. Даже детские рисунки они носят в карманах, и понимают, что у них есть тыл. К сожалению, самостоятельно волонтеры вытянуть на себе все не могут", - констатирует она.Мединструктаж: как готовиться к отправке на СВО и что класть в аптечку >>По ее словам, "Крымские феи" собирают любую помощь: воду, безрецептурные лекарства - обезболивающие, противовирусные, от кашля, витамины. Также консервы, в том числе домашние, быстрорастворимую лапшу, средства гигиены, запчасти для автомобилей, одежду, снаряжение и многое другое. Принимают и деньги, но все же предпочитают готовые посылки: "Это экономит время, не приходится самостоятельно закупать необходимое", - объясняет гостья эфира.Список всего того, в чем есть острая текущая необходимость, можно посмотреть на страницах "Крымских фей" в социальных сетях. Однако Татьяна просит отправлять бойцам еще и приятные подарки для хорошего настроения: "Для поднятия эмоционального фактора - сладкое, шоколад, детские рисунки, можно какие-то прикольные носки, что-то, что поднимет настроение. Пусть наши ребята улыбнутся - им это очень нужно", - говорит волонтер.

https://crimea.ria.ru/20221024/shyut-bronyu-i-volokushi-kak-predprinimateli-kryma-pomogayut-armii-1125064735.html

https://crimea.ria.ru/20221014/angely-prifrontovykh-sel-nevidimyy-podvig-osobogo-konvoya-kryma-v-zone-svo-1124873959.html

https://crimea.ria.ru/20221001/volontery-kryma-rasskazali-kakaya-pomosch-nuzhna-boytsam-svo-1124674375.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, общество