https://crimea.ria.ru/20221004/medinstruktazh-kak-gotovitsya-k-otpravke-na-svo-i-chto-klast-v-aptechku-1124703952.html

Мединструктаж: как готовиться к отправке на СВО и что класть в аптечку

Мединструктаж: как готовиться к отправке на СВО и что класть в аптечку - РИА Новости Крым, 04.10.2022

Мединструктаж: как готовиться к отправке на СВО и что класть в аптечку

В условиях частичной мобилизации каждому военнообязанному лучше заранее подготовиться к возможной отправке в зону СВО, для этого следует не только запастись... РИА Новости Крым, 04.10.2022

2022-10-04T03:32

2022-10-04T03:32

2022-10-04T03:32

радио "спутник в крыму"

совет эксперта

специальная военная операция рф на украине

частичная мобилизация

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. В условиях частичной мобилизации каждому военнообязанному лучше заранее подготовиться к возможной отправке в зону СВО, для этого следует не только запастись медицинскими препаратами, но и пройти ряд медицинских обследований, чтобы болезни не вылезли там, где их некогда и некому будет лечить. Советы на этот счет в эфире радио "Спутник в Крым" дал инструктор по тактической медицине и первой помощи.Идем к врачуВ условия психологического и физиологического стресса высока вероятность обострения симптомов, которые в обычных условиях часто игнорируют. Поэтому начинать нужно с проверки здоровья. В идеале - не только проститься с вредными привычками, но и пройти обследования. Особенно, если есть хронические заболевания.Аксенов рассказал, когда мобилизованные в Крыму получат экипировку >>При проблемах с ЖКТ, даже если они кажутся незначительными, следует посетить гастроэнтеролога - в полевых условиях рацион изменится, с высокой вероятностью возможно обострение гастрита.Поход к стоматологу должен стать обязательным для всех - даже если ничего не болит, необходима полная санация ротовой полости.Кроме того, нужны прививки. Речь не только о коронавирусе и гриппе.Собираем аптечку"Аптечку первой помощи при травмах можно купить готовую, укомплектованную; в ней должны быть все необходимые препараты, рекомендованные для оказания самопомощи, должны быть обязательно средства для остановки кровотечения - жгуты, бинты, перевязочные пакеты, бандажи, обязательно обезболивающие. Штатно вам, скорее всего, выдадут промедол, но иметь свои дополнительные обезболивающие препараты имеет смысл", - советует доктор.Остальные лекарства необходимо подбирать индивидуально, заранее и лучше по рекомендации врача."В идеале каждый человек должен знать свои диагнозы, а препараты – назначены специалистом. То, что должно быть точно - нестероидные противовоспалительные препараты при различных болевых синдромах, препараты от изжоги, диареи, тошноты, жаропонижающие средства. Все, что помогает лично вам и что вы сможете носить с собой. В готовую индивидуальную аптечку должны входить таблетки, обеззараживающие воду, но этим вопросом тоже можно озадачиться дополнительно", - советует специалист.Как "завести" сердце: жизненно-важный урок от опытного врача >>По его словам, укомплектовать полноценную аптечку сейчас можно за 10-15 тыс. рублей. На фоне ажиотажного спроса уже сейчас в продаже есть не все. Но пока еще многое в наличии и вопрос лучше не откладывать.Не менее важно - уметь применять содержимое вашей аптечки:"Сейчас все думают, где купить. Но не думают, где научиться. К сожалению, курсов первой помощи не много. Но найти информацию о том, как наложить повязку, можно в интернете. Для обучения лучше подойдут эластичные бинты. Для тренировок их можно применять многократно. И в своей семье посвятить этому некоторое время. Но даже если навыков нет, аптечка должна быть у каждого. С вероятностью около 80% вашей аптечкой помощь вам будут оказывать другие люди. Если у вас аптечки не будет, вам скорее всего окажут помощь медсредствами по остаточному принципу".Что еще нельзя забытьА вот термобелье и носки, качественная обувь - обязательные пункты в списке покупок для всех военнообязанных. "Вы должны быть всегда сухим и теплым", - подчеркивает эксперт.Если ваша личная транспортировочная способность позволяет, можно купить и другие полезные мелочи. Например, разогревающие стельки. Полезно иметь с собой латексные перчатки, обязательны средства фиксации, но простой пластырь в этом случае недостаточно эффективен – лучше брать армированный скотч. Не лишними могут оказаться косыночные повязки. "Косынку сделать самому несложно. Даже если нет табельной, магазины ткани все еще работают. Но ею нужно уметь пользоваться. В помощь - те же интернет-уроки", - говорит инструктор.И еще один важный совет: не нужно паниковать. Займитесь своим психическим здоровьем, не поддавайтесь эмоциональным атакам. Непосредственно в зоне СВО успокаивающие средства лучше не использовать. Исключение - препараты, назначенные вашим лечащим врачом, которые следует принимать строго по врачебным рекомендациям.

https://crimea.ria.ru/20220813/spasti-zhizn-ekspert-nazval-glavnye-oshibki-pri-okazanii-pervoy-pomoschi-1124150412.html

https://crimea.ria.ru/20221002/sovety-mobilizovannym-chto-brat-s-soboy-i-pochemu-1124692826.html

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, специальная военная операция рф на украине, частичная мобилизация