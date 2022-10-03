https://crimea.ria.ru/20221003/aksenov-rasskazal-kogda-mobilizovannye-v-krymu-poluchat-ekipirovku-1124703377.html

Аксенов рассказал, когда мобилизованные в Крыму получат экипировку

Аксенов рассказал, когда мобилизованные в Крыму получат экипировку - РИА Новости Крым, 03.10.2022

Аксенов рассказал, когда мобилизованные в Крыму получат экипировку

Наряду с Минобороны, представители бизнеса дополнительно обеспечивают мобилизованных крымчан необходимой экипировкой и снаряжением. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 03.10.2022

2022-10-03T16:59

2022-10-03T16:59

2022-10-03T16:59

частичная мобилизация

сергей аксенов

крым

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Наряду с Минобороны, представители бизнеса дополнительно обеспечивают мобилизованных крымчан необходимой экипировкой и снаряжением. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.До 1 ноября призванным крымчанам также передадут спальные мешки и утепленные резиновые коврики. Кроме того, бойцам уже отправлено более 20 беспилотников и необходимое оборудование для спецподразделений, добавил Аксенов.Советы мобилизованным: что брать с собой и почему >>"Приложим все силы, чтобы каждый крымчанин, принимающий участие в специальной военной операции, был обеспечен всем необходимым. Прошу принять это во внимание и учесть при подготовке к мобилизации. Всесторонняя поддержка наших воинов, всех тех, кто защищает Россию от нацистов, – это наш долг", - заключил он.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что мобилизованные в Крыму и Севастополе резервисты в данный момент проходят обучение на полигоне.Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. Всего в стране планируют призвать около 300 тысяч человек.

https://crimea.ria.ru/20220930/pervye-mobilizovannye-rossiyane-pribyli-v-zonu-svo--video-1124672940.html

крым

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2022

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частичная мобилизация, сергей аксенов, крым, армия и флот