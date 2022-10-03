https://crimea.ria.ru/20221003/aksenov-rasskazal-kogda-mobilizovannye-v-krymu-poluchat-ekipirovku-1124703377.html
Аксенов рассказал, когда мобилизованные в Крыму получат экипировку
Аксенов рассказал, когда мобилизованные в Крыму получат экипировку - РИА Новости Крым, 03.10.2022
Аксенов рассказал, когда мобилизованные в Крыму получат экипировку
Наряду с Минобороны, представители бизнеса дополнительно обеспечивают мобилизованных крымчан необходимой экипировкой и снаряжением. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 03.10.2022
2022-10-03T16:59
2022-10-03T16:59
2022-10-03T16:59
частичная мобилизация
сергей аксенов
крым
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Наряду с Минобороны, представители бизнеса дополнительно обеспечивают мобилизованных крымчан необходимой экипировкой и снаряжением. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.До 1 ноября призванным крымчанам также передадут спальные мешки и утепленные резиновые коврики. Кроме того, бойцам уже отправлено более 20 беспилотников и необходимое оборудование для спецподразделений, добавил Аксенов.Советы мобилизованным: что брать с собой и почему >>"Приложим все силы, чтобы каждый крымчанин, принимающий участие в специальной военной операции, был обеспечен всем необходимым. Прошу принять это во внимание и учесть при подготовке к мобилизации. Всесторонняя поддержка наших воинов, всех тех, кто защищает Россию от нацистов, – это наш долг", - заключил он.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что мобилизованные в Крыму и Севастополе резервисты в данный момент проходят обучение на полигоне.Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. Всего в стране планируют призвать около 300 тысяч человек.
https://crimea.ria.ru/20220930/pervye-mobilizovannye-rossiyane-pribyli-v-zonu-svo--video-1124672940.html
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частичная мобилизация, сергей аксенов, крым, армия и флот
Аксенов рассказал, когда мобилизованные в Крыму получат экипировку
Глава Крыма Аксенов рассказал, когда мобилизованные получат экипировку и снаряжение
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Наряду с Минобороны, представители бизнеса дополнительно обеспечивают мобилизованных крымчан необходимой экипировкой и снаряжением. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"До 20 октября военнослужащим будут переданы современные средства индивидуальной защиты – бронежилеты, легкие и прочные шлемы, а также комплекты термобелья. В период с 15 октября по 7 ноября – демисезонные тактические ботинки с утепленными стельками. Тактическими зимними ботинками мобилизованных снабдят до середины декабря", - написал он в своем Telegram-канале.
До 1 ноября призванным крымчанам также передадут спальные мешки и утепленные резиновые коврики. Кроме того, бойцам уже отправлено более 20 беспилотников и необходимое оборудование для спецподразделений, добавил Аксенов.
"Приложим все силы, чтобы каждый крымчанин, принимающий участие в специальной военной операции, был обеспечен всем необходимым. Прошу принять это во внимание и учесть при подготовке к мобилизации. Всесторонняя поддержка наших воинов, всех тех, кто защищает Россию от нацистов, – это наш долг", - заключил он.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил
, что мобилизованные в Крыму и Севастополе резервисты в данный момент проходят обучение на полигоне.
Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. Всего в стране планируют призвать около 300 тысяч человек.