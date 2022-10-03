https://crimea.ria.ru/20221003/mobilizatsiya-v-krymu-kak-ekipirovany-rezervisty-1124701538.html

Мобилизация в Крыму: как экипированы резервисты

Мобилизация в Крыму: как экипированы резервисты - РИА Новости Крым, 03.10.2022

Мобилизация в Крыму: как экипированы резервисты

Мобилизованные в Крыму и Севастополе резервисты в данный момент проходят обучение на полигоне и в минувшие выходные получили снаряжение, необходимое для... РИА Новости Крым, 03.10.2022

2022-10-03T14:58

2022-10-03T14:58

2022-10-03T14:58

частичная мобилизация

севастополь

крым

армия и флот

специальная военная операция рф на украине

михаил развожаев

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СЕВАСТОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Мобилизованные в Крыму и Севастополе резервисты в данный момент проходят обучение на полигоне и в минувшие выходные получили снаряжение, необходимое для доукомплектования. Об этом на аппаратном совещании сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев."Как и обещал, в выходные они получили теплые спальные мешки, коврики, теплые резиновые сапоги – все, что требуется для доукомплектования", – сказал Развожаев.Что касается специальной амуниции – "все сейчас в заказах", добавил он, отметив, что этим вопросом занимается глава Крыма Сергей Аксенов."Как договаривались, также будут полностью наши бойцы укомплектованы всем современным необходимым защитным оборудованием и снаряжением", – отметил Развожаев.27 сентября, в день отправки первой группы резервистов из Крыма и Севастополя на полигоны для подготовки перед отправкой в зону СВО, глава РК Сергей Аксенов заявил, что необходимое современное снаряжение начнет поступать мобилизованным с понедельника, 3 октября.По словам Развожаева, с момента объявления в России частичной мобилизации вопросов в Севастополе было много. И заверил, что все спорные ситуации будут разрешены до конца текущей недели."Сейчас создана спецгруппа рабочая, которую я возглавляю, куда также войдет представитель прокуратуры, представители комиссариата, военком, социального блока правительства, представители, отвечающие за линию 122 департамента цифрового развития. Соответственно, все каналы получения информации <...> будут рассмотрены. До конца недели каждый, кто обратился с просьбой, обращением или жалобой, получит соответствующий ответ", – сказал Развожаев.Также, по его словам, до конца недели будут произведены выплаты в размере 200 тыс. рублей всем мобилизованным.Ранее в Севастополе запустили чат-бот по вопросам частичной мобилизации.

https://crimea.ria.ru/20221002/sovety-mobilizovannym-chto-brat-s-soboy-i-pochemu-1124692826.html

https://crimea.ria.ru/20221001/volontery-kryma-rasskazali-kakaya-pomosch-nuzhna-boytsam-svo-1124674375.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

частичная мобилизация, севастополь, крым, армия и флот, специальная военная операция рф на украине, михаил развожаев