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Мобилизация в Крыму: как экипированы резервисты - РИА Новости Крым, 03.10.2022
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Мобилизация в Крыму: как экипированы резервисты
Мобилизация в Крыму: как экипированы резервисты - РИА Новости Крым, 03.10.2022
Мобилизация в Крыму: как экипированы резервисты
Мобилизованные в Крыму и Севастополе резервисты в данный момент проходят обучение на полигоне и в минувшие выходные получили снаряжение, необходимое для... РИА Новости Крым, 03.10.2022
2022-10-03T14:58
2022-10-03T14:58
частичная мобилизация
севастополь
крым
армия и флот
специальная военная операция рф на украине
михаил развожаев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Мобилизованные в Крыму и Севастополе резервисты в данный момент проходят обучение на полигоне и в минувшие выходные получили снаряжение, необходимое для доукомплектования. Об этом на аппаратном совещании сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев."Как и обещал, в выходные они получили теплые спальные мешки, коврики, теплые резиновые сапоги – все, что требуется для доукомплектования", – сказал Развожаев.Что касается специальной амуниции – "все сейчас в заказах", добавил он, отметив, что этим вопросом занимается глава Крыма Сергей Аксенов."Как договаривались, также будут полностью наши бойцы укомплектованы всем современным необходимым защитным оборудованием и снаряжением", – отметил Развожаев.27 сентября, в день отправки первой группы резервистов из Крыма и Севастополя на полигоны для подготовки перед отправкой в зону СВО, глава РК Сергей Аксенов заявил, что необходимое современное снаряжение начнет поступать мобилизованным с понедельника, 3 октября.По словам Развожаева, с момента объявления в России частичной мобилизации вопросов в Севастополе было много. И заверил, что все спорные ситуации будут разрешены до конца текущей недели."Сейчас создана спецгруппа рабочая, которую я возглавляю, куда также войдет представитель прокуратуры, представители комиссариата, военком, социального блока правительства, представители, отвечающие за линию 122 департамента цифрового развития. Соответственно, все каналы получения информации &lt;...&gt; будут рассмотрены. До конца недели каждый, кто обратился с просьбой, обращением или жалобой, получит соответствующий ответ", – сказал Развожаев.Также, по его словам, до конца недели будут произведены выплаты в размере 200 тыс. рублей всем мобилизованным.Ранее в Севастополе запустили чат-бот по вопросам частичной мобилизации.
https://crimea.ria.ru/20221002/sovety-mobilizovannym-chto-brat-s-soboy-i-pochemu-1124692826.html
https://crimea.ria.ru/20221001/volontery-kryma-rasskazali-kakaya-pomosch-nuzhna-boytsam-svo-1124674375.html
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частичная мобилизация, севастополь, крым, армия и флот, специальная военная операция рф на украине, михаил развожаев
Мобилизация в Крыму: как экипированы резервисты

Губернатор Севастополя рассказал об обеспечении мобилизованных в Крыму снаряжением

14:58 03.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМобилизация
Мобилизация - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Мобилизованные в Крыму и Севастополе резервисты в данный момент проходят обучение на полигоне и в минувшие выходные получили снаряжение, необходимое для доукомплектования. Об этом на аппаратном совещании сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Как и обещал, в выходные они получили теплые спальные мешки, коврики, теплые резиновые сапоги – все, что требуется для доукомплектования", – сказал Развожаев.
Что касается специальной амуниции – "все сейчас в заказах", добавил он, отметив, что этим вопросом занимается глава Крыма Сергей Аксенов.
"Как договаривались, также будут полностью наши бойцы укомплектованы всем современным необходимым защитным оборудованием и снаряжением", – отметил Развожаев.
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27 сентября, в день отправки первой группы резервистов из Крыма и Севастополя на полигоны для подготовки перед отправкой в зону СВО, глава РК Сергей Аксенов заявил, что необходимое современное снаряжение начнет поступать мобилизованным с понедельника, 3 октября.
По словам Развожаева, с момента объявления в России частичной мобилизации вопросов в Севастополе было много. И заверил, что все спорные ситуации будут разрешены до конца текущей недели.
"Сейчас создана спецгруппа рабочая, которую я возглавляю, куда также войдет представитель прокуратуры, представители комиссариата, военком, социального блока правительства, представители, отвечающие за линию 122 департамента цифрового развития. Соответственно, все каналы получения информации <...> будут рассмотрены. До конца недели каждый, кто обратился с просьбой, обращением или жалобой, получит соответствующий ответ", – сказал Развожаев.
Также, по его словам, до конца недели будут произведены выплаты в размере 200 тыс. рублей всем мобилизованным.
Ранее в Севастополе запустили чат-бот по вопросам частичной мобилизации.
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Частичная мобилизацияСевастопольКрымАрмия и флотСпециальная военная операция РФ на УкраинеМихаил Развожаев
 
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